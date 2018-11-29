Фулфилмент: Учет и налогообложение у магазина

Эта статья адресована розничным продавцам (ОСН, УСН), которые работают через интернет-магазин либо планируют начать продавать товары в сети Интернет по договору с крупной фулфилмент-площадкой. Из этой статьи вы узнаете, как вести учет, оформлять документы и отчитываться в налоговую инспекцию. Материал изложен на примере работы с площадкой «Беру!» на момент написания статьи.

Содержание

Введение

Участники фулфилмента

Юридическая квалификация договора на услуги фулфилмента

Отчёты по данным статистики

Передача Магазином товара Хранителю

Процесс заказа товара Покупателем на сайте Агрегатора

Оплата от Покупателя

Налоговый учёт реализации. Когда возникает доход для целей НДС и налога на прибыль?

– НДС при реализации

– НДС при получении авансов

– Налог на прибыль

– Отражение промокодов в декларации по налогу на прибыль

Упрощённая система налогообложения

Ответы на вопросы

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Введение

Возможность делать любые покупки, не выходя из дома, является одним из величайших достижений 21 века. Благодаря распространению новых технологий розничная торговля всё больше перемещается в Интернет. В Китае, например, доля продаж интернет-магазинов составляет около 20% оборота всей розничной торговли и продолжает расти.

Технический прогресс улучшает жизнь не только покупателей, но и продавцов. Продавцу сегодня не нужно инвестировать в собственную инфраструктуру и логистику. Все логистические функции, от приёма заказа до доставки и приёма оплаты, продавец может передать по договору крупной фулфилмент-площадке.

Такая площадка обычно ведёт статистику продаж товаров на своей стороне с тем, чтобы магазин мог на неё опираться при учете движения товаров. Магазин при этом получает возможность сосредоточиться на своей основной деятельности.

Как и во многих других областях, методология учёта в розничной торговле не успевает за техническим прогрессом. Существующие официальные и авторские рекомендации на тему учёта в розничной торговле написаны десятилетия назад, для традиционного офлайн-бизнеса. Для современного интернет-магазина бездумное следование старым рекомендациям грозит, как минимум, налоговыми рисками. Поэтому бухгалтерам и юристам, которые обслуживают интернет-магазины, пора переучиваться.

Участники фулфилмента

Магазин – собственник товара, который размещает товарное предложение на площадке Агрегатора, передаёт товар Хранителю и в дальнейшем реализует товар Покупателю. Агрегатор – оказывает Магазину услуги по размещению товарных предложений на площадке, организует оказание Магазину услуг фулфилмента. Кроме того, Агрегатор осуществляет приём платежей от Покупателей в пользу Магазина, выступая агентом по приёму платежей. Хранитель – принимает от Магазина товар на хранение и «держит» его до отгрузки Транспортной компании. Транспортная компания – доставляет товары Покупателям. Кроме того, Транспортная компания может принимать платежи от Покупателей при передаче им товаров, выступая субагентом по приёму платежей. Покупатель – заказывает товар на площадке Агрегатора.

Юридическая квалификация договора на услуги фулфилмента

Договоры фулфилмента с различными площадками обычно позволяют покупателям оформить заказ товара на площадке и содержат следующий набор услуг для магазинов:

приёмка, упаковка и складское хранение товаров, передача их в службу доставки,

приёмка невостребованных и возвращённых покупателями товаров,

получение оплаты от покупателей по поручению магазина.

Интернет-платформа «Беру!» также оказывает магазину услуги по размещению его товарных предложений на площадке.

Договоры фулфилмента не являются договорами комиссии либо агентскими договорами на продажу товара, поскольку обладают следующими признаками:

Магазин реализует товар покупателю сам от своего имени и не даёт поручения площадке на реализацию товара. Все взаимоотношения, связанные с куплей-продажей Товаров на сервисе, возникают непосредственно между Магазином и Покупателем. Магазин даёт поручение площадке только на приём платежей от покупателей в пользу Магазина.

