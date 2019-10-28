На что может рассчитывать выходящий из общества учредитель?

Знакомая и распространенная ситуация: наступает время, и учредители общества принимают

решение каждый пойти своим путем. Кто-то остается в бизнесе, кто-то уходит. Речь идет об

обществах с ограниченной ответственностью, самой распространенной форме организации

совместной предпринимательской деятельности. При других формах организации бизнеса

процедура выхода другая.

Технически, с точки зрения закона, процедура ухода учредителя из общества означает либо

продажу своей доли, либо выход на основании заявления.

Участник может продать свою долю третьему лицу, если такая продажа разрешена уставом.

Если покупателей нет или продажа доли запрещена, общество обязано, как и в случаях с

выходом участника на основании заявления, выплатить участнику общества действительную

стоимость его доли в уставном капитале общества.

И вот здесь начинается самое интересное. У каждого учредителя свое видение действительной

стоимости доли. Это та категория споров, которая «никогда не выйдет из моды». А если

серьезно, то спорить по этому вопросу люди будут всегда.

Закон сухо и четко указывает, как определяется действительная стоимость доли: «…на

основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период,

предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием…» –

абз. 3 п. 2 ст. 23 Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной

ответственностью».

Если учредители не договариваются, выходящий учредитель обращается в суд с

требованием о взыскании с общества действительной стоимости доли в уставном капитале

общества в заявленном размере или установлении этого размера.

Суд, конечно, назначает экспертизу по вопросу установления действительной стоимости доли

участника на определенную дату. Экспертиза, конечно, дает такой ответ. На практике

проводится дополнительная или повторная экспертиза, так как первоначальное заключение не

устраивает спорящие стороны.

При постановлении решений суды ограничиваются выводами экспертов, на этом дело и

заканчивается. Однако судебная практика всё время совершенствуется, ибо прогресс

остановить нельзя! Логика и рыночная экономика определяют порядок вещей.

Структура баланса (бухгалтерской отчетности) при определении действительной

стоимости доли должна определяться путем сопоставления чистых активов

должника/общества с его обязательствами перед третьими лицами.

«Чем больше в структуре баланса (исходя из его рыночных показателей) разница между

имуществом (активами) общества и его обязательствами перед третьими лицами (пассивами),

тем выше стоимость доли участника. И напротив, при сокращении названной разности,

составляющей чистые активы общества, предполагается, что стоимость доли должна

пропорционально уменьшаться» – Определение Судебной коллегии по экономическим спорам

Верховного Суда РФ от 19.08.2019 г. №301-ЭС17-18814 по делу №А43-1397/2017.

Такое сопоставление дает объективные данные о финансовом положении общества.

Поэтому при проведении экспертиз по вопросу об установлении действительной стоимости

доли участника на определенную дату эксперты должны исследовать и указанное

обстоятельство. Если такого исследования нет, экспертизу смело можно заявлять как

недопустимое доказательство, не соответствующее требованиям статьи 8 Федерального закона

от 31.05.2001 г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской

Федерации».

Дополнительным основанием для уменьшения стоимости доли вышедшего участника является

также такое обстоятельство, как начало процедуры банкротства через непродолжительное

время после выхода участника. Такая логика вполне оправдана: часто перед банкротством

учредители начинают «бежать» из общества. В обществе остается один участник. Так

вышедшие учредители спасают свои личные активы, чтобы не попасть под ответственность

перед кредиторами наравне с банкротящимся обществом. Ведь принцип добросовестного

поведения учредителей обществ закреплен законом и подтвержден многочисленной судебной практикой: неучастие учредителя в деятельности общества не означает, что он не несет

ответственность за негативные последствия деятельности общества. Поэтому, скорое

банкротство общества после выхода участника существенно снижает стоимость доли такого

участника. Кроме того, на стоимость доли влияет и так называемый «контрольный» или

«неконтрольный» характер доли вышедшего участника: контрольная доля, естественно, стоит

дороже.

Поэтому при спорах о цене действительной стоимости доли в понятие действительности входит

много составляющих.

Внимательно работайте над заключениями экспертов. Анализ и кропотливая работа позволят

соблюсти баланс интересов сторон.

Галина Анатольевна Елисеева,

арбитражный юрист,

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

елисеева.рус