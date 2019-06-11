Новости от ИФНС

Самозанятые. Доходы от сдачи в аренду имущества супруги

Доходы от сдачи в аренду принадлежащего супругам жилого помещения учитываются при исчислении налога на профессиональный доход.

С 1 января 2019 года в четырех субъектах РФ введен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Объектом налогообложения данным налогом признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе доходы от передачи в аренду жилых помещений.

В случае если одним из супругов, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», заключен договор по сдаче в аренду жилого помещения, принадлежащего супругам на праве совместной собственности и расположенного на территории любого из субъектов РФ, включенных в эксперимент, то полученные по такому договору доходы учитываются при исчислении указанного налога при соблюдении установленных ограничений.

Источник: ФНС России от 26.04.2019 г. №СД-4-3/8121

Самозанятые. Особенности уплаты страховых взносов

Сообщается, в частности, что при прекращении осуществления предпринимательской деятельности в течение расчетного периода, при переходе индивидуальных предпринимателей в течение расчетного периода на специальный налоговый режим фиксированный размер страховых взносов, подлежащих уплате за этот расчетный период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев по месяц, в котором осуществлен переход на уплату налога на профессиональный доход.

За неполный месяц осуществления предпринимательской деятельности соответствующий фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца до даты постановки индивидуального предпринимателя на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.

При этом, учитывая, что при переходе на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» индивидуальный предприниматель не утрачивает свой статус индивидуального предпринимателя, уплату страховых взносов следует производить в сроки, предусмотренные пунктом 2 статьи 432 НК РФ.

Кроме того, в случае перехода индивидуального предпринимателя в течение расчетного периода на применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и утраты в этом же расчетном периоде права на применение данного специального налогового режима (либо отказа от его применения) размер страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период, определяется совокупно за периоды до и после применения специального налогового режима.

При этом, поскольку индивидуальные предприниматели, перешедшие на уплату налога на профессиональный доход, не утрачивают статус индивидуального предпринимателя и, соответственно, не снимаются с учета в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, в случае утраты ими права на применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (либо отказа от его применения) в том же расчетном периоде, в течение которого они перешли на данный специальный налоговый режим, доходы от ведения предпринимательской деятельности следует учитывать суммарно за весь расчетный период с целью исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 1% суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб. за расчетный период.

Источник: ФНС России от 29.04.2019 г. №БС-4-11/8203

Транспортное средство в розыске не облагается налогом до его возврата владельцу

Раньше такие ТС не облагались налогом только на время их розыска на основании документа, выданного уполномоченным органом. При прекращении розыска, в том числе когда угнанную машину не нашли, расчет налога возобновлялся.

Начиная с налогового периода 2018 года, если розыск прекращен, а машину не нашли, налог начисляться не будет.

Источник: письмо ФНС России «Владельцы угнанных автомобилей освобождены от уплаты налога до возврата им транспортного средства»

Смена реквизитов произошла в следующих регионах:

Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская республика, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Иркутская область, Кировская область, Курганская область, Курская область, Магаданская область, Мурманская область, Новгородская область, Орловская область, Пензенская область, Ростовская область, Самарская область, Смоленская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Источник: письмо Минфина от 13.12.2018 г. №05-04-09/27053

Новых компаний в стране все меньше

По данным ФНС, по итогам 1-го квартала 2019 года число вновь созданных коммерческих организаций в ЕГРЮЛ сократилось на 21,9% в сравнении с тем же периодом 2018 года (68,5 тыячи против 87,8 тысячи). Снизилось и количество компаний, созданных в результате реорганизации, – их 557, что на 35,8% меньше, чем годом раньше.

Всего же, по данным ФНС, в ЕГРЮЛ числится 3,992 млн юрлиц — это на 2,3% меньше, чем в 1-м квартале 2018 года.

На 20%, до 2 тысяч, снизилось и количество компаний-банкротов, одновременно стало меньше и тех, кто прекратил свою деятельность в связи с ликвидацией – на 4,3% (было 5,9 тыс.), пишет «Коммерсантъ».

За тот же период силами ФНС из ЕГРЮЛ исключено 164,2 тысячи, что на 4,1% больше, чем годом ранее.

