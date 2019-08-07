Как иностранцу стать предпринимателем

Иностранное лицо, не устроившись на работу в определенный срок, может стать предпринимателем и уже сам нанимать иностранных сотрудников на работу. Порядок государственной регистрации совсем немного отличается от порядка регистрации российского гражданина в качестве ИП.

Если вы решили стать предпринимателем, но встреча с налоговой инспекцией вас пугает, а сам процесс государственной регистрации кажется слишком сложным и запутанным, то мы советуем прочитать эту статью. В ней вы найдете подробные ответы на все вопросы, связанные с регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, и решения наиболее часто возникающих проблем.

Следуя нашим указаниям, вы самостоятельно заполните необходимые формы бланков и документов и с легкостью преодолеете весь процесс регистрации.

Иностранец может стать предпринимателем только при наличии вида на жительство, либо разрешения на временное проживание. Если этих документов у него нет, то иностранец не сможет получить статус индивидуального предпринимателя.

Сразу отметим, что фактически зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя несколько проще, чем утратить этот статус. И если вы все-таки твердо решили вступить в ряды предпринимателей, но не знаете, с чего начать и как избежать возможных трудностей при регистрации, мы предлагаем придерживаться предлагаемой инструкции.

1. Заполните заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Раньше его надо было заверять у нотариуса, теперь достаточно лично отнести в налоговую инспекцию. При этом подпись на бланке ставить необходимо строго в присутствии инспектора. И строго черной ручкой. Были случаи, что будущий предприниматель подписывал заявление синей ручкой, и в соответствии с порядком о госрегистрации ему отказывали в регистрации только на основании того, что подпись поставлена синими чернилами.

2. Оплатите государственную пошлину за регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в размере 800 рублей.

3. Отдайте необходимые документы в регистрирующий отдел налогового органа по месту жительства (или МФЦ. Тогда госпошлину оплачивать не нужно).

4. Получите свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

А теперь рассмотрим более подробно, по шагам, каждый пункт предложенного алгоритма действий.

Заявление о госрегистрации

Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя заполняется будущим предпринимателем самостоятельно в одном экземпляре. Форма данного заявления – №Р21001 – утверждена постановлением Правительства РФ от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@). Пример заполнения этой формы смотрите на стр.17-19.

Первые три листа данного заявления заполнить достаточно просто. Здесь отражаются все сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, сведения о гражданстве, место жительства и паспортные данные). На четвертой странице заявления будущий предприниматель должен поставить подпись (в присутствии инспектора), подтвердив тем самым достоверность указанных в заявлении сведений, а также идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Если сам процесс регистрации вы хотите доверить другому физическому лицу, то придется сходить к нотариусу, поскольку лично вы присутствовать на регистрации не будете, а значит, вашу подпись необходимо заверить у нотариуса. При этом у нотариуса вместе с заявлением на регистрацию необходимо сделать и заверить доверенность на представление ваших интересов данным физическим лицом во всех регистрирующих органах и внебюджетных фондах. После этого он является вашим полноправным представителем в регистрирующих органах, т.е. в налоговой инспекции и во всех внебюджетных фондах. Однако гораздо проще это сделать лично, записавшись онлайн на прием в инспекцию или в МФЦ.

Порядок заполнения заявление по форме Р21001

Теперь вернемся к заявлению. На первой страничке заявления указывают установочные данные физического лица – а именно фамилию, имя и отчество (при наличии). При этом в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства эти данные заполняются в соответствии с видом на жительство или разрешением на временное проживание.

Сведения о фамилии, имени и отчестве на английском языке обязательно заполняются дополнительно к данным на русском языке при наличии соответствующих сведений в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. То есть как написано у будущего предпринимателя в паспорте или документе, подтверждающем вид на жительство или разрешение на временное проживание.