Вознаграждение, которое площадка получает от магазина за услуги, – это оплата стоимости услуг по размещению товарных предложений на площадке и иных указанных выше услуг, а не агентское или комиссионное вознаграждение за продажу товара. Агентское вознаграждение площадка получает только при исполнении поручения по приему денежных средств. Отчёт агента составляется только на приём платежей.

Таким образом, юридически фулфилмент является смешанным договором и включает в себя услуги (по размещению товарных предложений на площадке и иные указанные выше услуги), а также агентское поручение на приём платежей. Элементы такого договора регулируются соответствующими разделами гражданского законодательства, в частности, хранение регулируется гл. 47 ГК РФ «Хранение», агентское поручение на приём оплаты от покупателей – гл. 52 ГК РФ «Агентирование». При этом к рассматриваемому договору фулфилмента не применима гл. 51 ГК РФ «Комиссия», поскольку рассматриваемый договор не является договором комиссии либо агентским договором на продажу товара.

Отчёты по данным статистики

Фулфилмент-площадка обычно предоставляет Магазину отчёты по данным статистики с указанием статуса заказов и их движения за период. Обычно площадка предоставляет такие отчёты в электронном виде. Их не следует рассматривать как отчёт комиссионера либо агента, поскольку, как отмечено выше, договор фулфилмента не является договором комиссии либо агентским договором на продажу товара.

Итак, фулфилмент-площадка ведёт статистику продаж товаров на своей стороне с тем, чтобы Магазин мог на неё полагаться при учёте движения товаров. Таким образом, Магазину следует рассматривать отчёты фулфилмент-площадки как основу для составления первичных учётных документов, а также учётных и налоговых регистров Магазина по движению товара. Далее мы рассмотрим этот момент подробнее.

Передача Магазином товара Хранителю

Магазин передает собственный товар Хранителю для хранения до его отгрузки Транспортной компании. С точки зрения учёта товаров эта передача означает для Магазина только перевод собственного товара на другой склад (склад Хранителя).

Напомним, что передача товара Хранителю не означает его отгрузку Покупателю и не ведёт за собой переход права собственности на него. Отгрузка товара Покупателю (для целей исчисления НДС) произойдет позже, в момент их передачи со склада Хранителя Транспортной компании. Переход права собственности на товар произойдет ещё позже, в момент доставки Транспортной компанией товара и передачи его Покупателю.

Приёмка товара Хранителем на хранение может осуществляться в два этапа:

Первичная приёмка товара Хранителем по грузовым местам (см. п. 1 в документе «Документооборот»). Вторичная приёмка товара с разбором грузовых мест (см. п. 2 в документе «Документооборот»).

Первичная приёмка товара производится на основании акта (см. документ «п. 1 Акт приема-передачи товара (первичная приёмка)»).

В подтверждение первичной приёмки товаров Хранитель подписывает акт с указанием того, что приёмка осуществлена по грузовым местам (например, «Принято N мест без пересчёта вложений»).

На практике магазины могут составлять не только акт, но и дополнительные документы, например, для оформления отгрузки и перевозки товара до склада Хранителя (ТН, ТТН). Составление этих документов также не означает отгрузку товаров Покупателю и не означает переход права собственности на товар.

Вторичная приёмка осуществляется Хранителем, который проверяет соответствие данных о товаре, отсутствие повреждений упаковки товара, маркировку товара. Если в ходе вторичной приёмки обнаруживаются расхождения, они отражаются в одностороннем акте (см. документ «п. 2 Акт о расхождениях при вторичной приёмке»).

