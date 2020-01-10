Неустойка без просрочки: как избежать, считать, действовать

Ответственность за нарушение обязательств многообразна, но практика применения ее в настоящий момент четко отрегулирована (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).

Просрочка по договору подряда или услуг дает право пострадавшей стороне предъявить иск о взыскании неустойки.

Я как практикующий юрист пользуюсь не только буквальным толкованием положений закона, но соотношу их с логикой и теорией права.

В связи с этим хочу обратить внимание на последнюю практику Верховного Суда РФ (Определения ВС РФ по делу №305-ЭС19-12786 от 15.10.2019 г.) о вопросе применения неустойки по договорам подряда. Эта практика важна тем, кто занимается не только подрядом, но и поставкой, работает по другим формам договорных отношений.

Итак, в каждом договоре прописана ответственность за неисполнение обязательства и момент, с которого эта ответственность наступает. В большинстве случаев этим моментом считается дата подписания заказчиком акта-сдачи выполненных работ.

Такие положения договоров/контрактов чаще всего встречаются, когда договор заключается в рамках Закона №44-ФЗ. Так, в силу пп. 1 п. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в контракт включаются обязательные условия о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки выполненной работы о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

Понятно, что заказчик, заключивший договор в рамках Закона №44-ФЗ, попытается всячески себя обезопасить и в договоре может быть условие что-то вроде «…за просрочку исполнения обязательств исполнитель оплачивает пени…, которые исчисляются со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств».

Здесь стороны расходятся в толковании понятия «срок исполнения обязательств». По договорам подряда и подобным им приемка работы осуществляется по определенным правилам. Несоблюдение может привести к негативным последствиям. Поэтому к акту выполненных работ/услуг на практике (а в рамках Закона №44-ФЗ обязательно) прилагается пакет сопроводительных документов. Это технические акты, отчеты, исполнительная документация и пр.

Подрядчик/исполнитель предъявил комплект документов для подписания, заказчик начинает их проверять и оформлять. Заказчик всё проверил и оформил, и с момента подписания акта заказчик считает подрядчика исполнившим договор. А подрядчик/исполнитель считает, что он исполнил обязательства в день передачи комплекта документов на подпись заказчику. Кто прав?

Я на стороне подрядчика. Принцип добросовестности, установленный Гражданским кодексом РФ, должен соблюдаться первым.

Верховный Суд РФ определил так: «Условие, касающееся юридической ответственности, его содержание должно определенно указывать на признаки состава правонарушения и не допускать двоякого толкования. В противном случае спорное условие должно толковаться в пользу лица, привлекаемого к ответственности, в том числе потому, что противоположная сторона, как правило, является профессионалом в определенной сфере и подготавливает проект договора» (студенты юрфаков, вот вам наглядный пример того, что вы изучаете на «Теории права»).

ВС РФ прямо указал, что подрядчик или исполнитель вправе предъявить отчетную документацию, в том числе акт, в последний день указанного в договоре срока исполнения обязательств. А заказчик может сколь угодно долго принимать работу. Подрядчик или исполнитель будет считаться выполнившим работу в день сдачи документов.

Условие договора, определяющее дату исполнения обязательств как дату подписания заказчиком акта-сдачи выполненных работ, не влечет для подрядчика/исполнителя ответственности.

Поэтому при расчете заказчиком пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства, в период просрочки исполнения обязательства не подлежат включению дни, потребовавшиеся заказчику для приемки выполненной работы (ее результатов) и оформления итогов такой приемки.

Что дает исполнителю договора такое знание? Уверенность в правоте своих действий. Даже если заказчик предъявил претензию об оплате неустойки, считая срок с момента подписания акта, подрядчик в письменном ответе должен сослаться на определение ВС РФ, и претензия будет исчерпана.

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист, директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

елисеева.рус