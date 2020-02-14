Кредиторами найден путь к женам, детям и наследникам банкротов

Я периодически пишу статьи о банкротстве. Сейчас это наиболее динамично развивающийся институт: из-за активности и платежеспособности кредиторов практика развивается быстро, становясь всё совершеннее и совершеннее.

Конечно, главной целью любого банкротства является даже не получение денег кредиторами, а возврат ими своих денег. А это происходит не всегда и не полностью.

Так вот, в декабре 2019 года Верховный Суд России создал прецедент, в соответствии с которым по долгам контролирующих должника лиц (напомню, это все руководители, учредители, управляющие, ликвидаторы, бухгалтеры и иногда юристы, см. публикацию «Банкротство при отсутствии средств на финансирование процедуры» в «Практической газете для предпринимателя» №7 за 2019 год или на сайте елисеева.рус) могут отвечать супруги, дети и другие родственники (Определение ВС РФ №305-ЭС19-13326 от 23.12.2019 г.). Конечно, сначала проходит процедура привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности (см.вышеупомянутую статью в газете или на сайте): суд определяет лиц, которые будут должны кредиторам, потом смотрит, что с них можно взять.

О супругах (как женах, так и мужьях)

Супруг тоже может быть привлечен к ответственности по долгам банкрота, если непосредственно участвовал в деятельности организации. Цитата из определения ВС РФ: «Сами по себе факты наличия семейных отношений между контролировавшим должника лицом и его супругой, либо замещения гражданином должности бухгалтера или дачи им консультаций по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения в отдельности не свидетельствуют о наличии оснований для возложения на супругу или консультанта-бухгалтера ответственности за соучастие в доведении до банкротства».

Но если действия супругов «…являлись согласованными, скоординированными, направленными на реализацию общего противоправного намерения супругов» (вот, поди ж ты, доказали!), тогда оба отвечают по долгам банкрота.

Это же может относиться и к совершеннолетним детям, родителям контролирующих должника лиц, если они работают «в одной связке», то есть в одной организации или при наличии признаков взаимосвязанности или взаимозависимости организаций.

Какой самый примитивный способ спрятать имущество от кредиторов? Правильно! Подарить его супругу и/или детям, родителям.

Но Верховный Суд пояснил, что доверительные по своей природе отношения между родителями и детьми «…не исключают возможность использования родителями личности детей в качестве инструмента для сокрытия принадлежащего родителям имущества от обращения на него взыскания по требованиям кредиторов о возмещении вреда, причиненного родителями данным кредиторам».

Это означает, что подаренное детям/супругу/другим родственникам имущество должника может уйти в конкурсную массу. «Как? – спросит испуганный читатель – Всё имущество! Нажитое непосильным трудом?»

По долгам банкрота контролирующее лицо отвечает всем своим имуществом, не важно – приобретено оно за счет незаконно полученного дохода или иным образом.

ВС РФ указал, что вред кредитору может быть причинен безвозмездными сделками, совершаемыми родственниками, даже если одаряемый родственник не знал о вредоносности сделки для кредитора. «В этом случае возмещение причиненного кредиторам вреда ограничено по размеру стоимостью имущества, хотя и сменившего собственника, но, по сути, оставленного в семье (статья 1082 Гражданского кодекса)» – Определение ВС РФ №305-ЭС19-13326 от 23.12.2019 г.

Всё вышеизложенное на практике означает, что кредиторы теперь будут «шерстить» имущество родственников банкротов. То есть смотреть, как и когда оно приобретено, проверять «цепочки» сделок.

Период совершения сделки внутри семьи тоже будет иметь значение. Я полагаю, что под подозрение могут быть поставлены сделки, совершенные в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом.

Дарение другим лицам – друзьям, одноклассникам и т.д. – будет рассматриваться с учетом выводов ВС РФ, изложенных в упомянутом определении.

Вариант «спрятать» имущество через возмездную сделку после вынесения упомянутого определения ВС РФ тоже будет нести в себе риск. Наличие заниженной цены возмездной сделки сразу вызовет подозрение и иск арбитражного управляющего.

Так что, уважаемые руководители, учредители и иные контролирующие лица, ведите бизнес законно, грамотно, прозорливо и не скупитесь на грамотную юридическую помощь!

В следующей статье я расскажу вам, уважаемые читатели, о долгах наследников банкротов перед кредиторами этих банкротов.

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

сайт: елисеева.рус