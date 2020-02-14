Погасить недоимку по налогам для получения «чистой» справки для лицензии лучше заранее

Компания, обнаружив недоимку по налогам, погасила ее в тот же день, а уже на следующий подала заявление на получение лицензии для продажи алкогольной продукции. На запрос лицензирующего органа налоговики ответили, что задолженность есть. Доказать в суде, что эта информация недостоверна, у организации не получилось.

Компания ссылалась на то, что ее обязанность по уплате налога считается исполненной с момента передачи в банк платежного поручения. Однако, по мнению судов, в рассматриваемой ситуации это положение не имеет значения, ведь организация обжалует действия налогового органа. По Бюджетному кодексу РФ деньги считаются поступившими в доход бюджета с момента зачисления на единый счет. А значит, на момент предоставления лицензирующему органу информации у инспекции не могло быть сведений о том, что компания погасила задолженность.

Таким образом, полагаем, соискателю лицензии следует заранее позаботиться о том, чтобы не было долга перед бюджетом, либо подождать несколько дней между погашением недоимки и подачей заявления в лицензирующий орган.

Источник: Постановление АС Московского округа от 25.03.2019 г. по делу №А40-121484/2018

Фирмы с «обособками» будут по-новому отчитываться за НДФЛ

С 2020 года налоговый агент – российская организация, имеющая несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, вправе перечислять удержанные суммы НДФЛ в бюджет по месту нахождения одного из таких обособленных подразделений, расположенных на территории одного муниципального образования, выбранному налоговым агентом самостоятельно.

По этому же принципу надо будет сдавать форму 6-НДФЛ.

Бланк уведомления утвержден Приказом ФНС России от 06.12.2019 г. №ММВ-7-11/622@, который направлен на регистрацию в Минюст.

Источник: письмо ФНС от 09.12.2019 г. №БС-4-11/25214@

Когда налоговая может запрашивать одни и те же документы несколько раз

Организация обоснованно привлечена к ответственности за непредоставление счетов-фактур, которые ранее уже находились в распоряжении налоговых инспекторов, но были возвращены налогоплательщику. Такое решение вынес Верховный Суд в определении от 25.11.2019 г. №304-ЭС19-21776.

Налоговая инспекция приостановила выездную проверку и вернула оригиналы документов проверяемой организации. После возобновления проверки документы истребовали снова. Однако компания посчитала, что не обязана их предоставлять повторно, за что и была оштрафована по ст.126 НК РФ.

В п.5 ст. 93 Налогового кодекса есть запрет на повторное истребование документов при проведении камеральных и выездных проверок. Но это не касается тех случаев, когда были возвращены ранее предоставленные подлинники документов, указали судьи.

Поскольку организация располагала запрошенными документами и могла их представить в установленный в требовании срок, суд признал штраф законным.

Источник: Определение Верховного Суда от 25.11.2019 г. №304-ЭС19-21776