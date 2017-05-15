Генеральный директор компания «Консультант-Ока» награждена высокой корпоративной наградой

Генеральный директор компании «Консультант-Ока» Кочеткова Ольга Витальевна награждена корпоративной наградой – орденом «Золотая Звезда КонсультантПлюс» за исключительные показатели работы регионального информационного центра в масштабе Общероссийской Сети распространения правовой информации КонсультантПлюс.

Компания “КонсультантПлюс” стояла у истоков создания современных российских справочных правовых систем. Сегодня это самая популярная СПС (по исследованию ВЦИОМ 2016 г.). Современные технологии, применяемые в системе КонсультантПлюс, делают поиск информации быстрым и точным, результаты поиска появляются практически мгновенно (а в системе уже более 107 млн документов). Система мобильна – можно выбрать офлайн-, онлайн-, флеш-версию и использовать ее там, где необходимо.

Профессиональные профили позволяют настраивать систему под задачи конкретного специалиста. Фирменные материалы КонсультантПлюс – типовые ситуации, Путеводители, конструкторы договоров и учетной политики – экономят время пользователей на решение самых разных задач.

У пользователей КонсультантПлюс – персональный сервис. Сразу из системы можно задать вопрос на линию консультаций, доступно множество других полезных услуг. Сервисная сеть КонсультантПлюс охватывает всю Россию – и крупные города, и небольшие населенные пункты.

Напомним, что компания «Консультант-Ока» является региональным информационным центром Общероссийской Сети распространения правовой информации КонсультантПлюс. В сфере распространения правовой информации на территории города Рязани и Рязанской области компания работает с 1992 года и в этом году отмечает 25-летний юбилей.