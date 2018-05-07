Компания «Консультант-Ока» отметила лучших участников проекта «Знакомьтесь, судебная система России»

Сотрудники компании «Консультант-Ока» приняли участие в итоговой

конференции по подведению итогов регионального проекта по взаимодействию

школьников и судей Рязанской области «Знакомьтесь, судебная система России» в

2017/2018 учебном году. Мероприятие состоялось в актовом зале Рязанского областного

суда. Компания «Консультант-Ока» в очередной раз выступила партнером этого

уникального проекта.

В мероприятии приняли участие руководство и судьи Рязанского областного суда и

районных судов, министр образования и молодежной политики Рязанской области,

руководитель Рязанского областного института развития образования, партнеры проекта –

представители Управления Судебного департамента в Рязанской области, Арбитражного

суда Рязанской области, Рязанского регионального отделения Общероссийской

общественной организации «Ассоциация юристов России», Рязанской областной детской

библиотеки, «Рязанского научно-исследовательского центра судебной экспертизы» и

другие.

Председатель Рязанского областного суда поприветствовала всех участников

конференции и поблагодарила партнеров проекта за многолетнее сотрудничество.

В этом учебном году в проекте участвовало 17 команд из 15 школ Рязани и области

– около 250 старшеклассников. В конференции приняли участие представители команд

школ №№ 3, 22, 35, 38, 55, гимназии №2 и лицея №4 г. Рязани, Льговской школы

Рязанского района, школ №1 и №2 г. Скопина, Тумской школы № 3 Клепиковского

района, Милославской школы, Рыбновской школы №3, Новомичуринской школы №2

Пронского района Рязанской области.

На конференции были названы 30 лучших участников игровых судебных процессов по

итогам Фестиваля игровых судов, 9 победителей конкурса эссе, 15 старшеклассников,

исполнявших роль судей в игровых процессах и команды-победительницы по итогам

проекта и номинаций Фестиваля. Все участники, полностью освоили программу проекта

и получили именные сертификаты, корпоративные сувениры от компании «Консультант-

Ока», а победители – ценные призы.

Лучшими по итогам проекта были признаны команды гимназии №2 г. Рязани и

Скопинской СОШ №2. Лучшей в Фестивале игровых судов стала команда Скопинской

СОШ №1. В номинации «лучший гражданский процесс» победу разделили две команды –

из Тумской СОШ №3 и школы №3 г. Рязани. Старшеклассники рязанской СОШ №3

демонстрировала свой процесс на итоговой конференции, как победитель в этой

номинации. Победителями в номинации «лучший уголовный процесс» стали ребята из

Льговской школы Рязанского района.

Награждая победителей, заместитель генерального директора компании

«Консультант-Ока» Вадим Мелик-Есаянц отметил, что «компания является давним

партнером регионального проекта, и мы всегда действительно очень рады участвовать в

таком важном мероприятии и награждать победителей. И конечно хочу пожелать от всего

коллектива компании участникам проекта «Знакомьтесь, судебная система России»

успехов и новых побед!»

По мнению старшеклассников, которое они выразили в эссе по итогам работы,

участие в проекте меняет мировоззрение, позволяет более зрело взглянуть на многие

события и явления окружающей нас жизни – это бесценный опыт.

Председатель Рязанского областного суда, подводя итоги конференции, вручила

благодарственные письма генеральному директору компании «Консультант-Ока»

Кочетковой Ольге Витальевне и сотрудникам компании за активную работу в рамках

проекта по взаимодействию школьников и судей Рязанской области «Знакомьтесь,

судебная система России» многолетнее плодотворное сотрудничество.

Региональный информационный центр сети “КонсультантПлюс” в Рязанской

области – компания ООО «Консультант-Ока», ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-

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