Следующее поле – ИНН – заполняется при условии того, что физическое лицо ранее получало ИНН в налоговых органах. Рекомендуем его сначала получить, а потом подавать документы на государственную регистрацию. Но порядок государственной регистрации предполагает, что такого документа у будущего предпринимателя нет. Просто практически все иностранные граждане при попытках получить какие-либо разрешительные документы на проживание, на работу вынуждены были сначала получить ИНН. Поэтому с большой долей вероятности это свидетельство у них есть уже на руках. Если у вас возникают сомнения по этому поводу (не помните – получили ли вы такой документ среди всего вороха документов), то вы можете проверить этот факт на сайте www.nalog.ru в разделе «Физическим лицам» – «ИНН» – «Я хочу знать свой/чужой ИНН».

Раздел 3, в принципе, не вызовет затруднений, вы ставите цифры: 1 – если вы мужчина, 2 – если вы женщина.

Далее указывают сведения о дате и месте рождения на русском языке.

В поле «Гражданство», состоящее из одного знакоместа, проставляется соответствующее цифровое значение.

Если проставлено значение 2 – вы иностранный гражданин, заполняется пункт 5.1, в котором указывается цифровой код страны по Общероссийскому классификатору стран мира ОК-025-2001.

Далее необходимо указать данные о месте жительства (нахождения) будущего предпринимателя на территории РФ. Иностранный гражданин указывает адрес места пребывания на основании регистрации.

Следующий раздел посвящен документу, удостоверяющему личность. В пункте 7.1. мы должны указать код документа, удостоверяющего личность.

Варианты кодов вы можете увидеть в таблице 1.

Все буквы в этом разделе вы должны указать в соответствии с этим документом. Иностранный гражданин указывает их на основании нотариального перевода паспорта.

Таблица 1

Коды видов документов, удостоверяющих личность физического лица, указываемые в заявлении о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

Код Наименование документа

03 Свидетельство о рождении

07 Военный билет

08 Временное удостоверение, выданное взамен военного билета

10 Паспорт иностранного гражданина

11 Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу

12 Вид на жительство в Российской Федерации

13 Удостоверение беженца

15 Разрешение на временное проживание в Российской Федерации

18 Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации

21 Паспорт гражданина Российской Федерации

23 Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства

24 Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации

91 Иные документы

Следующий раздел – 8 «Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства временно или постоянно проживать на территории Российской Федерации» указываются данные вида на жительство или разрешения на временное проживание.

В пункте 8.1 в поле, состоящем из одного знакоместа, проставляется соответствующее цифровое значение. Цифра 1 – если вы имеете вид на жительство, и цифра 2 – если у вас есть разрешение на временное проживание. Ниже указываются реквизиты этого документа.

Лист А

Далее заполняется лист А. Здесь отражаются сведения о видах экономической деятельности, которыми вы планируете заниматься как предприниматель. Если количество видов деятельности более 10, то заполняется второй лист А, более 20 – третий лист А и т.д. Первым указывается основной вид деятельности, которым вы будете заниматься. Обратите внимание, что указывать следует не менее четырех цифровых знаков для каждого из кодов. Все коды отражены в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Обратите внимание, что для государственной регистрации необходимо использовать классификатор ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2. В Интернете вы наткнетесь на классификаторы ОКВЭД в редакции 1.1 и в редакции 2. Они отличаются. Нужно использовать строго классификатор в редакции 2. Следует отметить, что начинающий предприниматель может внести не только виды деятельности, которыми будет заниматься непосредственно после регистрации, но и те, которыми, возможно, займется в перспективе. В будущем это оградит предпринимателя от дополнительного похода в налоговую инспекцию для внесения изменений и дополнений в сведения о видах экономической деятельности.

Существует так называемый «основной» вид деятельности и «дополнительные». Эти виды деятельности, собственно, ничем не отличаются по своей юридической силе. Просто подразумевается, что в ячейку «основной» ставится вид деятельности, которым в основном будет заниматься будущий предприниматель. Количество дополнительных видов деятельности никак не ограничены. Кроме того, поменять «основной» вид деятельности на «дополнительный» не сложно.

Лист Б

Далее переходим к листу Б. На нем мы указываем, как будем получать документы о регистрации:

– лично получит заявитель;

– лично получит заявитель или лицо, действующее по его доверенности;

– их следует отправить их по почте на адрес заявителя.

