Налоговики Рязанской области напоминают, что граждане, имеющие
неисполненные налоговые обязательства, отправляясь на летний отдых за границу, могут
столкнуться с ситуацией, что их не выпустят из страны по причине наличия налоговых
долгов, поскольку одной из мер принудительного взыскания задолженности является
ограничение права гражданина – должника на выезд за пределы Российской Федерации.
Однако, далеко не все жители области оплатили начисленные суммы налогов за
2016 год. У тех, кто до сих пор не рассчитался с бюджетом, уже возникла налоговая
задолженность. В адрес таких должников Межрайонной ИФНС России №3 по Рязанской
области в 1 квартале 2018 года направлено 15,7 тысяч требований об уплате налогов по
образовавшейся задолженности на общую сумму 88,1 млн. рублей.
Получив требование, гражданину придется оплатить не только сумму налога, но и
пени, рассчитанные исходя из каждого дня просрочки уплаты налога.
Если и после направления требований налоговая задолженность не будет погашена,
в отношении должника будет применяться процедура принудительного взыскания
налоговых долгов, в том числе за счёт его имущества и денежных средств на расчётных
счетах должника.
Обращаемся к неплательщикам с убедительной просьбой добровольно погасить
имеющуюся задолженность, не допуская мер взыскания в принудительном порядке.
Уточнить свои налоговые обязательства, узнать о наличии / отсутствии
задолженности по налогам, а также подать заявление на льготу можно в электронном
виде, подключившись к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» на сайте ФНС России ( http://www.nalog.ru ), а также обратиться в любую налоговую
инспекцию по Вашему выбору или в любой территориальный отдел МФЦ Рязанской
области.
МРИ ФНС России № 1, 2 и 3 по Рязанской области
Не омрачайте свой отпуск!
Налоговики Рязанской области напоминают, что граждане, имеющие