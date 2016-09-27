Минфин: если нет объекта обложения, декларация не подается

Не нужно представлять отчетность по налогу на имущество, земельному, транспортному или водному налогам в случае, когда у фирмы отсутствуют объекты обложения. Ведомство уже давало подобные разъяснения, рассматривая вопрос о подаче декларации и расчетов по налогу на имущество.

Источник: письмо Минфина России от 23.06.2016 г. № 03-02-08/36474

Сделки с долями недвижимости только через нотариусов

Федеральная нотариальная палата обращает внимание на отдельные положения федеральных законов от 02.06.2016 г. № 172-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 332-ФЗ и от 03.07.2016 г. № 360-ФЗ, которыми внесены значительные изменения в законодательство, затрагивающие вопросы нотариата.

В связи с этим разъяснено, в частности, что:

требования нотариусов об оформлении отчуждения всеми участниками долевой собственности на недвижимое имущество своих долей разными сделками являются недопустимыми;

нотариальные палаты субъектов РФ обязаны установить обязательные для применения нотариусами размеры платы за оказание услуг правового и технического характера, а также разместить на своем официальном сайте в сети Интернет информацию об установленных размерах платы за оказание таких услуг нотариусами до 1 января 2017 года;

федеральным законом определен перечень документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса;

договор об отчуждении объектов недвижимости может быть удостоверен любым нотариусом в пределах субъекта РФ, на территории которого находится указанное имущество (также урегулирован вопрос об удостоверении нотариусом договора об отчуждении объектов недвижимого имущества, находящихся на территориях разных субъектов РФ).

Кроме того, нотариусы напоминают, что с 15 июля 2016 года государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимость удостоверяется только выпиской из ЕГРП.

Источник: письмо Федеральной нотариальной палаты от 12.07.2016 г. № 2493/03-16-3

Компания вправе применить вычет НДС, даже если счет-фактуру выставил контрагент на УСН

Вывод следует из постановления суда кассационной инстанции. Такой же позиции придерживается КС РФ. Однако Минфин и налоговые органы полагают: когда счет-фактуру выставил применяющий спецрежим продавец, покупатель не может принять НДС к вычету.

Источник: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 08.06.2016 г. по делу № А78-2859/2015

Комиссионер на УСН должен составить счет-фактуру, если реализует товар от своего имени

К этому выводу пришел Минфин, рассмотрев ситуацию, когда комитент применял общую систему налогообложения. Министерство также пояснило: комиссионер не должен платить выделенный им НДС, представлять декларации по этому налогу и вести книги покупок и продаж.

Кроме того, оно отметило, что комиссионер на УСН обязан вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур по комиссионной деятельности.

Ведомство и ранее указывало: комиссионеры (в том числе применяющие УСН), которые реализуют товары от своего имени, выставляют покупателю счета-фактуры.

Источник: Письмо Минфина России от 27.06.2016 г. № 03-07-11/37290

Услуга не оказана – при списании дебиторской задолженности по авансу НДС восстанавливается

Минфин проанализировал ситуацию, когда фирма внесла предоплату и приняла НДС к вычету, но подрядчик не оказал услугу. Ранее ведомство высказало похожее мнение, рассмотрев случай, когда компания перечислила аванс в счет предстоящей поставки товара, а контрагент не исполнил обязательство.

Источник: Письмо Минфина России от 23.06.2016 г. № 03-07-11/36478

Лимиты по УСН увеличены!

С 1 января 2017 года увеличиваются пороговые значения дохода, ограничивающие право налогоплательщиков на применение УСН, с 60 до 120 млн рублей и стоимости основных средств с 100 до 150 млн рублей.

Предельный размер суммы доходов (за девять месяцев), ограничивающий право налогоплательщика перейти на УСН, увеличен с 45 млн рублей до 90 млн рублей.

Указанные изменения позволят обеспечить более благоприятные условия для ведения бизнеса, так как значительно расширяют возможности малых и средних предпринимателей. Напоминаем, что по УСН есть еще и повышающий коэффициент, который каждый год увеличивает этот «базовый» лимит.

Источник: Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 243-ФЗ

Отменена обязанность нотариального удостоверения сделок купли-продажи земельных долей

Соответствующая поправка внесена в Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и в Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений.

Источник: Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 351-ФЗ

ФНС России наделена полномочиями по администрированию уплаты страховых взносов

Налоговый кодекс РФ дополнен положениями, устанавливающими нормативно-правовое регулирование правил исчисления и уплаты страховых взносов в ПФР, ФСС РФ и ФФОМС, а также осуществления функций по администрированию налоговыми органами указанных платежей.

Устанавливаются понятие страховых взносов, права и обязанности плательщиков, вводится раздел XI «Страховые взносы», определяющий элементы обложения страховыми взносами, льготы и особенности уплаты страховых взносов отдельными категориями плательщиков.

