Новая онлайн-версия “КонсультантПлюс: Студент” – все нужное для учебы

Компания КонсультантПлюс выпустила новый некоммерческий продукт для студентов – онлайн-версию “КонсультантПлюс: Студент”. Она адресована студентам и преподавателям юридических и экономических дисциплин.
“КонсультантПлюс: Студент” содержит:
– правовые акты;
– около 200 учебников юридического и экономического профилей;
– подборку судебной практики;
– вопросы-ответы по налогам, кадрам, бухучету;
– разъясняющие письма органов власти;
– материалы юридической и бухгалтерской прессы;
– популярные Путеводители КонсультантПлюс;
– советы из электронного журнала “Азбука права”;
– словарь финансовых и юридических терминов.
Документы онлайн-версии помогут в учебе, при подготовке к сессии и в решении повседневных правовых вопросов.
Онлайн-версия “КонсультантПлюс: Студент” доступна после регистрации на странице student.consultant.ru. Для регистрации нужно получить в своем вузе или в региональном информационном центре Сети КонсультантПлюс карточку с кодом доступа.
Онлайн-версия “КонсультантПлюс: Студент” – логичное продолжение проекта “КонсультантПлюс: Высшая школа” (диски для студентов к каждому семестру), ведь технологии не стоят на месте и на смену устаревающим способам доступа приходят новые.
Подробнее об онлайн-версии можно узнать в ближайшем к вам сервисном центре КонсультантПлюс
по адресу: ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12