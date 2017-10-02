У нас действует АКЦИЯ!

БЕСПЛАТНО СОСТАВИМ ДЕКЛАРАЦИЮ за 3-ий квартал 2017 года!

Воспользоваться акцией можно действующим предпринимателям и ООО *,

по следующим направлениям услуг:

– составление налоговых деклараций

– отправка отчетности через интернет

– налоговые консультации

– юридические услуги

Предлагаем Вам сделать то, что давно не могли сделать – заполнить заявление на смену ОКВЭД, смену адреса ООО, и т.д., пока акция действует!

С уважением, директор ООО «Областная налоговая консультация»

*не более 2х раз (общей суммой в пределах 3000 рублей) при условии заполнения двух анкет. Акция действует с 01.10.2017 – 31.10.2017. Акция может быть продлена.