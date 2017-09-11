ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО НДФЛ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В справочную правовую систему КонсультантПлюс включены новые консультации – готовые решения по вопросам исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – более 50 материалов с ответами на популярные вопросы бухгалтеров и образцами заполнения документов.

Рассмотрены темы:

– как сдать справку о доходах по форме 2-НДФЛ;

– как облагаются НДФЛ заработная плата и иные выплаты работникам;

– как налоговому агенту вернуть или зачесть переплату по НДФЛ;

– как сдать форму 6-НДФЛ;

– как предоставить имущественный вычет работнику;

– как облагаются НДФЛ командировочные выплаты;

– как ИП заполнить и сдать декларацию по форме 4-НДФЛ;

– как вести налоговый учет по НДФЛ в налоговых регистрах

и многие другие.

В готовых решениях КонсультантПлюс специалисты найдут полную и развернутую информацию по каждому конкретному вопросу. В них детально описан порядок заполнения форм и налоговых деклараций, есть ссылки на связанные материалы. Консультации написаны лаконично, понятным языком, информация в них структурирована, чтобы ее было легче считывать.

Готовые решения – одни из фирменных материалов в системе КонсультантПлюс. Важное достоинство материалов – они регулярно обновляются с учетом изменений в законодательстве.

Готовые решения помогут специалистам оперативно найти информацию по своему вопросу и содержат пошаговые инструкции, что нужно сделать, как правильно сделать расчеты, какие документы заполнить. В поисковой выдаче материалы легко найти – они называются “Готовые решения”.

Подробнее о новых материалах в системе КонсультантПлюс можно узнать в региональном центре Сети КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока» по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, 9

телефоны: (4912) 340-611, 340-612.