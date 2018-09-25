НОВАЯ ОНЛАЙН-ИГРА “ХОББИ&ПРАВО” ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА САЙТЕ “КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – СТУДЕНТУ И ПРЕПОДАВАТЕЛЮ”

С 1 сентября 2018 г. по 13 мая 2019 г. приглашаем студентов принять участие в новой онлайн-игре КонсультантПлюс на сайте edu.consultant.ru, посвященной правовым отношениям в сфере вашего хобби.

Рисуете вы или занимаетесь спортом, коллекционируете или вышиваете, увлечены декупажом или скрапбукингом – значит, у вас есть хобби, и это прекрасно!

Если же увлечение перерастает в бизнес или становится достоянием общественности, то нужно знать и уметь применять на практике нормы законодательства в сфере вашего увлечения.

Насколько хорошо вы готовы к защите прав в рамках своего хобби? Узнайте в новой студенческой онлайн-игре КонсультантПлюс “Хобби&Право”, которая пройдет на сайте с 1 сентября 2018 г. по 13 мая 2019 г.

Наградой станут новые знания, которые помогут более эффективно и уверенно заниматься своим любимым делом, и шанс выиграть один из 9 прекрасных призов.

Каждый участник в любом случае останется в выигрыше!

Как стать участником игры?

Познакомьтесь с правилами игры и зарегистрируйтесь. А дальше ответьте верно на 20 вопросов, и вы – в финале!

Что ждет финалистов?

После официального завершения игры (13 мая 2019 г.) среди финалистов состоится розыгрыш ценных призов (об этом будет дополнительно сообщено на сайте edu.consultant.ru).

Призы, участвующие в розыгрыше:

– планшет (2 комплекта);

– смартфон (2 комплекта);

– электронная книга (2 комплекта);

– внешний жесткий диск (3 комплекта).

Помните, выиграть может каждый, главное – верить в себя!

Уже более 50 000 студентов со всей России приняли участие в онлайн-играх КонсультантПлюс – присоединяйтесь!

Региональный информационный центр сети “КонсультантПлюс” в Рязанской области – компания ООО «Консультант-Ока» ,

ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12