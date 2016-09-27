О новейших изменениях налогового законодательства

Изменения внесены несколькими федеральными законами от 3 июля 2016 года

При обзоре использовались следующие федеральные законы:

– от 03.07.2016 г. №360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части налогообложения недвижимости);

– от 03.07.2016 г. №316-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части условий замены административного штрафа административным предупреждением);

– от 03.07.2016 г. №249-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части освобождения от уплаты транспортного налога);

– от 03.07.2016 г. №241-ФЗ «О внесении изменений в статью 86 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» (в части порядка открытия расчетных счетов в кредитных организациях).