Компания «Консультант-Ока» отметила лучших участников проекта игровых судов для школьников

Сотрудники компании «Консультант-Ока» приняли участие в конференции по подведению итогов регионального проекта по взаимодействию школьников и судей Рязанской области «Знакомьтесь, судебная система России» в 2018/2019 учебном году. Мероприятие состоялось в актовом зале Рязанского областного суда. Компания «Консультант-Ока» в очередной раз выступила партнером проекта.

В мероприятии приняли участие руководство Рязанского областного суда, Рязанского областного института развития образования, судьи Рязанского областного и районных судов. Среди приглашенных были и представители организаций – партнеров проекта: Регионального отделения Российского объединения судей, Управления Роскомнадзора по Рязанской области, Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Рязанской областной детской библиотеки, Рязанского научно-исследовательского центра судебной экспертизы, Арбитражного суда Рязанской области, Управления Судебного департамента в Рязанской области и другие.

Председатель Рязанского областного суда поприветствовала всех участников конференции и поблагодарила партнеров проекта за многолетнее сотрудничество.

В 2018/2019 учебном году в проекте участвовало 15 команд из 15 школ Рязани и области – более 250 старшеклассников.

На конференции были названы 23 лучших участников игровых судебных процессов по итогам Фестиваля игровых судов, победители конкурса эссе, 14 старшеклассников, исполнявших роль судей в игровых процессов и, конечно, команды-победительницы по итогам проекта и номинаций Фестиваля.

Лучшей по итогам проекта была признана команда школы № 48 г. Рязани. Ребята подготовили игровой судебный процесс о защите чести и достоинства гражданина, опороченного комментариями в социальных сетях. Лучшей в рамках Фестиваля игровых судов стала команда Тумской школы № 3 Клепиковского района. Старшеклассники выбрали для своего игрового судебного процесса уголовное дело об угоне автомобиля. В номинации «гражданский процесс» победила команда школы № 16 г. Рязани. Школьники разыграли судебный процесс о компенсации морального вреда за порочащие сведения в социальных сетях, окончившийся мировым соглашением. Победителями в номинации «уголовный процесс» стали ребята из школы № 4 г. Скопина.

За победу в номинациях «за соблюдение прав несовершеннолетнего в уголовном процессе», «за аргументированное использование доказательств в гражданском процессе», «за выбор актуальной фабулы для игрового судебного процесса» награждены команды Льговской средней школы Рязанского района, школы № 3 г. Рязани и Лицея № 4. Ребята получили заслуженные награды.

Награждая победителей, заместитель генерального директора компании «Консультант-Ока» Вадим Мелик-Есаянц отметил важность подобного мероприятия и пожелал от всего коллектива компании участникам регионального проекта успехов и новых побед.

Председатель Рязанского областного суда, подводя итоги конференции, вручила благодарственные письма генеральному директору компании «Консультант-Ока» Кочетковой Ольге Витальевне и сотрудникам компании за активную работу в рамках проекта по взаимодействию школьников и судей Рязанской области «Знакомьтесь, судебная система России» и плодотворное сотрудничество.