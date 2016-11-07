Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц!

Они пройдут 18, 19 ноября 2016 года во всех территориальных налоговых инспекциях России.

18 ноября 2016 года (пятница) с 08.00 до 20.00

19 ноября 2016 года (суббота) с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление о постановке на учет.

Межрайонные ИФНС России №1, 2 и 3 по Рязанской области