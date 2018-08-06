ВИДЕОСЕМИНАРЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ – НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Популярные видеосеминары в Системе КонсультантПлюс дополнены семинарами

для руководителей. Сервис Видео.Консультант доступен всем пользователям Системы.

Перейти к видеосеминарам для руководителя можно по ссылке со стартовой страницы из

профиля Универсальный, выбрав в списке тем слева Руководителю.

Материалы посвящены вопросам корпоративного управления, кадровым тонкостям,

рискам при крупных сделках и т.д. Например, представлены такие видеосеминары:

– Трудовой договор с руководителем – учредителем общества;

– Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: обзор изменений;

– Уголовно-правовые риски: проведение доследственной проверки;

– Применение кодекса корпоративного управления.

Каждый семинар – это короткий видеоролик (по 15-20 минут) с ответом на вопрос

или обзором важных изменений. В нем содержится исчерпывающая информация по

интересующей теме, даются ссылки на правовые акты и инструкции, которые можно

сразу применять в работе.

Семинары ведут авторитетные эксперты, в том числе из профильных министерств и

ведомств.

Видеосеминары доступны из любого профиля Системы по ссылке Видеосеминары

на Стартовой странице. Внутри сервиса также можно выбрать нужный профиль, чтобы

посмотреть семинары по Вашей специальности, или выбрать тематику.

Подробнее о сервисе Видео.Консультант можно узнать в сервисном центре

КонсультантПлюс – ООО «Консультант-Ока»,

по адресу: ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12