НОВЫЙ ДИСК “КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: ВЫСШАЯ ШКОЛА” – К ВЕСЕННЕМУ СЕМЕСТРУ

В вузах страны и региональных центрах Сети КонсультантПлюс началось распространение нового выпуска диска “КонсультантПлюс: Высшая школа”. Информация на диске поможет в учебе и подготовке к сессии, будет полезна для решения повседневных правовых вопросов.

Диск можно получить бесплатно в ВУЗах и СУЗах, подключенных к программе информационной поддержки российской науки и образования, а также в библиотеке им. Горького. Тираж ограничен.

“КонсультантПлюс: Высшая школа” – это электронное учебное пособие для студентов юридических и финансово-экономических специальностей. Диск содержит полезную для учебы информацию:

– документы из системы КонсультантПлюс;

– учебники и книги по праву и экономике;

– материалы для обучения работе с КонсультантПлюс и др.

Новый выпуск диска подготовлен на базе самой последней версии системы КонсультантПлюс. Это поможет будущим юристам, бухгалтерам, экономистам лучше освоить современные справочные правовые системы – необходимый инструмент для работы этих специалистов.