Также, в частности, согласно поправкам, вносимым в порядок применения УСН, организациям предоставляется право применять данный режим налогообложения в случае, если по итогам налогового периода их доходы не превысили 120 млн рублей.

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Источник: Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 243-ФЗ

Затраты на проведение оценки квалификации работников

Изменения в Налоговый кодекс РФ внесены в целях стимулирования проведения независимой оценки квалификации работников.

Прохождение независимой оценки профессиональной квалификации работников будет являться добровольным и осуществляться за счет средств физлица или за счет средств работодателя (если инициатором ее проведения будет работодатель).

Принятым законом предлагается затраты на оценку квалификации при исчислении налога на прибыль (единого налога при применении ЕСХН и УСН) относить к расходам, уменьшающим налоговую базу. Гражданам будут предоставляться социальные налоговые вычеты по НДФЛ в сумме фактически произведенных ими расходов на проведение такой оценки.

Источник: Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 251-ФЗ

Патент можно получить и по имуществу супруга

В отношении деятельности по сдаче в аренду имущества, оформленного на одного из супругов, может применяться ПСН, при условии нотариально оформленного согласия второго супруга.

Имущество, приобретенное во время брака одним из супругов, в том числе за счет доходов от осуществляемой им предпринимательской деятельности, признается совместной собственностью супругов.

На основании пункта 2 статьи 253 ГК РФ для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.

Передача имущества в аренду является одним из способов распоряжения имуществом.

Таким образом, в отношении предпринимательской деятельности по передаче ИП в аренду недвижимого имущества, принадлежащего супругам на праве совместной собственности, может применяться патентная система налогообложения при условии осуществления такой деятельности на основании нотариально удостоверенного согласия другого супруга.

Источник: письмо ФНС России от 30.06.2016 г. № СД-4-3/11769@

Открытые сведения о юрлицах на сайте nalog.ru

До 1 июля 2017 года на сайте ФНС России должны быть размещены сведения о компаниях, которые перестали составлять налоговую тайну.

Речь идет о размещении таких сведений, как: среднесписочная численность работников организации за календарный год, о доходах и расходах компании, об уплаченных налогах и сборах, о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам.

Источник: Федеральный закон от 01.05.2016 г. № 134-ФЗ

При поездках по России выплачивать суточные свыше 700 рублей станет еще менее выгодно

С 2017 года в НК РФ появится норма, из которой следует, что на ежедневные суточные свыше 700 рублей для поездок по России и 2500 рублей для загранкомандировок нужно начислять страховые взносы.

Сейчас по Закону о страховых взносах суточные взносами не облагаются. Однако ПФР и ФСС считают, что взносы не начисляются на суточные, которые выплачены в пределах норм, установленных в коллективном договоре или локальном нормативном акте.

Взносов на травматизм изменения не касаются. Законодательство о налогах и сборах на них не распространяется, а в Закон о страховании от несчастных случаев на производстве не внесены поправки, ограничивающие необлагаемую сумму суточных. Отметим, что из письма ФСС следует: поскольку величину суточных работодатель фиксирует в коллективном договоре или локальном нормативном акте, именно в этом размере выплаты не облагаются взносами на травматизм.

Источник: Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 243-ФЗ (вступает в силу 1 января 2017 года)

С 3 августа сообщить о своих автомобилях и недвижимости можно в любую инспекцию

По общему правилу, физлица должны сообщать о своих облагаемых транспортных средствах и недвижимости, если не получали налоговые уведомления и не платили налоги в отношении этих объектов. Сейчас нужно обращаться в определенные налоговые органы, но такое ограничение будет снято.

Источник: Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 240-ФЗ (вступил в силу 3 августа 2016 года)

Фирма при проверке узнала об утрате права на УСН – освобождение от НДС применить можно

По результатам выездной проверки выяснилось, что компания неправомерно применяет УСН. Суды пришли к выводу: она может воспользоваться освобождением по ст. 145 НК РФ, даже если не представила уведомление об освобождении.

По материалам дела на момент, когда организация должна была подтвердить право на освобождение, она не считала, что обязана платить НДС. Значит, компания не могла вовремя подать в инспекцию уведомление об освобождении и подтверждающие документы.

Суды ссылались на мнение ВАС РФ. Он указывал, что НК РФ не предусматривает особых правил освобождения от уплаты НДС для фирм, которые узнали о необходимости перечислить его по результатам налогового контроля. Отсутствие этих правил не означает, что фирмы лишены права применить освобождение.

Также суды приводили другую позицию ВАС РФ, из анализа которой следует вывод: нельзя отказать в праве на освобождение только из-за того, что в установленный срок не представлены уведомление и документы.

Источник: Постановление АС Уральского округа от 29.06.2016 г. по делу № А50-16528/2015