Всего прекратили свою деятельность в 1-м квартале 2019 года 181,1 тысячи компаний, что на 2,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Количество вновь зарегистрированных ИП с начала года составило 185,7 тыс., что на 7,1% меньше, чем годом ранее (всего ИП в стране 3,8 миллиона). При этом ИП в 1-м квартале этого года закрывались на 8,8% реже – таких было 155,4 тысячи.

Источник: klerk.ru

Роскомнадзор: вступают в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров

Согласно новым правилам при подключении к мессенджеру пользователь должен пройти процедуру идентификации – предоставить организатору мессенджера свой абонентский номер и совершить определенные действия для его подтверждения. Далее в течение 20 минут полученная информация об абоненте проверяется у оператора связи, которым пользуется абонент. Если информация об абоненте совпадает с той, которой располагает организатор мессенджера, пользователь получает доступ к мессенджеру. В противном случае идентификация считается не пройденной.

При этом в случае изменения сведений об абоненте или расторжения договора между абонентом и оператором связи последний в течение суток должен уведомить об этом организатора сервиса. В этом случае мессенджер проведет повторную идентификацию такого пользователя в течение 20 минут с момента получения уведомления.

За неисполнение обязанностей по осуществлению идентификации пользователей мессенджеров предусмотрено наступление административной ответственности для владельца мессенджера в соответствии со статьей 13.39 КоАП РФ. Дела данной категории возбуждаются Роскомнадзором при получении информации о соответствующем нарушении. Также к владельцу мессенджера может быть применена мера реагирования в форме ограничения доступа к информационному ресурсу.

Источник: информация Роскомнадзора от 07.05.2019 г. «О вступлении в силу новых правил идентификации пользователей мессенджеров»

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Совет директоров регулятора принял решение не повышать ставку. Этому способствовал уровень инфляции. Как отмечала председатель Банка России в докладе о денежно-кредитной политике, ее уровень оказался ниже ожидаемого. По итогам 2019 года он составит, скорее всего, 4,7-5,2%.

Ближайшее заседание по ключевой ставке состоится 14 июня. На нем ЦБ РФ может снизить ставку, если обстановка в экономике останется благоприятной. Хотя, как известно, регулятор принимает во внимание множество факторов, например, геополитическую ситуацию, цены на нефть. Поэтому итоговое решение Центробанка предсказать затруднительно.

Источник: информация Банка России от 26.04.2019 г.

Если в региональном перечне ошибка в адресе здания, налог на имущество компания все равно платит

Верховный Суд не стал пересматривать выводы нижестоящих судов: неправильный адрес здания, указанный в региональном перечне объектов, облагаемых налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости, нельзя считать поводом вообще не платить налог.

Согласно обстоятельствам дела, орган власти субъекта РФ указал ошибочный адрес дома. Получилось, что объекта с таким адресом и кадастровым номером не существует. Собственник попытался по этому формальному основанию не платить налог, однако суды проиграл.

Здание можно было идентифицировать. Кроме того, сам собственник ранее регулярно платил налог, значит, в этот раз умышленно уклонялся.

Источник: Определение ВС РФ от 17.04.2019 г. №309-ЭС19-5409

При наличии чека, выданного самозанятым, соответствующие затраты можно учесть в расходах при налогообложении

При произведении расчетов налогоплательщик налога на профессиональный доход (НПД) обязан с использованием мобильного приложения «Мой налог» и (или) через уполномоченного оператора электронной площадки и (или) уполномоченную кредитную организацию сформировать чек и обеспечить его передачу покупателю (заказчику).

Покупатели (заказчики), применяющие иные системы налогообложения (общий режим, УСН, ЕСХН), вправе при определении своих налоговых обязательств учесть произведенные затраты на основании полученного чека.

При этом отмечено, что утрата физлицом права на применение НПД или аннулирование налоговым органом его постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД не является основанием для непризнания соответствующих затрат в составе расходов.

Источник: письмо ФНС России от 16.04.2019 г. №СД-4-3/7089@

Должны ли применять кассу ТСЖ, ЖК и ЖСК?

