Как вернуть деньги за приобретение кассы. Налоговый вычет

Кто должен применять онлайн-кассы?
с 1 июля 2018 года:
— организации и ИП, имеющие наемных работников, работающие в сфере общепита;
— ИП на ЕНВД и патенте, имеющие наемных работников, работающие в сфере торговли;
— организации и ИП с работниками, занимающиеся вендингом;
с 1 июля 2019 года:
— ИП на ЕНВД и патенте, работающие в сфере торговли или общепита без наемных
работников;
— ИП без работников, занимающиеся вендингом;
— организации и ИП, выполняющие работы или оказывающие услуги населению;
Вернуть стоимость кассы
Кто может? — только предприниматели, которые применяют патентную систему
налогообложения или систему в виде ЕНВД.
Сколько: уменьшить свои налоги можно на 18 тысяч рублей на 1 кассовый аппарат.
В эту сумму может быть включена стоимость: самого аппарата, фискального
накопителя, необходимого программного обеспечения, услуг по настройке ККТ.
Дополнительные условия:
1. Приобретенная контрольно-кассовая техника должна быть зарегистрирована в
период 01.02.2017 года по 01.07.2018 (а тем, кому отложили обязанность
применения – по 01.07.2019)
2. Получить вычет можно будет за налоговые периоды только в 2018 и 2019 гг.
Как вернуть налог?
— Патент. Направить в ИФНС уведомление об уменьшении суммы налога (в
письменном или электронном виде).
— ЕНВД. В декларации по ЕНВД по строке 040 раздела 3 указать сумму налога,
уже уменьшенную на ККТ-вычет. Направить в инспекцию пояснительную записку с
обязательным указанием в ней реквизитов каждого контрольно-кассового аппарата, в
отношении которого применяется вычет.
Если величина вычета превышает сумму налога к уплате в бюджет
ЕНВД — остаток расходов на приобретение ККТ (остаток вычета) — переносится на
следующий квартал.
для Патента — можно использовать по другим патентам, но только по тем, по которым
применение ККТ обязательно!