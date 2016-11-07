Налог на имущество за 2015 год по сравнению с 2014 годом

МРИ ФНС России напоминает о новых основаниях налогообложения жилых помещений, по которым ранее не исчислялись налоги на имущество физических лиц:

В соответствии с переходом в Рязанской области к новому порядку расчёта налога на имущество исходя из кадастровой стоимости и с Законом Рязанской области от 30.10.2014 № 65-ОЗ, привлечены к налогообложению объекты недвижимости, по которым их собственникам ранее не рассчитывались налоги в связи с отсутствием сведений об инвентаризационной стоимости по причине необязательности технической инвентаризации таких объектов. В первую очередь, речь идёт:

– об объектах недвижимости на садовых и дачных участках (жилые или хозяйственные строения, сооружения, площадь каждого из которых более 50 кв.м, гаражи и иные объекты, для строительства которых не требуется разрешение на строительство);

– квартиры, расположенные в многоквартирных домах, введённых в эксплуатацию после 1 марта 2008 г. государственный технический учет которых проводился без проведения первичной технической инвентаризации;

– объекты незавершённого строительства;

-объекты недвижимости, приобретённые физическими лицами у организаций.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области