Минфин России напомнил, что согласно Закону о ККТ при осуществлении расчетов, связанных с приемом платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт, ККТ применяется с 01.07.2019 г. вне зависимости от способа осуществления расчета.

При решении вопроса об обязанности применения ККТ указанными жилищными объединениями имеет значение характер договорных отношений между жилищным объединением, потребителем услуг и поставщиком услуг (ресурсоснабжающей организацией):

– если жилищное объединение осуществляет сбор денежных средств со своих членов, то прием таких взносов не требует со стороны жилищного объединения применения ККТ;

– если договоры с поставщиком услуг заключены непосредственно физическими лицами – членами жилищного объединения, то при приеме денежных средств от указанных лиц жилищное объединение обязано применять ККТ.

Источник: письмо Минфина России от 03.04.2019 г. №03-01-15/23038

Возврат товара: Минфин рассказал о нюансах вычета НДС у продавца

С 1 апреля 2019 года покупатель, возвращая принятый на учет товар, не обязан выставлять счет-фактуру. Оформлять возврат нужно корректировочным счетом-фактурой. Выставить его должен продавец. Именно по корректировочным счетам-фактурам он принимает НДС к вычету.

Минфин предупредил: если возврат принятого на учет товара оформлен по-старому, т.е. покупатель выставил счет-фактуру, то продавец не вправе заявить по нему вычет.

Отметим, из разъяснения ведомства следует, что если возврат оформлен договором купли-продажи или поставки, то НДС можно принять к вычету по счету-фактуре покупателя, вернувшего товар. В договоре первоначальный покупатель должен выступать продавцом, а первоначальный продавец – покупателем.

Источник: письмо Минфина России от 10.04.2019 г. №03-07-09/25208

Сколько дней отдыха положено донору, сдавшему кровь во время отпуска

Работнику, который сдал кровь в период своего ежегодного отпуска, должны быть предоставлены два дня отдыха:

– день за то, что сотрудник потратил время отпуска на сдачу крови;

– дополнительный день отдыха.

Донор может использовать эти дни в течение года по своему усмотрению. Например, присоединить к следующему отпуску.

На время «донорского» отдыха за сотрудником нужно сохранить средний заработок.

Источник: письмо Минтруда России от 09.04.2019 г. №14-2/ООГ-2513

Отменяются декларации по налогу на имущество и транспортный налог

С 2020 года отменяется представление расчетов по авансовым платежам по налогу на имущество организаций, с 2021 года – деклараций по транспортному и земельному налогам. Соответствующие изменения внесены в НК РФ Федеральным законом от 15.04.2019 г. №63-ФЗ.

Сообщается, что с 2021 года налоговые инспекции будут сами информировать организации, владеющие транспортными средствами и земельными участками, об исчисленных налогах за прошедший период, на основании сведений от регистрирующих органов (Росреестра, ГИБДД и т.п.).

Кроме того, налогоплательщики, состоящие на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения объектов недвижимости, на территории субъекта РФ, смогут представлять налоговую декларацию по налогу на имущество по всем объектам в одну инспекцию по своему выбору.

Источник: информация ФНС России, Федеральный закон от 15.04.2019 г. №63-ФЗ

Утвержден перечень дорогостоящих автомобилей на 2019 год

Повышающие коэффициенты к ставке транспортного налога применяются в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей.

Перечень таких автомобилей ежегодно размещается на официальном сайте Минпромторга России не позднее 1 марта очередного налогового периода.

Источник: сообщение Минпромторга России «Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащий применению в очередном налоговом периоде (2019 год)»

Получить ИНН теперь можно, не имея имущества и места жительства в России

С 30.08.2018 г. расширяются возможности получения ИНН. Если раньше встать на учет в налоговом органе можно было при наличии места жительства (пребывания), недвижимости и транспортных средств на территории России, то теперь эти условия сняты.

Изменения коснутся россиян, которые по различным жизненным обстоятельствам не имеют регистрации по месту жительства (месту пребывания) в России или постоянно проживают за рубежом, а также иностранцев, не проживающих на территории РФ, но имеющих источники доходов на ее территории.

Соответствующие поправки внесены в пункт 7 статьи 83 Налогового кодекса РФ Федеральным законом от 29.07.2018 г. №232-ФЗ.

