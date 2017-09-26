Налоговые органы отвечают на вопросы физ.лиц

Межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области

информирует по вопросам уплаты имущественных

налогов физическими лицами в 2017 году:

1. Вопрос: Какие действия необходимо совершить владельцу налогооблагаемого

имущества, если он не получил почтовое сообщение с налоговым уведомлением?

Ответ: Необходимо понимать, что за налоговый период 2016 года налоговые уведомления

не направляются владельцам налогооблагаемого имущества в следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством

оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом уведомлении,

составляет менее 100 рублей, за исключением расчёта таких налоговых платежей за налоговый

период 2014 года;

3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – личный

кабинет налогоплательщика и не направил уведомление о необходимости получения налоговых

документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении налогового уведомления за период владения

налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством в 2016 году, налогоплательщику

необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения

объектов недвижимости либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика или

с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали

налоговые уведомления или не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого

имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган (форма

сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7- 11/598@, размещённым на

интернет-сайте ФНС России).

2. Вопрос: Каким образом пользователю личного кабинета налогоплательщика

получить налоговое уведомление почтовым сообщением по адресу места жительства?

Ответ: Исходя из статьи 11.2 Налогового кодекса Российской Федерации в случае

необходимости получения налогового уведомления по почте пользователям личного кабинета

налогоплательщика необходимо уведомить об этом налоговый орган.

Такое уведомление может направляться через личный кабинет налогоплательщика, а также

представляться в налоговый орган на бумажном носителе любым способом по выбору

налогоплательщика, в том числе лично (через представителя) или по почте.

3. Вопрос: По какой причине в налоговом уведомлении отсутствует расчёт налога на

доходы физических лиц, если налоговый агент представлял в налоговый орган информацию

о неудержанном НДФЛ за 2016 год?

Ответ: Федеральным законом от 29.07.2017 № 254-ФЗ «О внесении изменений в часть

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» внесены изменения, согласно которым в

отношении доходов, сведения о которых представлены налоговыми агентами в налоговые органы

за 2016 год в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 226.1 НК РФ,

налогоплательщики, получившие такие доходы, уплачивают налог не позднее 1 декабря 2018 года

на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате НДФЛ. Таким

образом, направление налоговых уведомлений для уплаты НДФЛ в 2017 году не проводится.