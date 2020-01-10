Недетские мультяшные страсти

Ни для кого не секрет, что герои мультфильмов – это самая популярная тема в продажах детских товаров. Игрушки, одежда, зонтики, обучающие материалы, канцтовары. Все эти товары с изображением мультяшных героев расходятся как горячие пирожки.

Но есть один момент. Создатели этих самых мультфильмов юридически очень подкованные. Поэтому всех своих героев они защищают не только авторским правом, но и регистрируют в качестве товарного знака. Каждого героя в отдельности, а также наиболее популярные сочетания и эпизоды из мультфильмов.

Согласно ст. 1515 ГК РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

За реализацию контрафактного товара у нас предусмотрена уголовная ответственность, но правообладатели товарных знаков предпочитают идти другим путем. Более простым и финансово выгодным.

Этой же ст. 1515 ГК РФ в п. 4 установлено, что правообладатель вправе требовать с нарушителя выплаты компенсации в размере от 10 тысяч рублей до 5 млн рублей. Точный размер определяется судом исходя из характера нарушения.

Вот эта норма права и стала решающей в борьбе с теми, кто пытается заработать на мультфильмах.

Как правило, начинающие предприниматели или действующие, имеющие небольшой бизнес, не особо вникают в нормы интеллектуального права. Закупают товар в виде мультяшных героев или с их участием, напрямую в Китае или на оптовых рынках в России, где реализуется тот же самый китайский контрафакт, но уже с доставкой. О последствиях не задумываются, поскольку и не знают о них.

Каким же удивлением для них потом становится исковое заявление о взыскании с них денежных компенсаций! А такие «письма счастья» приходят, как правило, неожиданно.

Всё начинается с контрольной закупки. Пару лет назад в суде достаточно было предъявить чек и фото, чтобы доказать нарушение прав. Со временем такие доказательства ответчики-нарушители научились оспаривать, ссылаясь на их неправильное заполнение, отсутствие той или иной информации и т.п. Тогда правообладатели стали делать дополнительное доказательство – видеозаписи. Конечно к вам в двери не будет врываться видеооператор с камерой на штативе, и рядом не появится человек с микрофоном, чтобы взять интервью о причинах нарушения вами закона. Все съемки происходят скрытой камерой либо на камеру мобильного телефона. Видеодоказательство в совокупности с чеками являются неоспоримым фактом приобретения товара у конкретного лица.

Как правило, лицо, продающее такой товар, зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, т.е. это физ. лицо. Поэтому получить с него компенсацию по решению суда большого труда не составит. Ведь ИП в предпринимательской деятельности отвечает всем своим имуществом.

О каких суммах идет речь? Обычно суд присуждает выплату компенсации от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Миллионные компенсации, присужденные продавцам контрафакта, не встречаются. О миллионных суммах идет речь, когда дело касается производителей контрафактного товара с мультяшными героями.

Кроме выплаты компенсации, истец обычно требует возместить расходы на приобретение контрафактного товара, на представителя в суде и на оплаченную госпошлину за рассмотрение дела.

На официальном сайте арбитражного суда можно посмотреть объем дел и убедиться, что это реальность, а не страшилки юристов. Заходим на сайт kad.arbitr.ru и в графе «Стороны» указываем: НП «Эдельвейс» (Некоммерческое партнерство по содействию защите прав на интеллектуальную собственность «Эдельвейс») или ООО «Маша и медведь» – герои мультфильма «Маша и Медведь», ООО «Смешарики» – герои мультфильма «Смешарики», Студия анимационного кино «Мельница» – герои мультфильма «Барбоскины».

Как поступить, если вы получили исковое заявление от правообладателя?

В первую очередь обязательно ознакомьтесь с документами и информацией, имеющейся в материалах дела. Возможно, они будут содержать неточности или ошибки, за которые можно зацепиться и суд отклонит требования истца.

Присутствие на судебных заседаниях тоже обязательно! Это поможет уменьшить размер требований, если вы обоснованно докажете суду, что требовать за три наклейки или две линейки и карандаш с изображением мультгероев 100 тысяч рублей – необоснованно.

Как застраховать себя от покупки контрафакта?

При заключении договора купли-продажи всегда запрашивайте информацию о наличии лицензионного договора между правообладателем и вашим оптовым продавцом или производителем. Кроме того, вы можете направить письменный запрос правообладателя и уточнить у него, выдавалось ли разрешение той или иной компании или ИП на использование товарного знака.

Если же вы осознанно продаете «серый» товар с мультгероями, то нужно быть готовым к таким судебным тяжбам и выплате компенсаций.

Мария Емельяненко

Эксперт в области интеллектуальной собственности для малого и среднего бизнеса