АРХИВЫ ОТЧЕТНОСТИ И ФОРМ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В Справочной Правовой Системе КонсультантПлюс появились архивы бухгалтерской и налоговой отчетности и форм документов. Они помогут быстро найти нужную форму за прошлый период и разобраться, как ее заполнять.

Архивы отчетности и форм» включают формы отчетности за 2018 г., 2017 г. и более ранние периоды, первичные учетные документы:

— декларации по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному и земельному налогам;

— отчетность по страховым взносам (расчет по страховым взносам, РСВ-1 ПФР, 4-ФСС);

— отчетность плательщиков на спецрежимах;

— бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о финансовых результатах и пр.);

— формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ;

— счета-фактуры (в том числе корректировочные);

— универсальные передаточные и универсальные корректировочные документы;

— платежные поручения на уплату налогов и пени.

К формам даются комментарии по их заполнению и важные примечания. Например, если необходимо выдать сотруднику справку 2-НДФЛ за 2017 г., то Система подскажет, что ее можно заполнить по одной из двух форм: как по старой форме, действовавшей с 2015 г., так и по обновленной, действующей с начала отчетности за 2017 год.

Архивы сориентируют бухгалтеров в ситуациях, когда необходимо разобраться с отчетностью за прошлые периоды при проверках или запросах контролирующих органов, если нужно подать уточненную декларацию и исправить ошибки.

Подробнее о новых материалах «Архивы отчетности и форм» можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс

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