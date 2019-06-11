Нужно ли подавать декларацию и платить налог, если продал машину?

Продавая автомобиль многие не задумываются, что может быть такой вариант, что при продаже вам придется заплатить налог. Чаще всего машина продается дешевле, чем была куплена. «Какой налог? – спросите вы, – Я в убыток продал!»

Информация о продаже автомобиля попадает в налоговые органы из ГИБДД. И в этой информации нет сведений о покупке машины – когда и за сколько вы ее купили. Именно поэтому необходимо подать декларацию. А при оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.

Если владел автомобилем более 3-х лет

Налога точно не возникнет, если автомобиль был в вашей собственности более 3-х лет.

Нет, не автомобилю больше 3-х лет, а вы владели автомобилем более трех лет. То есть о том, когда вы приобрели право собственности и когда его потеряли, нужно брать информацию из Паспорта транспортного средства (ПТС).

Если вы владели автомобилем более 3-х лет, то за какую стоимость вы его продаете, не имеет значения. В этом случае подавать декларацию не нужно (пункт 17.1 статьи 217 НК РФ).

Если владел автомобилем менее 3-х лет

При продаже автомобиля, которым вы владели менее 3-х лет, вам необходимо задекларировать ваш доход. Это значит, вы должны подать декларацию по форме 3НДФЛ до 30 апреля следующего года (статья 229 НК РФ). Подать отчет нужно, даже если налога у вас не возникает. Ведь информация о расчете налога указывается в декларации.

Итак, вы продаете автомобиль. Но ведь в ближайшие три года вы его купили? А за сколько?

Вам необходимо найти договор на покупку автомобиля и посмотреть там стоимость.

Если стоимость продажи меньше стоимости покупки, то налог вы платить не будете. Но для этого необходимо подать декларацию, указать в ней эту информацию и приложить подтверждающие документы, а именно: договор покупки и договор продажи.

Если документов у вас не сохранилось либо автомобиль к вам попал бесплатно (наследование, дарение), вам положен стандартный вычет в размере 250 тыс. рублей (п. 2 статьи 220 НК РФ). Из стоимости продажи автомобиля вы вычтете 250 тысяч, а оставшееся умножите на 13%. Получится сумма налога, которую вам необходимо будет задекларировать до 30 апреля, а заплатить до 15 июля следующего года (пункт 4 статьи 228 НК РФ).

Например, в 2018 году Иванов и Сидоров продают одинаковые машины «Лада Веста» 2017 года выпуска за 520 тыс. рублей. Оба владели своими автомобилями менее трех лет. Иванову автомобиль достался в наследство и, соответственно, затрат за покупку у него нет. А Сидоров купил автомобиль 2 года назад за 580 тыс. рублей, однако документы по покупке потерял. Какие налоги заплатят Иванов и Сидоров? Рассмотрим оба варианта.

Иванов. Поскольку машина ему досталась фактически бесплатно, то вычесть из продажи автомобиля ему нечего, кроме стандартного вычета в размере 250 тыс. рублей.

Итак, расчет налога будет таким: (520 000 рублей – 250 000 рублей) х 13% = 35100 рублей.

Эту сделку Иванов должен задекларировать (подать декларацию) до 30 апреля 2019 года и заплатить налог 35 100 руб. до 15 июля. Если он этого не сделает, то налоговый орган оштрафует его на 30% от суммы налога – это 10 530 рублей (это максимальная сумма). Кроме того, Иванову придется заплатить еще и сам налог – 35 100 рублей. И, возможно, штраф 20% от суммы налога (7020 рублей) и пени – 10% в год от суммы налога.

Рекомендация для Иванова: подождать еще 1 год и продавать машину без налогов.

Сидоров. Поскольку машина была приобретена 2 года назад за 580 тыс. рублей, то Сидоров не имеет выгоды при продаже автомобиля. Ему также нужно подать декларацию по форме 3НДФЛ до 30 апреля 2019 года, но для того, чтобы не платить налог, ему нужно найти утерянные документы. Если Сидоров документы не найдет, то ему придется заплатить налог.