Процесс заказа товара Покупателем на сайте Агрегатора

Покупатель делает заказ, принимая условия оферты Продавца, в которой заявляется, что продавцом товара является данный Магазин, указывается стоимость товара, условия его доставки и оплаты, а также освещены условия пользовательского соглашения площадки Агрегатора. Агрегатор передаёт принятую заявку Хранителю. Хранитель передаёт в Транспортную компанию товары. В этот момент происходит отгрузка товара для целей исчисления НДС (п. 1 ст. 167 НК РФ). Переход права собственности на товар от Магазина к Покупателю в этот момент не происходит. Транспортная компания осуществляет доставку и, если необходимо, принимает оплату товара, формируя кассовый чек. В момент передачи товара происходит переход права собственности на него от Магазина к Покупателю. Покупатель получает на руки товар, доставочную квитанцию и чек.

При возврате товара происходит обратное. Покупатель-физическое лицо возвращает товар на склад Хранителя, оформив заявление на сайте Агрегатора.

Информацию об отгрузке товаров Покупателям Магазин узнает от Агрегатора (как правило, из личного кабинета). При этом Агрегатор, чаще всего, предоставляет сводный отчёт в бумажном виде с подписью и печатью, а подробную информацию о продажах Магазин берёт из личного кабинета в электронном виде.

Оплата от Покупателя

На сегодня Покупатели-физические лица, приобретая товар через фулфилмент-площадку, оплачивают его одним из двух способов:

при получении, непосредственно Транспортной компании. При доставке предоставляется чек и доставочная квитанция, в которой отражена информация о составе посылки;

предоплатой через сайт Агрегатора в момент заказа.

Налоговый учёт реализации. Когда возникает доход для целей НДС и налога на прибыль?

После получения заказа товар должен быть передан Транспортной компании для доставки Покупателю. Будет ли это для Магазина реализацией? В какой момент Магазин должен отражать доходы как для бухгалтерского, так и для налогового учета?

Общая система налогообложения

Момент реализации для целей налогообложения НДС и налога на прибыль у Магазина будет разным:

– для НДС это дата передачи товаров в Транспортную компанию (п. 1 ст. 167 НК РФ);

– для налога на прибыль – дата передачи товара Покупателю-физическому лицу (п. 3 ст. 271, ст. 39 НК РФ).

Следовательно, для правильного отражения операций продажи товаров на площадке Агрегатора Магазин должен учитывать операции различными датами для целей учёта НДС и налога на прибыль.

На дату передачи товаров в Транспортную компанию должен быть начислен НДС, независимо от момента перехода права собственности на товар. Моментом определения налоговой базы в соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ для целей налогообложения НДС является день отгрузки (передачи) товаров. В случае фулфилмента – это передача товара Транспортной компании.

Для целей учёта реализации по налогу на прибыль по общим правилам датой получения дохода в налоговом учёте признаётся дата реализации товаров (п. 3 ст. 271 НК РФ). В свою очередь, реализацией товаров является передача права собственности на них (п. 1 ст. 39 НК РФ). Иными словами, выручка, полученная от продажи товаров, должна быть отражена в налоговом учёте Магазина на дату перехода права собственности на товар от Магазина к Покупателю, то есть в момент вручения его Покупателю.

НДС при реализации

Информацию по движению товаров, как уже упоминалось ранее, Магазин может взять из отчётов Агрегатора. Для отражения реализации для целей учета НДС необходимо получить данные о суммах отгруженных товаров (переданных в Транспортную компанию).

Например, на площадке «Беру!» возможно скачать отчёт по данным статистики (см. «Дополнительный документ к п. и отсортировать эти данные по показателю столбца «delivery» (Товар отгружен (передан в доставку)). На основании этого отсортированного отчёта Магазину требуется сформировать Бухгалтерскую справку «Товары отгруженные».

Для того чтобы правильно составить бухгалтерскую справку, необходимо учесть, что в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ “О бухгалтерском учёте” первичным считается документ, у которого заполнен определённый набор реквизитов, а именно: наименование документа, дата его составления, наименование организации, составляющей документ, содержание самого факта хозяйственной жизни, единицы измерения, а также подписи ответственных лиц (наименование должности и подписи с расшифровками фамилий и инициалов). Чтобы сформировать бухгалтерскую справку “Товары отгруженные” на основании отчёта, который Магазин скачает из Личного кабинета на сайте Агрегатора, Магазину нужно добавить недостающие реквизиты, например, подписи ответственных лиц и реквизиты Магазина.

