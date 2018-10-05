НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС УПРОСТЯТ И УСКОРЯТ РАБОТУ С СУДЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ

“Поиск похожих судебных решений” и “Специальный поиск судебной практики” – новые возможности КонсультантПлюс для специалистов, работающих с судебной практикой.

Функция “Поиск похожих судебных решений” автоматически подбирает к судебному акту решения, которые соответствуют юридическим и фактическим обстоятельствам исходного дела. Новшество позволяет экономить время: больше нет необходимости делать подборку вручную, и можно сосредоточиться на анализе судебной практики.

Ссылка “Похожие судебные акты” размещена на правой панели и под реквизитами решения. Похожие судебные решения “в один клик” подбираются к актам высших судов и арбитражных судов всех округов. Функция доступна и без интернета.

Онлайн-сервис “Специальный поиск судебной практики” находит судебные решения на основе фрагмента документа или описания проблемы. Загрузите текст или фрагмент искового заявления, отзыва на иск, судебного решения и др. или опишите ситуацию своими словами – и умные технологии найдут судебные решения по образцу.

Сервис поможет проанализировать судебную практику по конкретной ситуации, подобрать формулировки для исковых заявлений, сформулировать правовую позицию. Поиск возможен по судебным актам арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Перейти в онлайн-сервис в системе КонсультантПлюс можно со стартовой страницы профилей “Юрист” и “Универсальный”.

Инновационные сервисы построены на алгоритмах машинного обучения и самосовершенствуются с каждым запросом. Полученные результаты можно оценивать, чтобы улучшать точность поиска в дальнейшем.

Новшество адресовано юристам, адвокатам, судьям, финансовым специалистам, главным бухгалтерам, аудиторам, налоговым консультантам и другим специалистам, работающим с судебной практикой.

Узнать подробнее о новых возможностях работы с судебной практикой можно у специалистов регионального сервисного центра КонсультантПлюс

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