Подать заявление о постановке на учет можно в любой налоговый орган лично или по почте. На основании этого заявления налоговый орган присвоит физ.лицу ИНН и в течение пяти дней выдаст соответствующее свидетельство. Получить его можно как лично, так и по почте (необходимо указать адрес на территории РФ).

Присвоенный ИНН заявитель может узнать с помощью сервиса «Узнай ИНН» на сайте ФНС России.

Наличие ИНН также позволит налогоплательщикам подключиться к сервису «Личный кабинет», с помощью которого можно подавать декларации о доходах в электронном виде, а также уточнять любые вопросы по налогам, не обращаясь в инспекцию лично. Для открытия доступа и получения логина и пароля необходимо один раз прийти в налоговый орган.

С 2019 года у плательщиков ЕСХН появилась новая обязанность по уплате НДС

Сельскохозяйственные товаропроизводители (плательщики ЕСХН) с 1 января 2019 года признаются плательщиками налога на добавленную стоимость.

Ранее организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщиками ЕСХН, не признаются плательщиками НДС. Стоит отметить, что данные положения применялись по 31 декабря 2018 г. включительно. Это означает, что, с 1 января 2019 года, плательщики ЕСХН должны уплачивать НДС в общем порядке.

При этом изменения в статье 145 Налогового кодекса РФ, вступившие в силу также с 01.01.2019 г., предполагают право плательщиков ЕСХН на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС при соблюдении определенных условий.

Кроме того, с 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость увеличена с 18% до 20%.

Владельцы частей жилых домов, гаражей и машино-мест платят меньше налогов

Налог на имущество физлиц по отдельным объектам недвижимости снижен. Вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 г. №334-ФЗ.

Так, для частей жилых домов установлен необлагаемый налогом вычет в размере кадастровой стоимости 20 кв. м, ограничена предельная налоговая ставка не более 0,3% исходя из кадастровой стоимости, а также введена федеральная льгота, которая освобождает от уплаты налога на один объект.

Кроме того, введены единые условия налогообложения гаражей и машино-мест независимо от их места нахождения. Отменены особенности налогообложения гаражей и машино-мест в торгово-офисных объектах. Прежде они облагались по предельной налоговой ставке 2%, и к ним не применялись федеральные налоговые льготы. Теперь для таких гаражей и машино-мест, как и для иных аналогичных объектов, будет действовать предельная налоговая ставка не более 0,3%, а также право на федеральную льготу, освобождающую от уплаты налога.

Перечисленные изменения, как улучшающие положение налогоплательщиков, действуют с налогового периода 2017 года.

В Реестр МСП внесены сведения о предпринимателях в сфере легкой промышленности

В Реестр МСП внесены новые сведения. Теперь в нем размещена информация о хозяйственных обществах и хозяйственных партнерствах в сфере легкой промышленности, и среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год составила от 250 до 1000 человек.

Теперь такие хозяйственные общества и партнерства могут самостоятельно внести в Реестр МСП дополнительные сведения, которые помогут найти их потенциальным заказчикам. Например, рассказать о своей продукции, опыте исполнения контрактов, об участии в программах партнерства, а также дополнить контактной информацией (адрес электронной почты, телефон, сайт).

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства создан 1 августа 2016 года.

Внесение сведений в Реестр МСП обеспечивает автоматическое присвоение статуса субъекта малого и среднего предпринимательства и не требует от предпринимателей предоставления дополнительных документов и подтверждения статуса.

Уточнять ошибочные налоговые платежи стало проще

С 1 января 2019 года уточнять ошибочные налоговые платежи стало проще согласно Федеральному закону от 29.07.2018 г. №232-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием налогового администрирования».

Если ранее налогоплательщик при заполнении налоговой платежки указывал неверные реквизиты платежа, например, не тот налоговый период или тип платежа, то инспекция обращалась к нему за уточнением. Плательщик писал заявление, и только после принятия решения об уточнении обязанность налогоплательщика по уплате налогов считалась исполненной. Теперь налоговый орган при обнаружении ошибки может уточнять платеж самостоятельно без заявления налогоплательщика.

