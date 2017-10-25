Дни открытых дверей в налоговых органах

10 и 11 ноября 2017 года во всех территориальных налоговых
инспекциях Рязанской области пройдут Дни открытых дверей для
налогоплательщиков – физических лиц:
10 ноября 2017 года (пятница) с 08.00 до 20.00 час.
11 ноября 2017 года (суббота) с 10.00 до 15.00 час.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке
исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и
транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто
должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и
льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также
ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения имущества.
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-
сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических
лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и
(при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту
жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке на учет
физического лица/уведомление о постановке на учет.
Межрайонные ИФНС России № 1, 2 и 3 по Рязанской области