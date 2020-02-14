Годовой отчет работодателя
В предыдущей статье мы рассмотрели, какие декларации должен сдать предприниматель по всем системам налогообложения, но по своим доходам. Однако при использовании наемного труда объем отчетности и прочих документов увеличивается…
Поскольку заработная плата наемных работников облагается несколькими налогами, мы расскажем вам, какие из них необходимо платить предпринимателю, а какие необходимо рассчитать и удержать из заработной платы наемных работников.
С заработной платы платятся следующие налоги:
– Налог на доходы физических лиц (это налог не предпринимателя, а работника. Предприниматель обязан рассчитать его, удержать из заработной платы и перечислить этот налог в бюджет как налоговый агент). Ставка налога – 13% от заработной платы.
– Взносы во внебюджетные фонды (Федеральный бюджет, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования). Ставка налога – 30% от заработной платы.
– Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных образований. Ставка взноса – от 0,2% до 2% от заработной платы.
Необходимо отметить, что первые два налога исчисляются отдельно по каждому наемному работнику, поскольку конкретные суммы зависят от того есть ли у него дети и каков его совокупный доход за год. Поэтому для правильного расчета налога необходимо вести карточки по каждому работнику.
Ну а раз мы коснулись документооборота, хотелось бы напомнить вам, какие кадровые документы вам необходимо иметь для налоговой проверки:
– табель учета рабочего времени (ежемесячно);
– расчетно-платежную ведомость (ежемесячно);
– карточку по НДФЛ (по каждому человеку);
– карточку по пенсионным взносам (по каждому работнику);
– штатное расписание.
При приеме на работу:
– приказ о приеме;
– заявление от работника о приеме на работу;
– заявление от работника о предоставлении стандартных налоговых вычетов;
– согласие на обработку персональных данных.
При увольнении (по собственному желанию):
– приказ об увольнении;
– заявление об увольнении;
– расходные документы на выплату заработной платы и компенсации за неиспользованный отпуск.
При направлении в отпуск:
– график отпусков;
– заявление работника (если нет графика отпусков);
– записка-расчет о предоставлении отпуска.
Представление отчетности
Отчетность по заработной плате должна представляться:
– в налоговую инспекцию, в которой организация зарегистрирована в качестве налогоплательщика;
– в отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;
– в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации.
Общий список отчетов вы увидите в таблице ниже
Таблица 1
Сроки представления отчетности работодателями
|Формы отчетности
|Сроки представления отчетности
|Орган, в который представляется отчетность
|Расчет по страховым взносам
|До 30 апреля, до 31 июля, 31 октября, 30 января
|Налоговая инспекция
|Форма СЗВМ
|Сдается ежемесячно до 15-го числа
|Пенсионный фонд
|Сведения персонифицированного учета за год (форма СЗВ-СТАЖ)
|Сдается ежегодно не позднее 1 марта
|Пенсионный фонд
|Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)
|Сдается ежемесячно до 15-го числа о событиях предыдущего месяца (прием, перевод, увольнение). Если событий нет, не подается)
|Пенсионный фонд
|Форма 6-НДФЛ
|До 30 апреля, до 31 июля, 31 октября, 1 марта
|Налоговая инспекция по месту нахождения обособленного подразделения либо по месту прописки предпринимателя. В отдельных случаях подается по месту работы предпринимателя
|Справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ
|Ежегодно до 1 марта года, следующего за прошедшим годом
|Налоговая инспекция по месту нахождения обособленного подразделения либо по месту прописки предпринимателя. В отдельных случаях подается по месту работы предпринимателя
|Расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхования РФ по форме 4-ФСС РФ
|Ежеквартально до 20 апреля, 20 июля, 20 октября и 20 января (если отчет передается через Интернет, то срок продлевается еще на 5 дней)
|Фонд социального страхования
|Подтверждение основного вида деятельности для установления ставки страховых взносов по страхованию от несчастных случаев (только организации)
|До 15 апреля текущего года
|Фонд социального страхования