Компания «Консультант-Ока» приняла участие в открытии Фестиваля игровых судов

Сотрудники компании «Консультант-Ока» приняли участие в открытии Фестиваля игровых судов в Рязанском областном суде, в рамках 13-го сезона регионального проекта по взаимодействию школьников и судей Рязанской области «Знакомьтесь, судебная система России!». В этом сезоне компания «Консультант-Ока» традиционно выступила партнером этого уникального проекта.

На открытии Фестиваля присутствовали руководство областного суда, начальник УСД в Рязанской области Б.И. Высоцкий, начальник управления социализации и государственной поддержки детства министерства образования и молодежной политики Рязанской области Н.Н. Куликова, проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности РИРО А.В. Миловзоров. Открывая Фестиваль, председатель Рязанского областного суда Е.В. Сапунова поприветствовала участников и гостей и пожелала всем участникам и партнерам успешного продолжения проекта, отметив, что проект занял особое место в системе образования Рязанской области, в строительстве правового государства.

Фестиваль игровых судов открыли две команды – школы № 48 г. Рязани (гражданский процесс) и Тумской школы № 3 Клепиковского района (уголовный процесс). Готовясь к игре, ребята сами составили и игровые фабулы, и судебные процессы по ним.

В 13-м сезоне проекта принимают участие команды из 15-ти школ города и области.

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