Не омрачайте свой отпуск!

Налоговики Рязанской области напоминают, что граждане, имеющие

неисполненные налоговые обязательства, отправляясь на летний отдых за границу, могут

столкнуться с ситуацией, что их не выпустят из страны по причине наличия налоговых

долгов, поскольку одной из мер принудительного взыскания задолженности является

ограничение права гражданина – должника на выезд за пределы Российской Федерации.

Однако, далеко не все жители области оплатили начисленные суммы налогов за

2016 год. У тех, кто до сих пор не рассчитался с бюджетом, уже возникла налоговая

задолженность. В адрес таких должников Межрайонной ИФНС России №3 по Рязанской

области в 1 квартале 2018 года направлено 15,7 тысяч требований об уплате налогов по

образовавшейся задолженности на общую сумму 88,1 млн. рублей.

Получив требование, гражданину придется оплатить не только сумму налога, но и

пени, рассчитанные исходя из каждого дня просрочки уплаты налога.

Если и после направления требований налоговая задолженность не будет погашена,

в отношении должника будет применяться процедура принудительного взыскания

налоговых долгов, в том числе за счёт его имущества и денежных средств на расчётных

счетах должника.

Обращаемся к неплательщикам с убедительной просьбой добровольно погасить

имеющуюся задолженность, не допуская мер взыскания в принудительном порядке.

Уточнить свои налоговые обязательства, узнать о наличии / отсутствии

задолженности по налогам, а также подать заявление на льготу можно в электронном

виде, подключившись к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических

лиц» на сайте ФНС России ( http://www.nalog.ru ), а также обратиться в любую налоговую

инспекцию по Вашему выбору или в любой территориальный отдел МФЦ Рязанской

области.

МРИ ФНС России № 1, 2 и 3 по Рязанской области