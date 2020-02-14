В условиях жесткой конкуренции участники рынка изобретают новые способы продвижения своей продукции и услуг, стремясь выделить свою организацию среди подобных коммерческих структур.

Современный бизнес нуждается не только в профессиональных кадрах и техническом оснащении, но и в обеспечении полиграфической продукцией делового и рекламного назначения.

В этой статье вы найдете рекомендации на случай подготовки к конференции, выставке и другим мероприятиям, имеющим целью продвижение и повышение узнаваемости бренда.

Фирменный стиль

Известно, что бренд обеспечивает около 80% продаж. Один из основных инструментов создания бренда – фирменный стиль. Результат воздействия на клиента полиграфической и сувенирной продукции, выполненной в фирменном стиле, – в разы выше.

Элементы фирменного стиля должны присутствовать на визитках, бланках, бейджах, ручках и других деловых аксессуарах.

Помимо общепринятых личных визиток с именем, фамилией и должностью, целесообразно иметь и корпоративные визитки. Их используют в качестве рекламных материалов, когда не происходит личного знакомства сотрудника и клиента; в экстренных случаях, когда заканчиваются личные визитки; для новых или временных сотрудников. Советуем вам всегда иметь достаточный запас корпоративных визиток.

Деловая переписка в солидных организациях ведется с использованием фирменных бланков. При дизайне фирменных бланков используется четкий и крупный шрифт, чтобы в случае пересылки бланка по факсу информация была хорошо читаема. Логическим дополнением к фирменному бланку является фирменный конверт.

Если ваши сотрудники используют на переговорах деловые аксессуары, ручки, визитницы, ежедневники с фирменным логотипом, потенциальные партнеры и клиенты, скорее всего, проникнутся к ним доверием. Использование таких канцелярских принадлежностей подчеркнет статус серьезной компании, уделяющей внимание каждой детали.

В деловом сообществе придают большое значение эстетичному виду документов. Серьезные компании оформляют многостраничные отчеты, экспертные заключения и договоры в формате полноценных брошюр, книг. Это не только повышает деловую культуру, но и облегчает их использование. Полноцветный годовой отчет, напечатанный на качественной бумаге, переплетенный в твердую или мягкую обложку, воспринимается более позитивно. Ваше выступление, подкрепленное такой документацией, будет эффектным и убедительным. Такие документы заказывают небольшим тиражом – от нескольких экземпляров, каждый экземпляр в тираже может быть персонализирован и адресован конкретному лицу. Современное полиграфическое оборудование позволяет это сделать.

Вывески и таблички на дверях офисного помещения создают первое впечатление о компании у посетителей. А оно, как известно, самое сильное и произвести его можно только один раз. Качество и внешний вид вывесок говорят о надежности и стабильности предприятия. Сегодня таблички на кабинетах, напечатанные на обычном принтере да еще и вставленные в файлы, смотрятся удручающе нелепо. В настоящее время существует много технологий, позволяющих сделать буквы объемными, стилизованными под золото и инкрустацию.

Присутствие бейджей на одежде персонала говорит об уважении к собеседнику. Очень удобны в использовании бейджи с магнитным креплением: они надежно держатся, не повреждая ткани. Можно заказать бейджи, предусматривающие возможность замены информационной планки с именем и должностью, не заказывая новую партию.

Конференции, семинары, презентации

Эти мероприятия – отличная возможность показать потенциал компании. Конечная цель таких мероприятий – привлечение партнеров, клиентов, инвестиций; повышение квалификации персонала; укрепление статуса надежной компании, поэтому не следует экономить на мелочах, они всегда окупятся.

Блокнот для записей, буклет с программой мероприятия, брошюра или диск с материалами конференции, ручка – обязательный комплект участника деловой встречи. Всё это обычно помещают в фирменную папку или пластиковый портфель, которые вручают гостям перед началом официальной части. На портфель принято наносить логотип мероприятия или организатора конференции методом тампопечати или с помощью шильда и наклейки.

Такой комплект с фирменным дизайном произведет хорошее впечатление на гостей, продемонстрирует ответственное и внимательное отношение организатора к приглашенным.

Выставки

Выставки – значимое событие в жизни предприятия и требует тщательной подготовки и солидных денег. На выставках участники представлены в сравнении, поэтому ваша презентация должна выгодно выделяться среди прочих.

Стенды – обязательный атрибут выставочной композиции. Желательно, чтобы уникальный дизайн стендов обращал на себя внимание и предоставлял необходимое количество информации.

Листовки, буклеты, открытки, визитки – материал для раздачи посетителям, без которого невозможно обойтись.

Вряд ли на ограниченном выставочном пространстве удастся разместить большое количество образцов. Для предоставления многообразия вашей продукции используйте каталоги. Эти многостраничные издания обычно адаптируют к выставке. Чтобы содержание было актуальным, соответствовало тематике, их печатают небольшими тиражами на цифровых печатных машинах, где есть возможность быстро внести изменения.

Для того чтобы закрепить контакты с потенциальными партнерами и покупателями, на выставках раздают сувениры с логотипом, телефоном, адресом сайта. Такими сувенирами могут быть ручки, магниты, брелоки, визитницы, другие полезные мелочи. Эти небольшие подарки оставят хорошее впечатление и с удовольствием будут использоваться в быту.

Юбилеи, профессиональные даты, корпоративные торжества

К счастью, жизнь предприятий заключается не только в напряженной работе и борьбе с конкурентами. Празднование юбилеев, профессиональных праздников, церемонии торжественных открытий новых офисов – радостные события, которые время от времени происходят в деловой среде. Подготовка к таким событиям – дело приятное, но хлопотное. Большую часть забот имеет смысл поручить профессионалам, т.к. в предпраздничной суете легко забыть о важных деталях.

Приглашения, программки, плакаты предназначены для объявления даты, места и программы мероприятия. Уместно будет персонализировать каждое приглашение и вкладывать их в фирменные конверты.

На официальной части юбилея или другого корпоративного праздника обычно награждают отличившихся сотрудников дипломами, грамотами, благодарностями.

На юбилеях принято поощрять не только сотрудников компании, но и партнеров по бизнесу.

Наиболее достойным сотрудникам и надежным партнерам вручают ценные подарки: медали, кубки, памятные адреса, наградные статуэтки, часы, настольные приборы. На подарках обычно закрепляют шильды – таблички с дарственной надписью. Это сделает подарок особенным, адресованным конкретному человеку за особые заслуги.

Праздничные события сопровождаются яркими эмоциями и впечатлениями. Воспоминания о торжестве стоит сохранить для истории. Присутствие профессионального фотографа будет не лишним.

Фотографии советуем оформить в фотокнигу. Ваше персональное фотоиздание станет оригинальным и запоминающимся подарком сотрудникам, гостям, партнерам по окончании торжества.

Применяйте эти простые и удобные инструменты для укрепления доверия к вашей организации, развития партнерских отношений и демонстрации солидного статуса в деловой среде.

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Мнение эксперта компании «Политех»