В основном, здесь указывается второй вариант. Обращаем ваше внимание, что получить документы может либо заявитель, либо лицо, действующее по доверенности. Причем доверенность должна быть нотариально заверена. Это касается как процесса регистрации индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц.

Далее в двух полях ниже следует указать телефон и адрес электронной почты. Адрес электронной почты можно не указывать, но номер телефона обязательно нужно указать. Однако если вы неправильно заполните номер телефона, то в регистрации вам могут отказать. Хотя госпошлина при регистрации ИП составляет 800 рублей – не такие уж большие деньги, но очень обидно будет потерять их из-за неправильно указанного номера телефона. Если вам отказано в регистрации по каким-либо причинам, то госпошлину и весь процесс подачи заявления вам придется повторять заново.

Итак, правила написания городского телефона: «8(4912)111111». Причем каждая цифра пишется в своей ячейке. При заполнении поля в программе вам не надо добавлять пробелы. А номер сотового телефона пишется как «+7(903)11111111». Обратите внимание, что не надо добавлять пробелы между скобочками, и между цифрами. В нашем примере мы укажем сотовый телефон, как более распространенный сейчас.

Подпись на листе Б необходимо ставить либо в присутствии нотариуса, либо в присутствии налогового инспектора.

Следует заметить, что в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. №129-ФЗ налоговый орган обязан зарегистрировать вас в качестве индивидуального предпринимателя и осуществить постановку на учет в течение трех рабочих дней со дня представления всех необходимых документов. По истечении данного срока вы вправе потребовать выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и о постановке на учет в налоговом органе, подтвердив факт подачи документов на регистрацию оставшейся у вас распиской.

Уплата госпошлины

Уплатить государственную пошлину за регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (в размере 800 рублей) вы сможете в любом отделении банка.

Платежное поручение на уплату госпошлины вы сможете сформировать на сайте nalog.ru в разделе «Электронные сервисы» – уплата госпошлины. Код бюдежтной классификации для данного платежа: 182 1 08 07 01 001 1000 110.

Не забудьте снять копию с полученной квитанции, т.к. оригинал вы отдадите в налоговую инспекцию. Напоминаем, что если Вы сдаете документы через МФЦ, то госпошлину платить не нужно. Однако в этом случае срок регистарции фактически продлится на 2 дня (день подачи и день выдачи документов сотрудниками МФЦ).

Комплект документов

Теперь рассмотрим весь комплект документов, необходимых для подачи в налоговый орган при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Основным документом является заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р21001. К заявлению также необходимо приложить копию (одновременно представив работнику налогового органа оригинал) основного документа физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, т.е. для иностранного гражданина – это национальный паспорт и его нотариальный перевод (оригинал), для граждан РФ – это паспорт гражданина РФ, оригинал квитанции об уплате государственной пошлины.

В соответствии со ст. 22.1 Закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей №129-ФЗ, иностранные граждане представляют еще и копию документа, подтверждающего право физического лица временно или постоянно проживать в Российской Федерации, а также подлинник или копию документа, подтверждающего адрес места жительства физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, в Российской Федерации (в случае, если представленная копия документа, удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, или документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Федерации, не содержит сведений о таком адресе).

Процесс регистрации можно осуществить по почте. Это необходимо, если в вашей налоговой инспекции, к примеру, большая очередь из желающих зарегистрироваться. Для этого те же документы, а именно заявление по форме Р21001, но уже заверенное нотариусом, госпошлину и нотариальную копию паспорта вам необходимо положить в конверт и на нем большими буквами написать «РЕГИСТРАЦИЯ». Тогда ваши документы быстрее попадут в отдел регистрации, и, соответственно, быстрее будут обработаны. Но в этом случае есть один нюанс. Все документы, кроме госпошлины, должны быть нотариально заверены (так как вы не представляете на ознакомление их оригиналы). Для этого необходимо сделать копию паспорта «от корки до корки» и, при заверении подписи на заявлении заодно заверить и копию паспорта (разумеется, при предъявлении оригинала). При получении документов по почте налоговая инспекция также по почте вышлет вам расписку в получении документов.

