Компания «Консультант-Ока» отметила лучших участников проекта «Знакомьтесь, судебная система России»

Сотрудники компании «Консультант-Ока» приняли участие в итоговой
конференции по подведению итогов регионального проекта по взаимодействию
школьников и судей Рязанской области «Знакомьтесь, судебная система России» в
2017/2018 учебном году. Мероприятие состоялось в актовом зале Рязанского областного
суда. Компания «Консультант-Ока» в очередной раз выступила партнером этого
уникального проекта.
В мероприятии приняли участие руководство и судьи Рязанского областного суда и
районных судов, министр образования и молодежной политики Рязанской области,
руководитель Рязанского областного института развития образования, партнеры проекта –
представители Управления Судебного департамента в Рязанской области, Арбитражного
суда Рязанской области, Рязанского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России», Рязанской областной детской
библиотеки, «Рязанского научно-исследовательского центра судебной экспертизы» и
другие.
Председатель Рязанского областного суда поприветствовала всех участников
конференции и поблагодарила партнеров проекта за многолетнее сотрудничество.
В этом учебном году в проекте участвовало 17 команд из 15 школ Рязани и области
– около 250 старшеклассников. В конференции приняли участие представители команд
школ №№ 3, 22, 35, 38, 55, гимназии №2 и лицея №4 г. Рязани, Льговской школы
Рязанского района, школ №1 и №2 г. Скопина, Тумской школы № 3 Клепиковского
района, Милославской школы, Рыбновской школы №3, Новомичуринской школы №2
Пронского района Рязанской области.
На конференции были названы 30 лучших участников игровых судебных процессов по
итогам Фестиваля игровых судов, 9 победителей конкурса эссе, 15 старшеклассников,
исполнявших роль судей в игровых процессах и команды-победительницы по итогам
проекта и номинаций Фестиваля. Все участники, полностью освоили программу проекта
и получили именные сертификаты, корпоративные сувениры от компании «Консультант-
Ока», а победители – ценные призы.
Лучшими по итогам проекта были признаны команды гимназии №2 г. Рязани и
Скопинской СОШ №2. Лучшей в Фестивале игровых судов стала команда Скопинской
СОШ №1. В номинации «лучший гражданский процесс» победу разделили две команды –
из Тумской СОШ №3 и школы №3 г. Рязани. Старшеклассники рязанской СОШ №3
демонстрировала свой процесс на итоговой конференции, как победитель в этой
номинации. Победителями в номинации «лучший уголовный процесс» стали ребята из
Льговской школы Рязанского района.
Награждая победителей, заместитель генерального директора компании
«Консультант-Ока» Вадим Мелик-Есаянц отметил, что «компания является давним
партнером регионального проекта, и мы всегда действительно очень рады участвовать в
таком важном мероприятии и награждать победителей. И конечно хочу пожелать от всего
коллектива компании участникам проекта «Знакомьтесь, судебная система России»
успехов и новых побед!»
По мнению старшеклассников, которое они выразили в эссе по итогам работы,
участие в проекте меняет мировоззрение, позволяет более зрело взглянуть на многие
события и явления окружающей нас жизни – это бесценный опыт.
Председатель Рязанского областного суда, подводя итоги конференции, вручила
благодарственные письма генеральному директору компании «Консультант-Ока»
Кочетковой Ольге Витальевне и сотрудникам компании за активную работу в рамках
проекта по взаимодействию школьников и судей Рязанской области «Знакомьтесь,
судебная система России» многолетнее плодотворное сотрудничество.
Региональный информационный центр сети “КонсультантПлюс” в Рязанской
области – компания ООО «Консультант-Ока», ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-
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