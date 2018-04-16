Итоги 12-й межвузовской областной юридической олимпиады для студентов высших учебных заведений «Умная молодежь»

В пятницу, 13 апреля, в Академии ФСИН России состоялось подведение итогов двенадцатой

межвузовской региональной юридической олимпиады для студентов «Умная молодёжь».

Ежегодная правовая олимпиада проводилась Министерством образования и молодежной политики

Рязанской области и компанией «Консультант-Ока» – региональным информационным центром

сети «КонсультантПлюс» при методической поддержке Академии права и управления ФСИН

России, Рязанского филиала Московского университета МВД им. В.Я. Кикотя и РГУ им. С.А.

Есенина.

Олимпиада проводилась для студентов высших учебных заведений всех курсов очно-заочных

форм обучения, обучающихся по направлению и специальности “Юриспруденция”. Цели остаются

неизменными на протяжении уже 12-ти лет: выявление качества подготовки выпускаемых

специалистов, повышение престижа образовательного процесса с использованием новейших

компьютерных технологий, закрепление и углубление знаний и умений, полученных в процессе

обучения.

В этом учебном году в олимпиаде приняли участие 5 вузов города: РГУ им. С.А. Есенина;

Рязанский филиал Московского университета МВД России; Академия права и управления ФСИН

России, Институт подготовки государственных и муниципальных служащих Академии права и

управления ФСИН России, филиал «Московского Университета имени С.Ю. Витте» в г. Рязани.

Олимпиада проводилась в нескольких номинациях – будущие правоведы и юристы соревновались

за право называться «Знатоком права» (номинация для студентов и курсантов 1-2 курса),

«Специалистом права» (номинация для учащихся 3-5 курсов по гражданско-правовой и уголовно-

правовой специализации). Итоги олимпиады были подведены в командном и личном зачетах.

По итогам олимпиады победу одержала команда Академии права и управления Федеральной

службы исполнения наказаний России. Курсанты Академии показали хорошие результаты и в

индивидуальных номинациях. Призовые места поделили в личном первенстве следующим

образом: в номинации «Знаток права» – курсант 2 курса Сугатов Максим занял 3- место; в

номинации «Специалист права» (гражданско-правовая специализация) – курсанты 3 курса

Елисеева Татьяна и Гулина Анастасия – 1 и 3 места соответственно; в номинации «Специалист

права» (уголовно-правовая специализация) – курсант 4 курса Штапуренко Игорь – 2 место.

Второе место в командном зачёте завоевала команда Института Академии ФСИН России. В

личном зачете студентка 1 курса Лисова Анастасия заняла первое место в номинации «Знаток

права», студентка 4 курса Журавлева Анастасия стала второй в номинации «Специалист права»

(гражданско-правовая специализация), студентка 4 курса Лядова Кристина заняла первое место в

номинации «Специалист права» (уголовно-правовая специализация).

Третье общекомандное место в олимпиаде досталось команде Рязанского государственного

университета им. С.А. Есенина. В личном первенстве места распределились следующим образом:

в номинации «Знаток права» второе место у студента 2 курса Гаврилова Алексея, в номинации

«Специалист права» (уголовно-правовая специализация) 3 место у студента 4 курса Чурикова

Владислава.

Также были отмечены на церемонии члены жюри и педагоги студентов.

Высокую оценку мероприятию дали заместитель министра образования и молодежной политики

Рязанской области Веселова Е.В., заместитель начальника Академии ФСИН России по научной

работе Щербаков Г.В., профессор Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина

Бакунин С.Н. Все выступающие выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

С ответным словом выступил заместитель генерального директора ООО «Консультант-Ока»

Вадим Мелик-Есаянц. Он, в частности, отметил: «В течение многих лет компания «Консультант-

Ока» активно работает с рязанским вузами и предоставляет курсантам, преподавателям, студентам

свободный доступ к информационным ресурсам «КонсультантПлюс». Убеждён, что эти навыки

участники смогут использовать в будущей профессиональной деятельности. Ещё раз хочется

выразить слова признательности руководству ВУЗов, Министерству образования и молодежной

политики Рязанской области за помощь в организации олимпиады, а участникам хочу пожелать

хорошего работодателя, интересной и перспективной работы и достойной заработной платы».

Победители и номинанты олимпиады получили наградные дипломы, денежные призы и

сувенирную продукцию от компании “Консультант-Ока”. А команде-победителю был вручен

именной кубок Олимпиады.

Региональный информационный центр сети “КонсультантПлюс” в Рязанской области – компания

ООО «Консультант-Ока», ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12