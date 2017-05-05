Компания «Консультант-Ока» присоединилась к акции «Цветы Победы-ТОС»

В преддверии самого светлого праздника 9 Мая сотрудники компании «Консультант-Ока» приняли участие в ежегодной социально-патриотической акции «Цветы Победы – ТОС», которое состоялось в администрации города Рязани и посвящено Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Сотрудники компании присоединились к акции впервые. Особенно отрадно, что участие в таком важном мероприятии состоялось в год 25-летнего юбилея компании «Консультант-Ока». Была подготовлена композиция, выполненная из живых цветов в тонах российского триколора. Идея композиции: солдаты войны отстаивали свободу и жизнь людей в свободной стране, мы продолжаем дело прадедов и дедов и в век информации помогаем людям жить в правовом государстве. Всего в этом году активистами было изготовлено более 100 различных цветочных композиций.

Участников акции поприветствовал заместитель главы администрации города Рязани. В мероприятии приняли участие председатели и активисты ТОС, члены Советов территорий города Рязани, представители ветеранских, молодёжных и общественных организаций.

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