На основании бухгалтерской справки “Товары отгруженные” Магазин вправе составить сводную счёт-фактуру на реализацию в пользу Покупателей-физических лиц. Право составлять сводные счета-фактуры Магазинам предоставлено Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 “О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчётах по налогу на добавленную стоимость” (абз. 3 пункта 13 приложения №5, раздел 2, письма Минфина от 15.06.2015 N 03-07-14/34405, от 19.11.2015 N 03-07-09/66869, 19.10.2015 N 03-07-09/59679, от 21 мая 2015 г. N ГД-4-3/8565, от 22 января 2015 г. N 03-07-15/1704, от 27 января 2015 г. N ЕД-4-15/1066@, от 17.11.2016 N 03-07-09/67585, от 15.06.2015 N 03-07-14/34405).

В соответствии с п. 7 статьи 168 НК РФ при реализации товаров за наличный расчёт организациями (предприятиями) и индивидуальными предпринимателями розничной торговли требования по выставлению счетов-фактур считаются выполненными, если Продавец выдал Покупателю кассовый чек. При покупке товаров через площадку Агрегатора Покупатели получают кассовый чек либо при оплате онлайн (автоматически сформированный чек будет прислан на электронную почту Покупателя), либо при оплате наличными Транспортной компании. Следовательно, Магазину не требуется выставлять каждому покупателю счёт-фактуру. Однако Магазину необходимо отразить реализацию в книге продаж на основании сводного счёта-фактуры за месяц.

Счёт-фактуру на основании этого документа и нужно зафиксировать в книге продаж за текущий месяц как информацию о реализации для целей учета НДС.

НДС при получении авансов

Аванс возникает при оплате Покупателем товара на сайте в момент осуществления заказа.

В соответствии с п. 1 статьи 167 НК РФ моментом определения базы для целей налогообложения НДС является наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки, день оплаты или день частичной оплаты в счёт предстоящих поставок товаров. Следовательно, при получении аванса от покупателей Магазин должен выписать счёт-фактуру на аванс.

Если авансовые платежи будут приходить каждый день, Магазину необходимо выписывать счета-фактуры на аванс каждый день и потом по каждой из них производить зачет аванса? Не будет нарушением, если на все авансы, полученные за месяц, выписывать сводный счёт-фактуру на последнее число месяца. Составить сводный счёт-фактуру на аванс позволяет всё тот же пункт 13 Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137. Дополнительным основанием может служить письмо Минфина России от 17.11.2016 N 03-07-09/67585.

Магазин получает информацию об авансах для целей учёта НДС из данных Агрегатора в личном кабинете. Например, на площадке «Беру!» информацию о предоплатах Магазин сформирует на основании Отчёта по данным статистики реализации за месяц, отсортировав его по дате оформления заказа, типу оплаты и ставке НДС. Для формирования первичного документа (бухгалтерской справки) на основании этого отчёта Магазин добавляет к нему свои реквизиты, подписи ответственных лиц и номер документа (см. документ «п. 8 Бухгалтерская справка № 1 . Авансы полученные»).

После составления бухгалтерской справки «Авансы полученные» за месяц Магазин составляет счёт-фактуру на аванс, в разделе 5 которой (информация об оплате – «К платёжно-расчётному документу №… от…») указывает номер и дату бухгалтерской справки «Авансы полученные». В книге продаж Магазина счёт-фактура регистрируется с кодом 26 (Письмо ФНС от 20 сентября 2016 г. N СД-4-3/17657@).

