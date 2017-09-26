Налоговые органы отвечают на вопросы физ.лиц

Межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области
информирует по вопросам уплаты имущественных
налогов физическими лицами в 2017 году:
1. Вопрос: Какие действия необходимо совершить владельцу налогооблагаемого
имущества, если он не получил почтовое сообщение с налоговым уведомлением?
Ответ: Необходимо понимать, что за налоговый период 2016 года налоговые уведомления
не направляются владельцам налогооблагаемого имущества в следующих случаях:
1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством
оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;
2) если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом уведомлении,
составляет менее 100 рублей, за исключением расчёта таких налоговых платежей за налоговый
период 2014 года;
3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – личный
кабинет налогоплательщика и не направил уведомление о необходимости получения налоговых
документов на бумажном носителе.
В иных случаях при неполучении налогового уведомления за период владения
налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством в 2016 году, налогоплательщику
необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения
объектов недвижимости либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика или
с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».
Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали
налоговые уведомления или не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого
имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган (форма
сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7- 11/598@, размещённым на
интернет-сайте ФНС России).
2. Вопрос: Каким образом пользователю личного кабинета налогоплательщика
получить налоговое уведомление почтовым сообщением по адресу места жительства?
Ответ: Исходя из статьи 11.2 Налогового кодекса Российской Федерации в случае
необходимости получения налогового уведомления по почте пользователям личного кабинета
налогоплательщика необходимо уведомить об этом налоговый орган.
Такое уведомление может направляться через личный кабинет налогоплательщика, а также
представляться в налоговый орган на бумажном носителе любым способом по выбору
налогоплательщика, в том числе лично (через представителя) или по почте.
3. Вопрос: По какой причине в налоговом уведомлении отсутствует расчёт налога на
доходы физических лиц, если налоговый агент представлял в налоговый орган информацию
о неудержанном НДФЛ за 2016 год?
Ответ: Федеральным законом от 29.07.2017 № 254-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» внесены изменения, согласно которым в
отношении доходов, сведения о которых представлены налоговыми агентами в налоговые органы
за 2016 год в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 226.1 НК РФ,
налогоплательщики, получившие такие доходы, уплачивают налог не позднее 1 декабря 2018 года
на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате НДФЛ. Таким
образом, направление налоговых уведомлений для уплаты НДФЛ в 2017 году не проводится.