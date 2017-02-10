ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БЕЗ ОШИБОК – С КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Сдать годовую отчетность за 2016 год без ошибок помогут материалы в Системе КонсультантПлюс:

– новые практические пособия для коммерческих и бюджетных организаций, которые содержат пошаговые инструкции по подготовке форм бухгалтерской отчетности и примеры их заполнения;

– рекомендации по заполнению налоговых деклараций (с примерами) по основным налогам (НДС, налог на прибыль, НДФЛ, ЕНВД и др.);

– типовые ситуации с ответами на популярные вопросы по годовой отчетности;

– книги и статьи популярных авторов по этой теме;

– справочная информация.

В новом “Практическом пособии по годовой бухгалтерской отчетности – 2016” в “Путеводителе по налогам” построчно рассмотрен порядок заполнения:

– бухгалтерского баланса;

– отчета о финансовых результатах;

– отчета об изменениях капитала;

– отчета о движении денежных средств;

– пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В пособии учтены все изменения законодательства, в том числе разъяснения Минфина России об упрощенной системе бухучета и отчетности, а также рассмотрен порядок заполнения упрощенных форм отчетности. Уникальный раздел “Взаимоувязка показателей” поможет проверить, правильно ли сформирована отчетность. Он содержит таблицы соответствия показателей всех форм бухгалтерской отчетности.

Информацию по бухгалтерской отчетности в Системе легко найти по запросу “годовая бухгалтерская отчетность”.

Учесть все изменения бюджетным организациям (для них изменился состав отчетности и порядок заполнения некоторых форм) поможет “Путеводитель по бюджетному учету и налогам”. В нем собрана информация по бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений и бюджетной отчетности бюджетополучателей.

Система КонсультантПлюс содержит пояснения по подготовке налоговых деклараций с примерами их заполнения по всем основным налогам: НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, ЕНВД, УСН, налогу на имущество организаций и др. Например, по запросу “пример заполнения декларации по НДС” можно получить образец заполнения, форму и типовую ситуацию с разъяснениями.

Также в Системе есть типовые ситуации с короткими и понятными ответами на популярные вопросы по отчетности. Например, как исправлять ошибки в бухгалтерском учете и отчетности, как учитывать события после отчетной даты и др.

Дополнительно о подготовке отчетности можно узнать в книгах известных авторов: “Годовой отчет 2016” Т.Л. Крутяковой и “Годовой отчет 2016” под общей редакцией В.И. Мещерякова. А еще в Системе есть необходимая справочная информация, которая поможет при подготовке годовой отчетности (календарь бухгалтера, ставки налогов, все формы отчетности в одной удобной таблице и др.).

Более подробно обо всех материалах для подготовки отчетности можно узнать в Региональном Информационном Центре Сети КонсультантПлюс

ООО «Консультант-Ока» по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, 9

телефоны: (4912) 340-611, 340-612.