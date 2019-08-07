ФНС России приступила к разработке сервиса по поиску типового устава для ООО

ФНС России разрабатывает специальный сервис по поиску типового устава для ООО. В нем будут размещены 36 типовых уставов, которые утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.08.2018 г. №411.

Основные преимущества использования типового устава – это экономия времени на составлении и утверждении устава ООО, на его регистрации в налоговом органе. В типовом уставе нет сведений о наименовании ООО, месте нахождения и размере уставного капитала, поэтому при их изменении не придется вносить изменения в устав ООО. Типовой устав ООО не требуется представлять в налоговый орган. Сервис же поможет налогоплательщикам быстро подобрать тот устав, который подходит именно им.

36 типовых уставов отличаются друг от друга сочетанием следующих условий:

– возможность выхода участника из ООО;

– необходимость получения согласия участников ООО на отчуждение доли третьим лицам;

– наличие преимущественного права покупки доли;

– возможность отчуждения доли участнику ООО без согласия других участников;

– возможность перехода доли к наследникам и правопреемникам участника ООО без согласия других участников;

– порядок образования единоличного исполнительного органа ООО: таким органом является один директор или каждый участник ООО самостоятельный директор, или все участники совместно действующие директора;

– способ подтверждения принятия общим собранием ООО решения и состава участников ООО, присутствующих при его принятии: нотариальное заверение или подписание протокола всеми участвующими в общем собрании участниками.

На основании типового устава могут действовать как вновь созданные, так и уже действующие ООО.

Владельцы частей жилых домов, гаражей и машино-мест будут платить меньше налогов

Налог на имущество физлиц по отдельным объектам недвижимости снижен. Вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 №334-ФЗ «О внесении изменений в Налоговыц кодекс».

Так, для частей жилых домов установлен необлагаемый налогом вычет в размере кадастровой стоимости 20 кв. м, ограничена предельная налоговая ставка не более 0,3% исходя из кадастровой стоимости, а также введена федеральная льгота, которая освобождает от уплаты налога на один объект.

Кроме того, введены единые условия налогообложения гаражей и машино-мест независимо от их места нахождения. Отменены особенности налогообложения гаражей и машино-мест в торгово-офисных объектах. Прежде они облагались по предельной налоговой ставке 2%, и к ним не применялись федеральные налоговые льготы. Теперь для таких гаражей и машино-мест, как и для иных аналогичных объектов, будет действовать предельная налоговая ставка не более 0,3%, а также право на федеральную льготу, освобождающую от уплаты налога.

Перечисленные изменения, как улучшающие положение налогоплательщиков, действуют с налогового периода 2017 года, то есть задним числом.

Перечисленные изменения, как улучшающие положение налогоплательщиков, действуют с налогового периода 2017 года.

В Реестр МСП внесены сведения о предпринимателях в сфере легкой промышленности

В Реестр МСП внесены новые сведения. Теперь в нем размещена информация о хозяйственных обществах и хозяйственных партнерствах в сфере легкой промышленности, среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год составила от 250 до 1000 человек.

Теперь такие хозяйственные общества и партнерства могут самостоятельно внести в Реестр МСП дополнительные сведения, которые помогут потенциальным заказчикам найти их. Например, рассказать о своей продукции, опыте исполнения контрактов, об участии в программах партнерства, а также дополнить контактной информацией (адрес электронной почты, телефон, сайт).

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства создан 1 августа 2016 года.

Внесение сведений в Реестр МСП обеспечивает автоматическое присвоение статуса субъекта малого и среднего предпринимательства и не требует от предпринимателей предоставления дополнительных документов и подтверждения статуса.

Уточнять ошибочные налоговые платежи теперь проще

С 1 января 2019 года уточнять ошибочные налоговые платежи проще. Принят Федеральный закон от 29.07.2018 № 232-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием налогового администрирования».

Если ранее налогоплательщик при заполнении налоговой платежки указал неверные реквизиты платежа, например, не тот налоговый период или тип платежа, то инспекция обращался к нему за уточнением. Плательщик пишет заявление, и только после принятия решения об уточнении обязанность налогоплательщика по уплате налогов считается исполненной. Теперь налоговый орган при обнаружении ошибки сможет уточнять платеж самостоятельно без заявления налогоплательщика.

Кроме того, возможность уточнить платеж с 1 января 2019 года появилась и при неправильном указании реквизитов счета органа Федерального казначейства. Ранее в таких случаях налоговая возвращала ошибочный платеж, обязанность по уплате налогов считалась неисполненной, налогоплательщику набегают пени.

С принятием закона расширяются права налогоплательщика при уточнении платежа, а также налогоплательщик застрахован от пеней из-за ошибки в реквизитах.

Закон также установил временные ограничения по уточнению платежных документов. Если раньше уточнять платеж можно было по истечении любого времени (месяц, год, пять лет и т.д.), то с 1 января 2019 года – не более трех лет с даты платежа.

С 1 января 2019 года физлица смогут оплачивать имущественные налоги единым платежом

Подписан Федеральный закон, дополняющий положения Налогового кодекса РФ статьей 45.1, которая с 1 января 2019 года упрощает физлицам уплату имущественных налогов, устанавливая единый налоговый платеж физического лица.

Единый налоговый платеж физического лица – это денежные средства, которые гражданин добровольно перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного платежного поручения. Эта сумма зачисляется на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. Платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения соответствующих объектов налогообложения.

Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при наступлении срока уплаты имущественных налогов. В первую очередь суммы будут зачтены в счет погашения недоимок и (или) задолженностей по соответствующим пеням и процентам по налогам при наличии таковых.

О принятом решении о зачете налогоплательщик будет проинформирован. Также все данные будут отражаться в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

Уплатить единый платеж может не только сам налогоплательщик, но и иное лицо за него. Однако последнее не вправе требовать возврата денежных средств – только сам налогоплательщик имеет на это право.

Использование единого налогового платежа значительно сократит время, затрачиваемое на оформление платёжных документов, а также минимизирует ошибки граждан при заполнении нескольких платежек.

Правильность заполнения расчетов по страховым взносам можно проверить на сайте ФНС России

При заполнении расчета по страховым взносам необходимо обратить внимание на корректное заполнение данных о застрахованных лицах. При его заполнении плательщики должны привести актуальные персонифицированные сведения о застрахованных по состоянию на момент формирования данного расчета.

Правильность заполнения расчета по страховым взносам можно проверить с помощью программ TESTER и «Налогоплательщик», которые обновлены в соответствии с требованиями, вступившими в силу с 1 января 2018 года. В программы интегрированы контроли, при несоблюдении которых расчет будет считаться непредставленным.

ФНС России выгружает в ПФР сведения из расчетов о начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, содержащихся в разделе 3 Расчета «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах». Если ПФР выявит в представленных данных ошибки или противоречия, они не будут отражены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, что может послужить причиной нарушения их прав в системе обязательного пенсионного страхования.