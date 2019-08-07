Лето – время отпусков! Зачем оформлять отпуска

Ольга Лавренова, эксперт-консультант в области трудового законодательства, директор Центра кадровых услуг «Ломоносов»

Сегодня поговорим об отпусках. В нашей практике это одна из самых животрепещущих тем.

Закон гласит: график отпусков обязателен как для работника, так и для работодателя. Соответственно, график отпусков – обязательный документ, утверждается он не позднее, чем за две недели до начала календарного года. Он содержит даты предполагаемого отдыха персонала, исходя из обязательных 28 оплачиваемых календарных дней, положенных за каждый год работы сотрудника. Ежегодный отпуск можно разделить на части, однако одна часть должна быть не менее 14 календарных дней. Таким образом, дата утверждения графика отпусков на 2019 год должна была быть не позднее 17 декабря 2018 года. Конечно, порой он составляется (если составляется) формально, поскольку рынок нестабилен, на небольших предприятиях часто сложно предугадать, что будет даже в следующем месяце: будет ли шквал заказов и клиентов и полная загрузка персонала либо, напротив, затишье и работника можно спокойно отправить в заслуженный отпуск. Да и сами сотрудники часто затрудняются определиться с датами отдыха на год вперед – планировать отдых наши люди не привыкли. Тем не менее, планировать и оформлять отпуска надо. И вот почему.

Даже если график отпусков согласован с коллективом и утвержден, существуют две крайности: сотрудники не хотят идти в отпуск по каким-то личным обстоятельствам или работодатель не хочет отпускать персонал, исходя из производственной необходимости. И внимание! В обоих случаях ответственность лежит на вас – работодателе.

Давайте рассмотрим. В первом случае любые устные доводы сотрудника, что он сам согласился не ходить в отпуск, якобы не устал и так далее – не работают. Запрещено по нашему законодательству не ходить в отпуск! Работодатель может обезопасить себя только одним способом: письменно предупредить трудоголика о времени начала отпуска не позднее, чем за 2 недели до его начала. И вот если работник отказывается идти, то собственноручно пишет, что переносит отпуск на удобное для него время текущего рабочего года. Только в этом случае ваша ответственность снимается. Вы вправе отказать в переносе по инициативе работника (если должным образом уведомили его), и оформить всё, как полагается по закону. При этом стоит учитывать, что отпускные выплачиваются за три дня до начала отпуска. Невыполнение этого требования равноценно задержке заработной платы и здесь вы опять будете виноваты.

Во втором варианте закон, конечно, предусматривает в исключительных случаях перенос отпуска работника (с его согласия) на следующий рабочий год, если предоставление отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия. Правда, в этом случае отложенный отпуск нужно будет использовать не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Следует также учитывать, что отпускным дням свойственно накапливаться. Вам решать, стоит ли копить и в случае увольнения выплачивать немыслимую компенсацию неиспользованного отпуска либо все же рационально распределять время работы и отдыха вашей команды. Тем более непредоставление ежегодного отпуска в течение двух лет подряд запрещено. Данное нарушение относится к охране труда – за такие нарушения юридические лица могут быть подвергнуты административному штрафу в размере от 50 000 до 80 000 рублей или приостановлению деятельности на срок до 90 суток.

Конечно, здесь встает вопрос об эффективности бизнес-процессов, планировании, управлении персоналом. Вот и думайте, что для вас лучше: своевременно составить график отпусков, сделать документы и вовремя отправить сотрудника в отпуск или платить баснословные штрафы?

Кроме того, вам придется оплачивать неотгулянный отпуск при увольнении. Причем за весь период «негуляния». Тут возникают еще риски. При повышении оклада, расчет отпуска будет исходя из средней заработной платы за последние 12 месяцев. В результате сума отпускных может получится значительно больше, нежели вы оплачивали бы отпуск вовремя. Например, отпуск положен за 2015 год. Заработная плата была на тот момент 20 000 рублей. В 2019 году заработная плата уже 40 000 рублей. Значит отпуск за 2015 год в 2019 году предпринимателю будет стоить в 2 раза больше. Отправляйте сотрудников в отпуск своевременно! Это освободит вас и т санкций трудовой инспекции и сэкономит ваши деньги!