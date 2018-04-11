23 и 24 апреля 2018 года
налоговая служба проводит Дни открытых дверей
для налогоплательщиков – физических лиц!
Они пройдут во всех территориальных налоговых инспекциях ФНС России
23 апреля 2018 года – понедельник – с 09.00 до 20.00 час.
24 апреля 2018 года – вторник – с 09.00 до 20.00 час.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке
декларирования доходов, полученных от продажи имущества, находящегося
в собственности менее установленного минимального срока владения. О
сроке представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. О порядке
регистрации самозанятых граждан. Об электронном взаимодействии с
налогоплательщиками. Об электронных сервисах ФНС России. О порядке и
экстерриториальном принципе регистрации физических лиц в Личном
кабинете.
Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщикам
помогут сотрудники налоговых органов. Они проводят посетителей в
специально оборудованную зону ожидания, помогут получить доступ к
Интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам Службы.
Межрайонная ИФНС России № 2 по
Рязанской области