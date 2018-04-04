Двенадцатая межвузовская областная юридическая олимпиада для студентов высших учебных заведений «Умная молодежь»

06 апреля на базе Академии ФСИН России стартует 12-я межвузовская областная юридическая олимпиада для студентов высших учебных заведений «Умная молодежь». Олимпиада проводится Министерством образования и молодежной политики Рязанской области и компанией ООО “Консультант-Ока” – региональным информационным центром сети “КонсультантПлюс” в Рязанской области при участии Академии права и управления ФСИН РФ, Рязанского филиала Московского университета МВД России и Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина.

Олимпиада проводится для студентов ВУЗов всех курсов очно-заочных форм обучения, получающих образование по направлению “Юриспруденция” и специальности “Юриспруденция”.

Ставшее уже традиционным, мероприятие проводится в целях выявления качества подготовки выпускаемых специалистов, дальнейшего совершенствования мастерства студентов высших образовательных учреждений, закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретического и практического обучения, стимулирования творческого роста, повышение престижа образовательного процесса с использованием новейших компьютерных технологий, выявления наиболее одаренных и талантливых студентов по различным профилям подготовки.

В 12-й олимпиаде принимают участие 5 ВУЗов города: ФГКОУ ВО “Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний”, ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», Рязанский филиал; ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»; Филиал ЧОУВО «Московский Университет имени С.Ю. Витте» в Рязани; НОУ ВПО ” Московский институт государственного управления и права” в Рязанской области.

Подведение итогов и награждение победителей и призеров олимпиады состоится 13 апреля в актовом зале Академии ФСИН. Итоги будут подведены в командном и личном зачетах.

Победители и номинанты 12-й олимпиады получат дипломы и ценные подарки от Министерства образования и молодежной политики Рязанской области и от компании “Консультант-Ока”.

Региональный информационный центр сети “КонсультантПлюс” в Рязанской области – компания ООО «Консультант-Ока», ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12