У нас действует АКЦИЯ!
БЕСПЛАТНО СОСТАВИМ ДЕКЛАРАЦИЮ за 3-ий квартал 2017 года!
Воспользоваться акцией можно действующим предпринимателям и ООО*,
по следующим направлениям услуг:
– составление налоговых деклараций
– отправка отчетности через интернет
– налоговые консультации
– юридические услуги
Предлагаем Вам сделать то, что давно не могли сделать – заполнить заявление на смену ОКВЭД, смену адреса ООО, и т.д., пока акция действует!
С уважением, директор ООО «Областная налоговая консультация»
*не более 2х раз (общей суммой в пределах 3000 рублей) при условии заполнения двух анкет. Акция действует с 01.10.2017 – 31.10.2017. Акция может быть продлена.