При зачёте аванса бухгалтер Магазина формирует ещё один отчёт статистики по реализации и к предыдущему добавляет ещё и статус «Товар отгружен (передан в доставку)» или Delivery. Таким образом Магазин узнает, по каким заказам он может сделать зачёт аванса в текущем месяце (см. документ «9. Бухгалтерская справка № 3. Товары отгруженные, по которым была получена предоплата») К этому отчёту Магазин добавляет реквизиты организации, номер документа, подписи ответственных лиц и на его основании делает запись в книге покупок на зачёт аванса. При этом в книге покупок Магазина он указывает реквизиты бухгалтерской справки, по которой ранее сформировал авансовый счёт-фактуру. Запись необходимо сделать также с кодом 26.

У Магазина возможна ситуация, когда в текущем месяце будет несколько зачётов аванса по соответствующим справкам. Это произойдет, если Покупатель сделал предоплату в прошедшие месяцы, а отгрузка произошла в текущем месяце. Кроме того, многие магазины отражают зачёт авансов, полученных в текущем месяце, которые завершились отгрузкой в тот же период. В этом случае у Магазина в текущем месяце также будет счёт-фактура на аванс и зачёт предоплаты по отгрузкам. А значит, в книге покупок возможны две записи со статусом «зачёт аванса»: одна запись по авансам, полученным в предыдущие месяцы, и вторая по авансам, полученным в текущем месяце.

Налог на прибыль

Для целей учёта по налогу на прибыль датой реализации является дата передачи товара Покупателю-физическому лицу (п. 3 ст. 271, ст. 39 НК РФ). А значит, для того чтобы отразить реализацию для целей налога на прибыль, Магазин составляет отчёт о том, какие заказы доставлены Покупателю.

На основании информации от Агрегатора бухгалтеру необходима информация за месяц по товарам, доставленным Покупателю. На примере площадки «Беру!» эти данные можно взять из отчёта статистики, сделав сортировку по столбцу «Товар доставлен потребителю (дата)» без фиксации факта оплаты. На основании полученного отчёта, добавив необходимые реквизиты, бухгалтер формирует Бухгалтерскую справку № 4 (см. документ «п 10. Бухгалтерская справка № 4. Товары, доставленные потребителю») и отражает реализацию в бухгалтерском и налоговом учете (строки 12-16 в документе «Отражение в налоговом учёте. ОСН»).

Отражение всех операций для бухгалтерского и налогового учёта по НДС и налогу на прибыль описано в таблице в документы «Отражение в налоговом учете. ОСН».

Отражение промокодов в декларации по налогу на прибыль

Промокоды являются скидкой для Покупателя. Агрегатор фактически компенсирует Магазину снижение цены продаваемого товара на основании договора об оказании услуг. При такой ситуации возможны вопросы к Магазину от налоговой инспекции по поводу заниженной себестоимости, если Магазин работает только с площадкой Агрегатора.

Пример использования промокодов:

Стоимость продажи товара Магазином Покупателю 990 руб.

Покупатель получил промокод на 170 руб.

Себестоимость товара Магазина 850 рублей.

На основании договора учёт у Магазина будет выглядеть так:

Выручка от реализации товара Покупателю за 820 рублей (990 рублей – 170 рублей). Выручка от реализации услуг Агрегатору – 170 руб. Отражение себестоимости товаров – 850 руб.

При такой схеме работы возможны вопросы налоговой инспекции (такой тип вопросов обычно поступает в автоматическом режиме). Магазин получит письмо из налоговой инспекции, если себестоимость товаров, отражённых в строке 030 Приложения 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль (наименование строки «в т.ч. стоимость реализованных покупных товаров») больше, чем стоимость реализованных товаров, отражённых в строке 012 приложения 1 к листу 02 декларации по налогу на прибыль (наименование строки «выручка от реализации покупных товаров»). Такая ситуация возникла в приведённом примере.

В строке 012 указывается реализация на 820 рублей.

В строке 011 указывается сумма услуг на 170 рублей.

В строке 030 указывается себестоимость проданных товаров – 850 руб.

Если в декларации допущена небольшая техническая ошибка, где указана выручка от реализации товаров (код строки 012) – 990 рублей, то разница между строками 012 и 030 будет положительной, и у налоговой инспекции при проверке контрольных соотношений не возникнет повода для вопросов.

