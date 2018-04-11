23 и 24 апреля 2018 года

налоговая служба проводит Дни открытых дверей

для налогоплательщиков – физических лиц!

Они пройдут во всех территориальных налоговых инспекциях ФНС России

23 апреля 2018 года – понедельник – с 09.00 до 20.00 час.

24 апреля 2018 года – вторник – с 09.00 до 20.00 час.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке

декларирования доходов, полученных от продажи имущества, находящегося

в собственности менее установленного минимального срока владения. О

сроке представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. О порядке

регистрации самозанятых граждан. Об электронном взаимодействии с

налогоплательщиками. Об электронных сервисах ФНС России. О порядке и

экстерриториальном принципе регистрации физических лиц в Личном

кабинете.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщикам

помогут сотрудники налоговых органов. Они проводят посетителей в

специально оборудованную зону ожидания, помогут получить доступ к

Интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам Службы.

Межрайонная ИФНС России № 2 по

Рязанской области