Как отмечалось ранее, собрав все необходимые документы, вы или ваш представитель должны отдать их на регистрацию в налоговую инспекцию по месту жительства (прописки) будущего предпринимателя. Через три дня вы или ваше доверенное лицо сможете получить лист записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального. В листе записи о государственной регистрации будет указана дата внесения вас в качестве индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). С этого момента вы и являетесь индивидуальным предпринимателем. В этом же свидетельстве указан основной государственный регистрационный номер, под которым вы будете числиться в ЕГРИП. В свидетельстве о постановке на учет ваша налоговая инспекция подтверждает постановку на налоговый учет вас в качестве физического лица и присваивает вам как налогоплательщику идентификационный номер, если он вам не был присвоен ранее.

Эти два свидетельства будут являться вашими основными документами. Советуем их хранить дома, а на рабочем месте иметь копии, которые можно заверить у нотариуса.

Получив свидетельства, вы можете вздохнуть с облегчением: процесс регистрации для вас позади. Сведения о вашей регистрации налоговая инспекция самостоятельно передаст во внебюджетные фонды, т.к. с 1 января 2004 года действует так называемый «принцип одного окна», в соответствии с которым «новоиспеченному» предпринимателю не нужно вставать на учет во внебюджетных фондах: эта информация, попав в налоговую инспекцию, автоматически направляется во все остальные структуры.

Вам остается только ждать извещения о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда, которое придет по почте на ваш юридический адрес в виде заказного письма. В этом письме Пенсионный фонд проинформирует вас о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и присвоении вам регистрационного номера в территориальном органе Пенсионного фонда РФ. В этом же письме вы найдете коды бюджетной классификации, по которым необходимо будет перечислять фиксированные платежи на страховую часть пенсии и медицинское страхование предпринимателя и сроки уплаты этих взносов.

Обратите внимание, что в случае приема на работу наемных работников для целей осуществления предпринимательской деятельности вы получите статус работодателя. Повторной регистрации во всех внебюджетных фондах в этом новом качестве вам не избежать.

Кроме того, налоговые органы обязаны выдать вам лист записи при регистрации выписку из единого государственного реестра.

Если меняются сведения

При регистрации в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей вносятся сведения о ФИО, о прописке, о документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства. Эти сведения могут меняться. Если в отношении российских граждан информация о смене фамилии, прописки передаются в автоматическом режиме в налоговые органы по электронным каналам – без участия в этом процессе самих граждан, то такой порядок не работает в отношении иностранных граждан. И иностранным гражданам необходимо самостоятельно обращаться в налоговые органы с сообщением по форме Р14001 о том, что у них сменились установочные данные:

– фамилия, имя, отчество;

– вид и данные документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (в большинстве случаев – национальный паспорт);

– вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации (реквизиты документа «вид на жительство», либо «разрешения на временное проживание» при продлении этих документов).

Если эти данные изменились, то индивидуальному предпринимателю необходимо в течение 3-х рабочих дней подать в налоговую инспекцию заявление по форме Р14001. Если он этого не сделает, то его ждет штраф в размере 5000 рублей. Кроме того, налоговые органы самостоятельно закроют ИП, а предприниматель об этом может и не узнать, к примеру, если разрешение на временное проживание закончилось, новое получено, но не внесены изменения в реестр.

Программный продукт

Мы рекомендуем вам использовать специальную программу для заполнения форм по регистрации ИП, внесения изменений о видах предпринимательской деятельности и ликвидации предпринимателя. Дело в том, что формы, которые введены с 4 июля 2013 года, унифицированы и важно правильное заполнение всех граф. Если вдруг что-то будет сделано не так, то налоговые органы просто откажут в регистрации заявления, и вы потеряете госпошлину.

