Дни открытых дверей в налоговых органах

10 и 11 ноября 2017 года во всех территориальных налоговых

инспекциях Рязанской области пройдут Дни открытых дверей для

налогоплательщиков – физических лиц:

10 ноября 2017 года (пятница) с 08.00 до 20.00 час.

11 ноября 2017 года (суббота) с 10.00 до 15.00 час.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке

исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и

транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто

должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и

льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также

ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения имущества.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-

сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических

лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и

(при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту

жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке на учет

физического лица/уведомление о постановке на учет.

Межрайонные ИФНС России № 1, 2 и 3 по Рязанской области