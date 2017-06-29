Налоговая не будет штрафовать за отсутствие онлайн кассы

Письмо от 27.06.2017 № ММВ-20-20/96@

О порядке осуществления организациями и индивидуальными предпринимателями расчетов с 01.07.2017

Дата документа: 27.06.2017

Вид документа: Письмо

Принявший орган: ФНС России

Номер: ММВ-20-20/96@

В целях обеспечения комфортных условий для перехода организаций и индивидуальных предпринимателей на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, а также руководствуясь позицией, изложенной в письме Министерства финансов Российской Федерации от 30.05.2017 № 03-01-15/33121, поручаю руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации обеспечить возможность осуществления расчетов организациями и индивидуальными предпринимателями с 01.07.2017 без привлечения к административной ответственности в случае применения устройств, позволяющих выдавать покупателям (клиентам) на бумажном носителе подтверждение факта расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), до момента возникновения возможности соответствия требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

Таким устройством может являться, в частности, контрольно-кассовая техника, применяемая до вступления в силу положений нового порядка и снятая с регистрационного учета в налоговом органе, которая используется для печати документа, подтверждающего факт осуществления расчета, без предъявления к такому устройству каких-либо специальных требований (может содержать в своем составе электронную контрольную ленту, защищенную (ЭКЛЗ), функционировать без ЭКЛЗ, быть модернизированной для возможности печати документа, подтверждающего факт осуществления расчета, и др.).

При этом условием, позволяющим не применять контрольно-кассовую технику по новому порядку с 01.07.2017, является принятие налогоплательщиком исчерпывающих мер по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники (заключение договора поставки фискального накопителя в разумный срок до окончания действия блока ЭКЛЗ или до определенного предельного срока возможности его использования).

Поручаю взять под личную ответственность исполнение настоящего письма.

М.В.Мишустин