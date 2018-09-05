НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДОКУМЕНТА И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В новых версиях некоммерческих мобильных приложений “КонсультантПлюс: Основные документы” и “КонсультантПлюс: Студент” улучшен интерфейс работы с документами. Основные возможности (“Оглавление”, “Поиск по документу”, “Добавить в избранное” и др.) стали нагляднее и удобнее в использовании.

В приложения добавлен ряд полезных новшеств.

Появились навигационные заголовки, которые “прилипают” вверху страницы и показывают, с каким именно документом или его частью вы работаете.

Можно закрывать информацию о статусе документа и другие примечания вверху страницы (например, предупреждения о вступлении в силу новой редакции или об окончании срока действия сохраненной на устройстве редакции). Это будет особенно удобно тем, кто работает на смартфонах, так как появится больше места для текста документа.

Изменился список документов в разделе “Избранное”. Теперь закладки из одного документа сгруппированы. Например, все закладки на Налоговый кодекс собраны в одну группу “Налоговый кодекс” (при этом каждая закладка ведет на нужный фрагмент кодекса). Стало проще ориентироваться в сохраненных документах, особенно если их много.

Мобильное приложение “КонсультантПлюс: Основные документы” (для iOS, Android и Windows) содержит кодексы РФ, основные правовые акты федерального законодательства, а также обзоры новых документов и справочные материалы. Приложение “КонсультантПлюс: Студент” (для iOS, Android), помимо правовой информации (кодексов, законов), судебной практики, консультаций, включает современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету.

Подробная информация о мобильных приложениях КонсультантПлюс – www.consultant.ru/mobile/

Узнать о некоммерческих мобильных приложениях КонсультантПлюс также можно у специалистов регионального сервисного центра КонсультантПлюс –

ООО «Консультант-Ока» ,

по адресу: ул. Костычева, д.9. т. (4912) 34-06-11, 34-06-12