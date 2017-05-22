КОМПАНИЯ «КОНСУЛЬТАНТ-ОКА» ПОСАДИЛА В ГОРОДЕ РЯЗАНИ ПАМЯТНУЮ АЛЛЕЮ

В рамках празднования 25-летия компании «Консультант-Ока» сотрудники посадили в городе Рязани аллею, посвященную этому юбилею. В подобной акции компания «Консультант-Ока» участвует впервые. Отрадно, что такое начинание совпало с годом Экологии в России.

В конце 2011 года город выделил участок земли для создания школьного дендропарка на территории оврага в микрорайоне Дашково-Песочня. В 2012-2013 годах волонтерами проводилось множество работ по уборке мусора, расчистке территории, высадке различных видов деревьев и кустарников (в том числе — редких).

Замечательную традицию, стартовавшую несколько лет назад, поддержали и консультантовцы, вооружившись мечом Колесова. Перед началом посадки небольшой инструктаж: «Ничего сложного: вонзаешь меч в почву, отодвигаешь землю, аккуратно вставляешь саженец, закрываешь пласт, и притопываешь ногой. Главное – корни должны быть защищены от поступления воздуха. Работать с мечом нужно в паре. Один человек лунки делает, второй саженец в земле располагает», – объясняли сотрудники «Экологического рязанского альянса», которые помогли в организации акции.

Сотрудники компании «Консультант-Ока» с энтузиазмом принялись сажать маленькие сосенки, параллельно убирая территорию от бытового мусора. И неудивительно, ведь участники акции понимали, что, как бы это громко не звучало, но каждый может внести свою посильную лепту и повлиять на состояние окружающей среды, ведь чистый свежий воздух, которым мы дышим, это в первую очередь наше здоровье, здоровье наших детей и близких. Руководство компании не только закупило саженцы сосен для благоустройства будущего дендропарка, но и вместе с сотрудниками принимало активное участие в посадке маленьких деревьев.

«Для нашей компании очень важно участие в подобной акции, – оценила мероприятие генеральный директор ООО «Консультант-Ока» Ольга Кочеткова. – Сегодня мое сердце искренне радуется. Мы все вместе облагородили территорию и сделали воздух немного чище. Возможно, сейчас наш труд не очень заметен, так как сосенки совсем маленькие. Но через несколько лет, я уверена, тут будет красивая аллея».

В результате совместных усилий неравнодушных людей в течение нескольких часов в микрорайоне появилась новая аллея будущих деревьев. Почему будущих? Потому что пока это малыши. Года три на новом месте сосна проведет в замершем состоянии. В это время вся работа сосредоточена под землей — приживается корневая система. Как только это произойдет, по весне малыш выпустит первую «свечку» — побег. И от всех нас зависит, выживут ли они и вырастут в высокие красивые сосны, которые добавят в облик города живописных красок, радуя жителей района молодой хвоей нежно-зеленого цвета и оставив на память хороший юбилей надёжной компании.

Напомним, что компания «Консультант-Ока» является региональным информационным центром Общероссийской Сети распространения правовой информации КонсультантПлюс. В сфере распространения правовой информации на территории города Рязани и Рязанской области компания работает с 1992 года и в этом году отмечает 25-летний юбилей.