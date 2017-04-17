Итоги 11-й межвузовской областной юридической олимпиады для студентов высших учебных заведений «Умная молодежь»

В пятницу, 14 апреля, в Рязанском государственном университета им. С.А. Есенина

состоялось подведение итогов одиннадцатой межвузовской региональной юридической

олимпиады для студентов «Умная молодёжь».

Ежегодная правовая олимпиада проводилась Министерством образования Рязанской

области и компанией «Консультант-Ока» – региональным информационным центром сети

«КонсультантПлюс» при методической поддержке Рязанского филиала Московского

университета МВД им. В.Я. Кикотя, Академии права и управления ФСИН России и РГУ им.

С.А. Есенина.

Олимпиада проводилась для студентов высших учебных заведений всех курсов очно-

заочных форм обучения, обучающихся по направлению и специальности “Юриспруденция”.

Цели остаются неизменными на протяжении уже 11-ти лет: выявление качества подготовки

выпускаемых специалистов, повышение престижа образовательного процесса с

использованием новейших компьютерных технологий, закрепление и углубление знаний и

умений, полученных в процессе обучения.

В этом учебном году в олимпиаде приняли участие 5 вузов города: РГУ им. С.А.

Есенина; Рязанский филиал Московского университета МВД России; Академия права и

управления ФСИН России, Институт подготовки государственных и муниципальных

служащих Академии права и управления ФСИН России, филиал «Московского

Университета имени С.Ю. Витте» в г. Рязани.

Олимпиада проводилась в нескольких номинациях – будущие правоведы и юристы

соревновались за право называться «Знатоком права» (номинация для студентов и

курсантов 1-2 курса), «Специалистом права» (номинация для учащихся 3-5 курсов по

гражданско-правовой и уголовно-правовой специализации). Итоги олимпиады были

подведены в командном и личном зачетах.

По итогам олимпиады победу одержала команда Рязанского государственного университета

им. С.А. Есенина. Представители вуза были лучшими и в индивидуальных номинациях.

Победу одержали: в номинации «Знаток права» – студент 2 курса Орлов Михаил, в

номинации «Специалист права» (гражданско-правовая специализация) – студентка 1 курса

магистратуры Ефремова Наталья; в номинации «Специалист права» (уголовно-правовая

специализация) – студентка 1 курса магистратуры Кольцова Екатерина.

Второе место в командном зачёте завоевала команда Академии права и управления

Федеральной службы исполнения наказаний России. В личном первенстве курсант 1 курса

Романюк Алла заняла второе место в номинации «Знаток права», курсант 4 курса Рыжикова

Виктория стала третьей в номинации «Специалист права» (гражданско-правовая

специализация), курсант 3 курса Дутко Анна заняла так же третье место в номинации

«Специалист права» (уголовно-правовая специализация).

Третье общекомандное место в олимпиаде досталось Рязанскому филиалу Московского

университета МВД России имени В.Я. Кикотя. В личном первенстве места распределились

следующим образом: в номинации «Знаток права» третье место у курсанта 2 курса

Абрамова Дмитрия, в номинации «Специалист права» (гражданско-правовая

специализация) 2 место у курсанта 3 курса Рункина Руслана, в номинации «Специалист

права» (уголовно-правовая специализация) 2 место у курсанта 3 курса Туманова

Александра.

Также были отмечены на церемонии члены жюри и педагоги студентов.

Высокую оценку мероприятию дали и.о. проректора по научной деятельности Рязанского

государственного университета имени С.А. Есенина Татьяна Еременко, заместитель

начальника отдела профессионального образования министерства образования региона

Мария Васильева, декан юридического факультета РГУ им. С.А. Есенина Татьяна

Мечетина, старший преподаватель кафедры теории государства и права, международного и

европейского права Академии ФСИН России Эмзари Юнусов, начальник кафедры

государственных и гражданско-правовых дисциплин Рязанского филиала Московского

университета МВД России Александр Попов. Все выступающие поздравили компанию

«Консультант-Ока» с 25-летним юбилеем и выразили надежду на дальнейшее

плодотворное сотрудничество.

С ответным словом выступил заместитель генерального директора ООО «Консультант-Ока»

Вадим Мелик-Есаянц. Он, в частности, отметил: «В этом году компания отмечает 25-

летний юбилей. В течение многих лет «Консультант-Ока» активно работает с рязанским

вузами и предоставляет курсантам, студентам, преподавателям льготный доступу к

информационным ресурсам Сети КонсультантПлюс. Убеждён, что полученные навыки

участники олимпиады смогут использовать в своей будущей профессиональной

деятельности. Ещё раз хочется выразить слова благодарности Министерству образования

Рязанской области, руководству ВУЗов, за прекрасную организацию и проведение

олимпиады, а участникам пожелать хорошего работодателя, интересной работы и

достойной заработной платы».

Победители и номинанты олимпиады получили наградные дипломы, денежные

призы и сувенирную продукцию от компании “Консультант-Ока”. А команде-победителю

был вручен именной кубок Олимпиады.