Налог на теплицу: кому надо платить, а кому – нет

Пожалуй, тема с налогами за бани и сараи, а теперь еще и за теплицы не потеряет свою актуальность. Дачники до сих пор не понимают, за что им придется платить, а за что – нет. При этом налоговая уже не раз давала разъяснения, а с 2019 года вступил в силу Федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества… и всё запуталось еще сильнее.

СМИ запестрели сообщениями о том, что теплицы теперь подлежат налогообложению, что их надо срочно регистрировать, а если этого не сделать – прилетит квадрокоптер ФНС, сфотографирует постройку, а позже на ваш адрес придет штраф.

Слухов и вопросов стало так много, что заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая попросила главу ФНС Михаила Мишустина проверить информацию и еще раз разъяснить, «платить или не платить». И вот разъяснения подготовили. Фиксируем главное!

Какие хозпостройки могут обложить налогом и в каком случае

Налогом облагаются только те капитальные хозяйственные постройки, сведения о которых представлены в налоговые органы органами Росреестра из Единого государственного реестра недвижимости или были представлены в налоговые органы из БТИ.

Объектом налогообложения могут быть: хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние кухни, бани и аналогичные объекты капитальной недвижимости.

Когда за теплицу надо платить

Если теплица отвечает признакам недвижимости:

– прочно связана с землей, то есть ее перемещение невозможно без несоразмерного ущерба ее назначению;

– у нее есть капитальный фундамент;

– ее площадь превышает 50 кв. м.

Теперь предположим ситуацию, что к вам на дачный участок заглянул налоговый инспектор и поинтересовался, как у вас дела с теплицами и являются ли они недвижимостью, подлежащей регистрации. Пригласите его на эксперимент. Если вы сможете разобрать конструкцию теплицы на запчасти и перенести это на другое место на участке, то ни о каких фискальных претензиях речи быть не может. Конечно, хочется надеяться, что эксперимент не будет проходить в разгар дачного сезона и ни один помидор не пострадает.

Если собственник всё же получил письмо об уплате налога или штрафа на объект, который не подлежит регистрации, то он вправе оспорить эти решения.

Что делать, если у вас очевидно капитальная теплица

Ее следует зарегистрировать. Напомним, что по закону кадастровый учет и регистрация прав носят заявительный характер. Это означает, что регистрация возможна только по желанию владельцев. Теплиц это тоже касается.

Для регистрации нужно собрать пакет документов (вся информация есть на сайте Росреестра). Документы можно подать:

1) через сайт, заполнив специальные формы;

2) при личном обращении в офисы МФЦ на всей территории России.

Как только объект будет зарегистрирован в ЕГРН, а, соответственно, информация о них будет предоставлена в налоговую и БТИ, вам будут начислять налог.

Что точно не облагается налогом

Хозяйственные постройки, не имеющие капитального фундамента, и другие признаки недвижимости: теплицы, хозблоки, бытовки, навесы, временные постройки, дачные туалеты и т.п.

А есть ли льготы?

Да, в отношении одной хозпостройки, зарегистрированной в ЕГРН, предусмотрена льгота: если ее площадь не превышает 50 кв. м, то налог с нее не взимается. Льгота применяется при условии, что хозпостройка не используется в предпринимательской деятельности.

Информация с сайта ФНС