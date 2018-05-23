Как вернуть деньги за приобретение кассы. Налоговый вычет

Кто должен применять онлайн-кассы?

с 1 июля 2018 года:

— организации и ИП, имеющие наемных работников, работающие в сфере общепита;

— ИП на ЕНВД и патенте, имеющие наемных работников, работающие в сфере торговли;

— организации и ИП с работниками, занимающиеся вендингом;

с 1 июля 2019 года:

— ИП на ЕНВД и патенте, работающие в сфере торговли или общепита без наемных

работников;

— ИП без работников, занимающиеся вендингом;

— организации и ИП, выполняющие работы или оказывающие услуги населению;



Вернуть стоимость кассы

Кто может? — только предприниматели, которые применяют патентную систему

налогообложения или систему в виде ЕНВД.

Сколько: уменьшить свои налоги можно на 18 тысяч рублей на 1 кассовый аппарат.

В эту сумму может быть включена стоимость: самого аппарата, фискального

накопителя, необходимого программного обеспечения, услуг по настройке ККТ.



Дополнительные условия:

1. Приобретенная контрольно-кассовая техника должна быть зарегистрирована в

период 01.02.2017 года по 01.07.2018 (а тем, кому отложили обязанность

применения – по 01.07.2019)

2. Получить вычет можно будет за налоговые периоды только в 2018 и 2019 гг.



Как вернуть налог?

— Патент. Направить в ИФНС уведомление об уменьшении суммы налога (в

письменном или электронном виде).

— ЕНВД. В декларации по ЕНВД по строке 040 раздела 3 указать сумму налога,

уже уменьшенную на ККТ-вычет. Направить в инспекцию пояснительную записку с

обязательным указанием в ней реквизитов каждого контрольно-кассового аппарата, в

отношении которого применяется вычет.



Если величина вычета превышает сумму налога к уплате в бюджет

ЕНВД — остаток расходов на приобретение ККТ (остаток вычета) — переносится на

следующий квартал.

для Патента — можно использовать по другим патентам, но только по тем, по которым

применение ККТ обязательно!