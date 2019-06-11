НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОИСКА В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В некоммерческих мобильных приложениях “КонсультантПлюс: Основные документы” (http://www.consultant.ru/mobile/) и “КонсультантПлюс: Студент” (http://www.consultant.ru/student/) теперь можно быстро уточнить результаты расширенного поиска или список документов с упоминанием нормы по кнопке i. Вверху списка появилась поисковая строка, куда можно ввести запрос для уточнения. Поиск в списке поможет быстро найти нужный материал среди нескольких десятков, а иногда и тысяч документов.

Например, список по кнопке i с упоминанием ст. 506 Гражданского кодекса РФ (“Договор поставки”) включает более 95 тыс. документов. Для уточнения списка зададим в поисковой строке фразу “курсовая разница”, и получим 2 определения Высшего арбитражного суда и порядка 120 решений различных судов и инстанций, касающихся претензий по исполнению договора поставки в связи с курсовой разницей.

Мобильное приложение “КонсультантПлюс: Основные документы” (для iOS, Android и Windows) содержит кодексы РФ, основные правовые акты федерального законодательства, а также обзоры новых документов и справочные материалы. Приложение “КонсультантПлюс: Студент” (для iOS, Android), помимо правовой информации (кодексов, законов), судебной практики, консультаций, включает современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету.

Подробная информация о мобильных приложениях КонсультантПлюс – www.consultant.ru/mobile/

Узнать о некоммерческих мобильных приложениях КонсультантПлюс также можно у специалистов регионального сервисного центра КонсультантПлюс

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