Достаточно ли только «налоговой оговорки» в тексте договора для проявления должной осмотрительности?

При заключении договоров, в том числе и на уровне крупных корпораций, складывается практика включения в текст так называемой «налоговой оговорки», чем предпринимается попытка исключения возможных в последующем налоговых потерь, подтверждения реальности сделки при возникновении спора с налоговыми органами.

Содержание этой оговорки сводится, как правило, к тому, что получающий оплату контрагент по договору гарантирует наличие либо отсутствие определенных фактов, связанных с его регистрацией, реальности деятельности и подтверждения полномочий исполнительного органа либо доверенных лиц, наличия персонала и необходимых лицензий, надлежащих уплаты налогов и ведения бухгалтерского учета.

Оговорка также предусматривает, что если нарушение контрагентом гарантий повлечет предъявление налоговыми органами финансовых требований к заказчику, то контрагент обязуется возместить заказчику убытки, который последний понесет вследствие таких нарушений.

Вполне оправдана попытка заказчика компенсировать таким образом свои возможные имущественные риски, но наличие налоговой оговорки в договоре не означает исключения длительного и утомительного общения с налоговыми органами вплоть до судебных разбирательств на тему проявления заказчиком должной осмотрительности.

Как отмечается в пункте 31 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации» №1 (2017), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.02.2017 г., факт неисполнения поставщиком обязанности по уплате налогов сам по себе не может являться основанием для возложения негативных последствий на налогоплательщика, проявившего должную осмотрительность при выборе контрагента при условии реального исполнения заключенной сделки.

Суд также обращает внимание на то, что налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом.

Казалось бы, роль налогоплательщика в таких спорах довольно проста и ясна – о доказательствах с его стороны по поводу проявления должной осмотрительности речь не идет. Однако если изучить методические материалы налоговых органов, не все выглядит так радужно.

Приказ ФНС России от 30.05.2007 г. №ММ-3-06/333@ (в редакции от 10.05.2012 г.) «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок», в частности, его приложение №2 «Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок», позволяет сделать вывод, что налоговые органы предлагают совершить ряд активных действий по проверке контрагента. С полным текстом документа можно ознакомиться на kartoteka.ru.

При оценке налоговых рисков, которые могут быть связаны с характером взаимоотношений с некоторыми контрагентами, ФНС рекомендует исследовать налогоплательщику ряд признаков, среди которых – отсутствие информации о способе получения сведений о контрагенте (нет рекламы в СМИ, нет рекомендаций партнеров или других лиц, нет сайта контрагента и т.п.).

При этом в нормативном акте прямо указывается, что негативность данного признака усугубляется наличием подобной информации о других участниках рынка, предлагающих аналогичные товары или услуги по более низким ценам.

ФНС отмечает, что отсутствие активных действий по проверке указанных в приказе сведений о контрагенте и наличие иных указанных в приказе признаков свидетельствует о высокой степени риска квалификации подобного контрагента налоговыми органами как проблемного, а сделки, совершенные с таким контрагентом – сомнительными. Позиция ФНС заключается в том, что «чем больше вышеперечисленных признаков одновременно присутствуют во взаимоотношениях налогоплательщика с контрагентами, тем выше степень его налоговых рисков». Как представляется, доказательственная база налоговых органов при споре о должной осмотрительности налогоплательщика будет формироваться именно на этом. И только лишь налоговая оговорка в договоре при отсутствии со стороны налогоплательщика действий по проверке контрагента вряд ли укрепит его позиции при возникновении спора.

Важно иметь в виду: в случае возникновения общения с налоговыми органами по вопросу должной осмотрительности налогоплательщику будет необходимо документально подтвердить, что действия по получению информации им были произведены и на основании такой информации им были сделаны правильные выводы на момент заключения сделки.

Для сбора информации из открытых источников налогоплательщику потребуется определенное и иногда значительное время.

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