Новая студенческая онлайн-игра КонсультантПлюс “Налоги надо знать на 5!”

С 1 сентября по 1 декабря 2017 г. на сайте edu.consultant.ru пройдет новая студенческая онлайн-игра КонсультантПлюс. На этот раз студентам предлагается ответить без единой ошибки на 20 главных вопросов о налогах.

Думаете, налоги это скучно? Вы ошибаетесь! Участвуйте в новой студенческой онлайн-игре, и вы поймете, какая это обширная и интересная тема.

Начните играть сегодня: вы приобретете уверенность в своих знаниях, сможете подготовиться к зачетам и экзаменам по налоговым дисциплинам. А еще у вас будет шанс выиграть один из 9 ценных призов. Для этого всего лишь нужно ответить на 20 вопросов без единой ошибки и стать финалистом игры.

Что ждет финалистов?

После официального завершения игры (1 декабря 2017 г.) среди финалистов состоится розыгрыш ценных призов (об этом будет дополнительно сообщено на сайте edu.consultant.ru).

Призы, участвующие в розыгрыше:

– планшет (2 комплекта);

– смартфон (2 комплекта);

– электронная книга (2 комплекта);

– внешний жесткий диск (3 комплекта).

Еще думаете, играть или не играть? Конечно, играть!

На кону отличные призы, плюс вы прокачаете свои знания по налогам и получите массу позитивных эмоций. Ваши соперники – более 5000 студентов российских вузов – уже рвутся в бой!

Скучно не будет, обещаем! Присоединяйтесь.

Более подробно обо всем можно узнать в Региональном Информационном Центре Сети КонсультантПлюс

ООО «Консультант-Ока» по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, 9

телефоны: (4912) 340-611, 340-612.