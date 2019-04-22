Итоги 13-й межвузовской областной юридической олимпиады для студентов высших учебных заведений «Умная молодежь»

В пятницу, 19 апреля, на базе филиала «Московского Университета имени С.Ю. Витте» в г. Рязани состоялось подведение итогов тринадцатой межвузовской региональной юридической олимпиады для студентов «Умная молодёжь».

Ежегодная правовая олимпиада проводилась Министерством образования и молодежной политики Рязанской области и компанией «Консультант-Ока» – региональным информационным центром сети «КонсультантПлюс» при методической поддержке Академии права и управления ФСИН России, Рязанского филиала Московского университета МВД им. В.Я. Кикотя, РГУ им. С.А. Есенина и филиала «Московского Университета имени С.Ю.Витте» в г.Рязани.

Олимпиада проводилась для студентов высших учебных заведений всех курсов очно-заочных форм обучения, обучающихся по направлению и специальности “Юриспруденция”. Цели остаются неизменными на протяжении всех лет проведения: выявление качества подготовки выпускаемых специалистов, повышение престижа образовательного процесса с использованием новейших компьютерных технологий, закрепление и углубление знаний и умений, полученных в процессе обучения.

В этом учебном году в олимпиаде приняли участие 5 вузов города: РГУ им. С.А. Есенина; Рязанский филиал Московского университета МВД России; Академия права и управления ФСИН России, Институт подготовки государственных и муниципальных служащих Академии права и управления ФСИН России, филиал «Московского Университета имени С.Ю. Витте» в г. Рязани.

Олимпиада проводилась в нескольких номинациях – будущие правоведы и юристы соревновались за право называться «Знатоком права» (номинация для студентов и курсантов 1-2 курса), «Специалистом права» (номинация для учащихся 3-5 курсов по гражданско-правовой и уголовно-правовой специализации). Итоги олимпиады были подведены в командном и личном зачетах.

По итогам олимпиады победу одержала команда Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

Второе место в командном зачёте завоевала команда Рязанского филиала «Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя». Третье общекомандное место в олимпиаде у Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний России.

В личном первенстве места распределились следующим образом.

Номинация «Знаток права»

1 место – Филатов Кирилл, студент 2 курса РГУ имени С.А. Есенина

2 место – Мищенко Дмитрий, курсант 3 курса Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

3 место – Трифонов Алексей, курсант 2 курса Академии ФСИН России

Номинация «Специалист права» (гражданско-правовая специализация)

1 место – Анпилова Елизавета, студентка 4 курса Филиала Московского университета имени С.Ю. Витте в Рязани

2 место – Орлов Михаил, студент 4 курса РГУ имени С.А. Есенина

3 место – Сугатов Максим, курсант 3 курса Академии ФСИН России

Номинация «Специалист права» (уголовно-правовая специализация)

1 место – Кирюшкин Михаил, курсант 4 курса рязанского филиала Московского имени В.Я. Кикотя университета МВД России

2 место – Абрамов Дмитрий, курсант 4 курса Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

3 место – Книгина Софья, студентка 3 курса РГУ имени С.А. Есенина

Также были отмечены на церемонии члены жюри и педагоги, которые высоко оценили подобное важное и нужное мероприятие и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

С ответным словом выступил заместитель генерального директора ООО «Консультант-Ока» Вадим Мелик-Есаянц. Он, в частности, выразил признательность руководству ВУЗов, Министерству образования и молодежной политики региона за помощь в организации олимпиады и отметил, что компания «Консультант-Ока» в течение многих лет активно работает с рязанскими вузами и на бесплатной основе предоставляет студентам, курсантам и преподавателям свободный доступ к информационным ресурсам «КонсультантПлюс».

Победители и номинанты олимпиады получили наградные дипломы, денежные призы и сувенирную продукцию от компании “Консультант-Ока”. А команде-победителю был вручен именной кубок Олимпиады.

Региональный информационный центр сети “КонсультантПлюс” в Рязанской области – компания ООО «Консультант-Ока», ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12