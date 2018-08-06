Популярные видеосеминары в Системе КонсультантПлюс дополнены семинарами
для руководителей. Сервис Видео.Консультант доступен всем пользователям Системы.
Перейти к видеосеминарам для руководителя можно по ссылке со стартовой страницы из
профиля Универсальный, выбрав в списке тем слева Руководителю.
Материалы посвящены вопросам корпоративного управления, кадровым тонкостям,
рискам при крупных сделках и т.д. Например, представлены такие видеосеминары:
– Трудовой договор с руководителем – учредителем общества;
– Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: обзор изменений;
– Уголовно-правовые риски: проведение доследственной проверки;
– Применение кодекса корпоративного управления.
Каждый семинар – это короткий видеоролик (по 15-20 минут) с ответом на вопрос
или обзором важных изменений. В нем содержится исчерпывающая информация по
интересующей теме, даются ссылки на правовые акты и инструкции, которые можно
сразу применять в работе.
Семинары ведут авторитетные эксперты, в том числе из профильных министерств и
ведомств.
Видеосеминары доступны из любого профиля Системы по ссылке Видеосеминары
на Стартовой странице. Внутри сервиса также можно выбрать нужный профиль, чтобы
посмотреть семинары по Вашей специальности, или выбрать тематику.
Подробнее о сервисе Видео.Консультант можно узнать в сервисном центре
КонсультантПлюс – ООО «Консультант-Ока»,
по адресу: ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12
ВИДЕОСЕМИНАРЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ – НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Популярные видеосеминары в Системе КонсультантПлюс дополнены семинарами