Новые формы, которые действуют с 04.07.2013 г. (Приказ ФНС от 25.01.2012 г. № ММВ-7-6/25@), имеют четкие указания по их заполнению. Например, все буквы должны быть прописными, есть некоторые правила заполнения номера телефона, как сотового, так и городского. Отдельные коды утверждены для справочников городов, поселков, улиц. Все эти коды указаны в приложении к приказу. Мы их для вас не будем указывать, поскольку они занимают достаточно много места, да и нет смысла, если вы будете заполнять заявление с помощью программы. Мы лишь хотим донести до вас мысль о том, что заполнять заявление лучше с помощью программы, поскольку это оградит вас от массы механических ошибок. Программа бесплатная и ее легко найти на сайте www.nalog.ru.

Например, место рождения необходимо указывать точно так, как в паспорте в строке «место рождения», со всеми сокращениями и указаниями. Например, место рождения предпринимателя – город Рязань. У некоторых граждан указано – «гор. Рязань», у кого-то «город Рязань», а у кого-то «г. Рязань». Важно указать именно так, как в паспорте. Это же требование касается и места выдачи паспорта. Если вы укажете не так, то налоговая инспекция просто откажет в государственной регистрации и вы потеряете пошлину.

То же самое касается и места прописки (регистрации) будущего предпринимателя. Самые распространенные ошибки при заполнении форм возникают именно в этой области. Ведь для сокращений названий улиц существуют определенные условные обозначения. Например, сокращение слова «улица» должно звучать как «ул», причем без точки. А шоссе – только буква «ш». К тому же наименование улицы должно выглядеть не так, как вам в паспорте написала паспортистка, а как это звучит в классификаторе. Например, если у вас в паспорте написано «1-ый Дягилевский проезд», то в заявлении это должно выглядеть как «1-й Дягилевский», а в поле для улицы «проезд». Причем слово «проезд» должно быть указано полностью, в соответствии со справочником наименований улиц, а не «пр-д», или просто «пр.». В программу загружен классификатор, который поможет вам без ошибок заполнить раздел, посвященный адресу. А их там можно сделать в каждой строке! Например, слово «дом» и «квартира» должны быть написаны полностью. Никаких «д.», «кв.». Когда вы укажете номер дома и квартиры, то программа самостоятельно вам проставит слова «дом» и «квартира», причем эти слова действительно должны быть указаны полностью, как и корпус. До указания номера дома и квартиры все указатели – регион, район, город и улица – должны быть написаны в соответствии с сокращениями, указанными в приложениях к правилам заполнения регистрационных форм. А начиная с дома – полностью слова «дом», «корпус», «квартира».

Также есть четкие правила написания городского телефона: «8(4912)111111». Причем каждая цифра пишется в своей ячейке. При заполнении поля в программе вам не надо добавлять пробелы. А номер сотового телефона пишется как «+7(903)11111111». Обратите внимание, что не надо добавлять пробелы между скобочками, и между цифрами.

Столь жесткие правила заполнения формы связаны с программным обеспечением, с помощью которого вводится информация в базу данных инспекции. И зачастую инспектор просто не может ввести неправильную информацию, например, о кодах ОКВЭД, потому что ему не позволит это сделать используемый программный продукт.

Где взять программу?

Программу можно скачать на сайте www.nalog.ru в разделе «Программные средства – Программные средства для юридических лиц». Она называется «Программа формирования документов, используемых при государственной регистрации». К ней есть инструкция по установке. Возможно, вам придется установить некоторые программы для того, чтобы необходимая работала правильно. Но при установке программы в процессе установки вам это будет предложено, вам лишь надо со всем соглашаться.

После установки программы необходимо прописать места хранения баз данных, классификаторов и готовых файлов. Все пути необходимо указать так же, как в инструкции.

Процесс регистрации индивидуального предпринимателя достаточно прост. Мы постарались рассмотреть его в максимально подробном варианте. После государственной регистрации ИП необходимо определиться с системой налогообложения и подать соответствующее заявление о выборе системы налогообложения. Откладывать решение не стоит, поскольку это может существенно повлиять на суммы уплачиваемых налогов. Разобраться с системами налогообложения вам помогут специалисты ООО «Областная налоговая консультация» в любом из трех офисов, расположенных в городе Рязани. Телефон (4912) 460-700. Будем рады видеть вас среди клиентов.

Н. Скворцова