Неверное указание дохода в строках расшифровки не влияет на налоговую базу и не влечёт за собой искажения суммы налога. Известны редкие случаи, когда налоговые органы расценивали такие ситуации как непредставление декларации и начисляли штраф по ст. 119 НК РФ. Однако суды не поддерживают начисление таких штрафов в этой ситуации, поскольку технические ошибки в оформлении декларации не могут служить основанием для привлечения к ответственности по указанной статье (Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 30.07.2009 N А32-22251/2008-12/190, от 16.10.2007 N Ф08-6718/07-2521А (оставлено в силе Определением ВАС РФ от 22.02.2008 N 1774/08), ФАС Московского округа от 05.11.2008 N КА-А41/10314-08).

Упрощённая система налогообложения

Если Магазин является плательщиком единого налога по упрощённой системе налогообложения, то в бухгалтерском учёте информация отражается так же, как и при ОСН. Единственным отличием является момент получения доходов и отражения расходов для целей налогообложения.

Доходом для целей УСН являются денежные средства, полученные от Покупателя как в порядке предоплаты, так и при получении товара. В доходах необходимо указывать сумму, уплаченную Покупателем, несмотря на то что посредники (Агенты по приёму платежей) будут удерживать из перечисляемых денежных средств своё вознаграждение.

Для целей отражения расходов на услуги Хранителя, Агрегатора и услуг Агентов по приёму платежей необходимо, чтобы эти услуги были оплачены Магазином. Только при выполнении двух условий (оплата и наличие акта) эти расходы могут уменьшить налогооблагаемую базу.

Отражение операций для бухгалтерского и налогового учета по УСН смотрите в документе «Отражение в налоговом учете. УСН»

Ответы на вопросы

Вопрос: Если Магазин передаёт товар на хранение, а не на реализацию, то непонятен механизм перехода права собственности. В какой момент происходит переход права собственности?

Ответ: Переход права собственности в соответствии с гражданским законодательством происходит в момент передачи товаров (п. 1 ст. 224, абз. 2 п. 1 ст. 458 ГК РФ). Передача товаров Хранителю не влечёт за собой перехода права собственности. Для Магазина это дополнительное место хранения товара на основании договора фулфилмента.

Подробнее смотрите раздел «Юридическая квалификация договора на услуги фулфилмента».

Вопрос: Покупатели ежедневно оплачивают товар. Нужно ли привязывать оплаты от физических лиц к реализации? С какой периодичностью? Можно ли это делать раз в месяц?

Ответ: Для целей бухгалтерского и налогового учёта Магазин может не осуществлять учет по каждому физическому лицу. Возможно формирование учёта по обобщённой категории «Физическое лицо». Для целей расчёта НДС, отражения авансов и реализации это возможно делать 1 раз в месяц.

Вопрос: От чьего имени товар продаётся розничному покупателю? Кто фигурирует в документах при передаче товара?

Ответ: Товар продается от имени Магазина. Это указано в заказе, который оформляет Покупатель (физическое лицо) и в электронном письме от Агрегатора с подтверждением оформления заказа.

Вопрос: Получит ли Магазин первичную документацию по реализации товара, подписанную покупателем?

Ответ: Нет, при заключении договора фулфилмента Магазин не получит первичную документацию, подписанную покупателем. Фактом получения товаров покупателем является подписание доставочной квитанции, сформированной Транспортной компанией. Магазин информацию о доставке товаров получает от Агрегатора в личном кабинете.

Вопрос: Магазин передаёт Хранителю товар по накладной ТОРГ-12 и счёту-фактуре. Ставит ли Хранитель отметку о том, что принял товар?

Ответ: Нет, подписания накладной по форме ТОРГ-12 между Хранителем и Магазином не происходит. Первичным документом, отражающим передачу товаров на склад Хранителя, является акт приёма-передачи (см. документ «п. 1 акт приема-передачи товара (первичная приемка)»). Счёт-фактура на реализацию формируется при отгрузке товара Хранителем Транспортной компании на основании Бухгалтерской справки №2 (см. документ «п. 3. Бухгалтерская справка №2. Товары отгруженные»). Реализация происходит в момент вручения товаров Покупателю.

