Дни открытых дверей в налоговых органах!

23 и 24 марта 2018 года во всех территориальных налоговых инспекциях Рязанской области пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков в период информационной кампании «Декларационная кампания 2018 года» по привлечению физических лиц к представлению налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ и уплате налога на доходы физических лиц:

23 марта 2018 года (пятница) с 09.00 час. до 20.00 час.

24 марта 2018 года (суббота) с 10.00 час. до 15.00 час.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица/уведомление о постановке на налоговый учет.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области