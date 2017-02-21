НОВЫЙ СЕМЕСТР С НОВЫМ ДИСКОМ “КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: ВЫСШАЯ ШКОЛА”

К весеннему семестру 2017 года компания “КонсультантПлюс” подготовила новый выпуск диска “КонсультантПлюс: Высшая школа”. Диск с полезной для учебы информацией будет бесплатно распространяться среди студентов в юридических и экономических вузах с февраля.

Информация на диске поможет студентам готовиться к сессии и зачетным работам, осваивать современные технологии работы с правовой информацией, решать повседневные правовые вопросы.

Основное содержание диска – информация из системы КонсультантПлюс: правовые акты, материалы судебной практики, финансовые консультации, учебники и комментарии, ответы на повседневные правовые вопросы из серии “Азбука права”. На диске представлена новая версия системы – “КонсультантПлюс Технология ТОП: твой персональный профиль” с возможностью настраивать систему под задачи конкретного специалиста (бухгалтера, юриста, кадровика и др.). Достоинства новой технологии теперь смогут оценить и студенты – в этом помогут обучающие материалы по работе с системой КонсультантПлюс, которые содержит диск.

Особый раздел диска – “Электронная библиотека” с современной учебной литературой и трудами классиков права. Раздел включает порядка 200 учебников по финансово-экономическим и юридическим дисциплинам, а также книги известных правоведов. В новом выпуске электронная библиотека пополнилась книгами “Зарождение права” и “Времена и право” П.В. Крашенинникова, “Гражданское право” под ред. Б.М. Гонгало, “Международные финансы” С.В. Котелкина.

Все материалы диска можно сохранять на флэшку или на компьютер. Можно получить еще больше полезной информации, перейдя в раздел диска “Онлайн-доступ”. Для работы на iPhone/iPad и Android-устройствах студентам доступно специальное приложение “КонсультантПлюс: Студент”. В нем содержатся правовая информация (кодексы, законы), судебная практика, консультации, а также современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету. Вся информация регулярно обновляется.

Диск “КонсультантПлюс: Высшая школа” можно получить бесплатно в вузе или в региональном информационном центре КонсультантПлюс.

Справка о диске “КонсультантПлюс: Высшая школа”

Диск допущен Учебно-методическим объединением (УМО) по юридическому образованию и УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по юридическим и финансово-экономическим специальностям.

Выпускается дважды в год, к осеннему и весеннему семестрам. С 2004 года среди студентов и преподавателей финансово-экономических и юридических вузов России бесплатно распространено порядка 9 миллионов дисков.

О том, как получить диск, можно узнать в региональном центре Сети КонсультантПлюс

ООО «Консультант-Ока» по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, 9

телефоны: (4912) 340-611, 340-612.