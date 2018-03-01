Коллектив компании «Консультант-Ока» поздравил библиотеку им. Горького с юбилеем

Сотрудники компании приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 160-летнего юбилея Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького.

Гостями очередного праздничного мероприятия стали представители национальных общественных объединений, научного сообщества, молодежных общественных организаций, творческих союзов и бизнеса.

Заместитель генерального директора компании «Консультант-Ока» Вадим Мелик-Есаянц поздравил всех сотрудников библиотеки с замечательным юбилеем и высказал слова благодарности за многолетнее сотрудничество, вручил специальное подарочное издание КонсультантПлюс: Электронная библиотека студента на флешносителе, в которое входят учебники и книги по гражданскому, трудовому, уголовному праву, экономике и финансам, а также денежный сертификат на покупку компьютерных аксессуаров для нужд библиотеки.

Напомним, что компания «Консультант-Ока» в прошлом году отметила свой 25-летний юбилей и почти четверть века сотрудничает с одной из старейших библиотек России и города Рязани.