Подробнее смотрите разделы «Налоговый учёт реализации. Когда возникает доход для целей НДС и налога на прибыль?» и «Передача Магазином товара Хранителю».

Вопрос: В какой момент и с какими реквизитами бухгалтер выписывает счёт-фактуру на реализацию товара? Как это отражать в книге продаж?

Ответ: Для целей учёта НДС реализация товаров происходит в момент передачи товаров в Транспортную компанию. При большом количестве отгрузок в течение месяца возможно составление сводного счёта-фактуры. Основанием для этого является Бухгалтерская справка №2 (см. документ «п.2 Бухгалтерская справка №2. Товары отгруженные»). В реквизитах счёта-фактуры на отгрузку необходимо указывать реквизиты бухгалтерской справки (абз. 3 пункта 13 раздел 2 приложения №5, п. 1 и 3 раздела 2 Приложения № 5 Постановления правительства №1137 от 26.12.2011 г.). При получении авансов от покупателей допускается формирование сводного авансового счёта-фактуры на основании сводного отчёта или бухгалтерской справки, а также записи книги покупок в виде зачёта полученного аванса при отгрузке.

Подробнее смотрите раздел «НДС при реализации».

Вопрос: Агрегатор предоставил односторонний акт (акт, подписанный только Агрегатором). Это законно?

Ответ: Односторонний акт полностью соответствует законодательству, так как содержит все необходимые реквизиты первичного документа, предусмотренные ст. 9 Закона “О бухгалтерском учёте”.

Кроме того, акт только формально является «односторонним». Де-юре в договоре обычно отражен срок, в течение которого Магазин может принять услуги. Такая приёмка осуществляется Магазином в результате конклюдентных действий, предусмотренных договором, что допускается ГК РФ и явно закреплено в ст. 158 ГК РФ. Обычно такие конклюдентные действия устанавливаются в договоре как отсутствие возражений со стороны Магазина в отношении указанных в акте услуг в течение срока, установленного договором. Срок обычно вполне достаточен для того, чтобы Магазин мог предъявить претензии в случае, если услуги не были оказаны либо были оказаны не в полном объеме.

Есть также достаточная судебная практика, по которой акт, подписанный в одностороннем порядке и не опротестованный заказчиком, является достаточным доказательством оказания услуг (Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2011 N КГ-А40/6851-11 по делу N А40-153045/10-6-1249, Постановление ФАС Дальневосточного округа от 08.02.2010 N Ф03-145/2010 по делу N А51-4019/2009, Постановление ФАС Дальневосточного округа от 12.03.2010 N Ф03-1135/2010 по делу N А73-8487/2009, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 30.10.2012 по делу N А78-637/2012, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.04.2010 по делу N А82-3523/2009-7, Определение ВАС РФ от 19.04.2011 N ВАС-4552/11 по делу N А65-11782/10-СГ5-51).

Если с учётом этих доводов односторонний акт вызывает вопросы налогового инспектора, Магазин может самостоятельно поставить подпись и печать как свидетельство приёмки первичного документа для целей внутреннего учёта.

В соответствии с законодательством акт может быть также получен в электронном виде как отдельнымдокументом, так и в составе универсального передаточного документа (УПД). Такой акт тоже может быть односторонним, подписанным электронной подписью Агрегатора.

Вопрос: Как Магазин может узнать об остатках товаров на складе Агрегатора?

Ответ: Агрегатор в режиме онлайн предоставляет информацию об остатках товаров. На площадке «Беру!» это можно увидеть в специализированных отчётах «Данные по заказам», «Динамика продаж» и «Остатки на складе». Инвентаризацию Агрегатор обычно делает один раз в год перед составлением годовой

Н. Скворцова