Расчет налога будет таким: (520 000 рублей – 250 000 рублей) х 13% = 35100 рублей.

Сидорову выгодно найти документы. Ведь потеря бумаг стоит ему 35 100 рублей, штраф размером до 10 530 рублей, штраф за неуплату налога 20% – 7020 рублей и, возможно пени в размере 10% в год от суммы налога.

Если бы он нашел договор на покупку автомобиля, то ему бы не пришлось заплатить налог.

Расчет будет таким: 520 000 руб. – 580 000 руб. < 0, значит, налог не платится.

Рекомендация для Сидорова: найти документы (можно попробовать восстановить документы в ГИБДД, либо в салоне, где покупал автомобиль), либо подождать еще один год, чтобы не платить налог.

Если вы продаете несколько автомобилей в течение года

Бывают такие ситуации, что приходится продавать несколько автомобилей в течение календарного года. Чтобы при этом не платить налоги, необходимо сохранять документы о покупке автомобилей, потому что вычет 250 тыс. рублей (п. 2 статьи 220 НК РФ) представляется в целом по календарному году.

То есть по одному автомобилю вы сможете воспользоваться вычетом в 250 тыс. рублей, если у вас нет документов на покупку, а вот по второму уже нет. По второму необходимо будет искать документы на покупку.

Автомобиль продает предприниматель

При продаже автомобиля, используемого в предпринимательской деятельности, необходимо также соблюсти условие его пользование не менее 3-х лет. То есть необходимо, чтобы он был в собственности предпринимателя (физического лица) не менее 3-х лет. В противном случае предпринимателю нужно будет заплатить налог по той системе налогообложения, на которой он находится. А если это ЕНВД, то предпринимателю могут начислить налоги до 30% от продажной цены. С этим вопросом нужно быть крайне осторожным. Подробно мы его описывали в статье «Предприниматель на спецрежиме продает имущество» в № 4 нашей газеты за 2019 год.

Если автомобиль продает организация, то она полностью платит все налоги со сделки в рамках той системы налогообложения, на которой находится. Если это 6% от оборота, значит, 6% от суммы сделки, если это 15% от «доходы минус расходы», то, скорее всего, 15% от продажной цены (есть определенные нюансы), а если на общепринятой системе налогообложения, то и НДС и налог на прибыль придется заплатить со сделки по продаже автомобиля.

Если должен был подать декларацию, но опоздал

Итак, если вы владели автомобилем менее 3-х лет, то вы должны подать декларацию по форме 3НДФЛ в налоговый орган до 30 апреля следующего года.

Если вы опоздаете с подачей декларации даже на 1 день, то вас ждет штраф в размере от 5% до 30% от суммы налога, но не менее 1000 рублей (статья 119 НК РФ). Если сумма налога будет равна нулю, то штраф все равно будет 1000 рублей. Если вы не подали декларацию, а также не заплатили налог, если должны были его заплатить, то вам начислят штраф в размере 20% от суммы налога (статья 122 НК РФ). Важно отметить, что этот штраф может быть применен только если налоговая инспекция обнаружила неуплату налога. Если до уведомления налогового органа вы обнаружили ее сами, оплатили налог и пени, то налоговый орган не вправе применить к вам штраф в размере 20% от суммы налога.

Также за задержку платежа по налогу (после 15 июля) вам будут назначены пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки (пункт 4 статьи 75 НК РФ). Это примерно 10% от суммы в год.

Итак, неподача декларации влечет наложение штрафов:

– от 5% до 30% от суммы налога, но не менее 1000 рублей;

– 20% от суммы налога, если налоговая инспекция сама обнаружит факт неуплаты налога;

– пени за просрочку платежа до 10% в год от суммы.

Если вы собираетесь продавать автомобиль, пожалуйста, подумайте про возможные налоги от сделки. Пройдите по блок-схеме, определитесь с суммой налога и обязанностью подать декларацию.

Н. Скворцова

Материал впервые размещен на портале rzn.info