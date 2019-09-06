Новая онлайн-версия “КонсультантПлюс: Студент” – все нужное для учебы

Компания КонсультантПлюс выпустила новый некоммерческий продукт для студентов – онлайн-версию “КонсультантПлюс: Студент”. Она адресована студентам и преподавателям юридических и экономических дисциплин.

“КонсультантПлюс: Студент” содержит:

– правовые акты;

– около 200 учебников юридического и экономического профилей;

– подборку судебной практики;

– вопросы-ответы по налогам, кадрам, бухучету;

– разъясняющие письма органов власти;

– материалы юридической и бухгалтерской прессы;

– популярные Путеводители КонсультантПлюс;

– советы из электронного журнала “Азбука права”;

– словарь финансовых и юридических терминов.

Документы онлайн-версии помогут в учебе, при подготовке к сессии и в решении повседневных правовых вопросов.

Онлайн-версия “КонсультантПлюс: Студент” доступна после регистрации на странице student.consultant.ru. Для регистрации нужно получить в своем вузе или в региональном информационном центре Сети КонсультантПлюс карточку с кодом доступа.

Онлайн-версия “КонсультантПлюс: Студент” – логичное продолжение проекта “КонсультантПлюс: Высшая школа” (диски для студентов к каждому семестру), ведь технологии не стоят на месте и на смену устаревающим способам доступа приходят новые.

Подробнее об онлайн-версии можно узнать в ближайшем к вам сервисном центре КонсультантПлюс

ООО «Консультант-Ока» ,

по адресу: ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12