Кроме того, возможность уточнить платеж с 1 января 2019 года появилась и при неправильном указании реквизитов счета органа Федерального казначейства. Ранее в таких случаях налоговая возвращала ошибочный платеж, обязанность по уплате налогов считалась неисполненной, налогоплательщику набегали пени.

С принятием закона расширились права налогоплательщика при уточнении платежа, а также налогоплательщик теперь застрахован от пеней из-за ошибки в реквизитах.

Закон также установил временные ограничения по уточнению платежных документов. Если раньше уточнять платеж можно было по истечении любого времени (месяц, год, пять лет и т.д.), то с 1 января 2019 года – не более трех лет с даты платежа.

Движимое имущество организаций с 2019 года освобождается от налогообложения

Согласно Федеральному закону от 03.08.2018 г. №302-ФЗ с 2019 года всё движимое имущество организаций освобождается от налогообложения налогом на имущество.

Согласно закону, с 2019 года налоговая база по данному налогу определяется отдельно в отношении каждого объекта недвижимого имущества организации и имущества, входящего в состав Единой системы газоснабжения. При этом налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговые органы по месту нахождения объектов недвижимого имущества и (или) по месту нахождения имущества, входящего в состав Единой системы газоснабжения, налоговые расчеты по авансовым платежам и налоговую декларацию.

Указанные меры по снижению налоговой нагрузки на организации были запланированы в рассмотренных в Государственной Думе Основных направлениях налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Их целью является создание стимулов для ускоренного внедрения и развития технологий отечественной промышленности, а также обновления активной части основных фондов организаций (машин, оборудования).

С 1 января 2019 года физлица могут оплачивать имущественные налоги единым платежом

Подписан Федеральный закон, дополняющий положения Налогового кодекса РФ статьей 45.1, которая с 1 января 2019 года упрощает физлицам уплату имущественных налогов, устанавливая единый налоговый платеж физического лица.

Единый налоговый платеж физического лица – это денежные средства, которые гражданин добровольно перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного платежного поручения. Эта сумма зачисляется на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. Платежи поступают в бюджеты по месту нахождения соответствующих объектов налогообложения.

Зачет платежа налоговые органы проводят самостоятельно при наступлении срока уплаты имущественных налогов. В первую очередь суммы засчитываются в счет погашения недоимок и (или) задолженностей по соответствующим пеням и процентам по налогам при наличии таковых.

О принятом решении о зачете налогоплательщика информируют. Также все данные отражаются в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

Уплатить единый платеж может не только сам налогоплательщик, но и иное лицо за него. Однако последнее не вправе требовать возврата денежных средств – только сам налогоплательщик имеет на это право.

Использование единого налогового платежа значительно сокращает время, затрачиваемое на оформление платежных документов, а также минимизирует ошибки граждан при заполнении нескольких платежек.

Материалы подготовлены специалистами МРИ ФНС России № 1, 2, 3 по Рязанской области

Утверждена новая форма уведомления для отчетности о контролируемых сделках в 2018 году

ФНС России уточнила форму уведомления о контролируемых сделках, совершенных в 2018 году. Минюст зарегистрировал приказ ФНС России от 07.05.2018 г. №ММВ-7-13/249@, утверждающий новую форму, формат, порядок заполнения и порядок представления в электронной форме уведомления о контролируемых сделках.

Отчитываться по новой форме необходимо начиная с 2019 года.

В форму уведомления внесены следующие изменения:

– классификаторы ОКВЭД и ОКП заменены на ОКВЭД2 и ОКПД2;

– урегулирован порядок заполнения Уведомления налогоплательщиками, являющимися комитентами (принципалами), если контролируемая сделка совершена комиссионером (агентом) от своего имени, но по поручению и за счет данного налогоплательщика, действующего в качестве комитента (принципала) по договору комиссии (агентскому договору);

– заполнение цены предмета сделки в иностранной валюте, если она выражена в иностранной валюте;

– заполнение величины процентной ставки в отношении сделок, предметом которых являются долговые обязательства.

Уточненные уведомления за отчетные периоды, предшествующие 2018 году, представляются по старым форме и формату, утвержденным приказом ФНС России от 27.07.2012 г. №ММВ-7-13/524@.